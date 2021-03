Brady, James Bond, Vettel – így tér vissza az Aston Matin az F1-be!

A legendás brit autógyártó 61 év szünet után tér vissza a száguldó cirkusz világába, a Racing Pointból átalakuló istálló pedig igencsak megadta a módját az újrakezdésnek: a bemutatóvideóban Tom Brady, az amerikaifutball-bajnokság (NFL) legnagyobb sztárja, valamint a többek között James Bondot is megformáló Daniel Craig is beköszönt – hogy arról már ne is beszéljünk, hogy sikerült megszerezni a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt pilótának.

A legutóbbi hat évben a Ferrarinál versenyző, kétszer is világbajnoki másodikként záró 33 éves német pilóta partnere a kanadai Lance Stroll lesz Lawrence Stroll csapatában. Az istálló a tavalyi évet 195 pontot szerezve a negyedik helyen zárta, kevéssel lemaradva a dobogóról (a McLaren 202-ig jutott).

Brady és James Bond is beköszönt az AMR21 bemutatásán

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1* (@f1) által megosztott bejegyzés

Csütörtökön reggel aztán a Haas F1 idei autóját is bemutatták, a VF-21-es versenygéppel két újonc, Mick Schumacher és Nyikita Mazepin repeszthet. Az amerikai csapat tavaly csupán három pontot szerzett, igaz, a Williams-Mercedest (0) így is megelőzte azért.

Borítókép: Aston Martin/Peroni