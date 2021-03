Rekord rekord hátán, de van, amire még Hamiltonnak sincs esélye

Rekordok, amiket Hamilton tart

A legtöbb világbajnoki cím: 7 (holtversenyben)

Kezdjük a legfontosabbal: a legutóbbi négy idényt megnyerő, az előző hétből hatszor diadalmaskodó brit tavaly a hetedik világbajnoki címével beérte az örökranglistát vezető Michael Schumachert, ha idén is a Mercedes versenyzője lesz a legjobb, akkor egyedül vezeti majd a rangsort.

A legtöbb futamgyőzelem: 95

Ezt tavaly a Portugál Nagydíjon vette át Schumachertől, aki 91-gyel zárta a pályafutását. Az örökranglista harmadik helyére Sebastian Vettel állhatna fel 53-mal, kevéssel megelőzve Alain Prostot (51). A még aktív versenyzők közül a visszatérő Fernando Alonso 32-vel a hatodik, a felsoroltak mellett Ayrton Senna (41) előzi meg őt.

A legtöbb egymást követő nagydíjrajt: 265

2007-es bemutatkozása óta csak a tavalyi Szahíri Nagydíjat kellett kihagynia – mivel elkapta a koronavírust. Az idényzáró futamon már ismét a volán mögé ülhetett, de ezzel megszakadt a 265-ös szériája. Ezen a listán volt csapattársa, a már visszavonult Nico Rosberg (206) követi őt.

A legtöbb verseny egy motorgyártónál: 266

Mind a 14 éve során Mercedes-motort használó istállónál versenyzett, az első hat évében a McLarennél, 2013 óta pedig a Mercedes F1-nél. A második leginkább „motorhű” pilóta Kimi Räikkönen, aki 189 futamon versenyzett Ferrari-erőforrással (Ferrari, Alfa Romeo).

A legtöbb siker újoncként: 4 (holtversenyben)

Már első évében a világbajnoki címért csatázott – illetve hát, mondjuk ki, elszúrt egy elsőséget. Két futammal a vége előtt ugyanis 17 pont volt az előnye Kimi Räikkönennel szemben, és bár ekkor még csak 10 pontot ért egy siker, a Ferrari versenyzője örülhetett a végén. A négy siker viszont holtversenyben a legtöbb, amit egy elsőéves pilóta szerzett az F1-ben, a második évben megszerzett világbajnoki cím pedig ugyancsak a legjobb, mindkét kategóriában Jacques Villeneuve a társelső. Érdekesség, hogy kettejükön kívül az elmúlt 50 évben csak Juan Pablo Montoya tudott futamot nyerni a debütáló évében (egyet).

A legtöbb siker egy pályán: 8 (holtversenyben)

Schumacher a Francia Nagydíjakon szállított nyolc sikert, Hamilton pedig hazánkban, a Hungaroringen áll ennyivel – idén a Magyar Nagydíjon egyedül első lehet. Érdekesség, hogy a nyolc Kanadában és Nagy-Britanniában is összejöhet, hiszen itt hét-hét elsőségnél tart.

Pole-pozíciók: 98

Egykörös tempón közel s távol senki, a második helyen Schumacher 68-cal zárt. Sennának a 65 mondjuk jobb százalék mellett jött össze, ő a nagydíjai 40 százalékán indulhatott az első helyről, Hamiltonnál 37 százalék ez a mutató.

Pole-pozíció egy GP-n: 8 (holtversenyben)

Senna San Marinóban, Schumacher Japánban, Hamilton Ausztráliában lett nyolcszor is az időmérő legjobbja, ha idén is ő lesz a legjobb Melbourne-ben, akkor egyedüli első lehet. Hamilton a magyar, a brit és az olasz futamon is hét pole-pozíciónál tart, így ezeken a helyeken is beérheti Sennáékat.

Dobogós helyezések: 165

A 266 futamból 165 alkalommal állhatott fel a dobogóra, ezzel már most ő a legjobb, megelőzve Schumachert (155/308) és a legszebb autóra váltó Vettelt (121/258).

A legtöbb dobogó egy idényen belül: 17 (holtversenyben)

Itt viszont Schumi 2002-es 17/17-es mutatója eléggé masszív. Vettelnek 19 futamból lett 17 dobogója, Hamiltonnak pedig 19, 21, 21 és 21 futamból jött össze ennyi. A 23 futamnál esély van itt is egy egyedüli elsőségre az év végére.

Rajt-cél győzelmek: 22

Az angolnak már 22 olyan futamot sikerült teljesítenie, amikor minden egyes kör végén az ő nevével kezdődött a rangsor. A második helyen ezen a listán Senna 19-es teljesítménye áll, Vettelnek 15 rajt-cél győzelme van.

A legtöbb verseny, amelyen legalább egy kört az élen zárt: 162

A 266 futamából 162-n vezetett Hamilton legalább egy körön keresztül, ezzel is fölényesen első, Schumacher 142 ilyen versenyig jutott, Vettel 105-nél jár.

Pole-ból nyert futamok: 58

Ezzel is fölényesen vezet, bár annyival azért nem, mint amennyivel a pole-oknál, 98 rajtelsőségéből 58-at váltott győzelemre, Schumacher 68-ból 40-et.

Rekordok, amiket Hamilton elérhet

A legtöbb világbajnoki cím egyhuzamban: Michael Schumacher (5)

Schumi a 2000-es évek elején nyert egymás után öt világbajnoki címet, Hamilton szériája négyesre nyúlt a tavalyi elsőségével, újabb címvédésével társrekorder lehet.

A legtöbb verseny egy istállónál: Michael Schumacher (179)

A német 179 futamon vezette a Ferrarit, Hamilton 156-szor a Mercedest, és mivel 23 nagydíj szerepel a 2021-es versenyen, ezen a listán beérheti őt.

A legtöbb futamgyőzelem egy idényben: Michael Schumacher, Sebastian Vettel (13-13)

Hamilton csúcsa eddig 11 elsőség egy éven belül, ezt viszont már négyszer is bemutatta, tavaly ráadásul ehhez csak 16 futamra volt szüksége (egyről ugyebár lemaradt). A héttel több futam mellett hasonló dominancia mellett bőven meglehet a 13, sőt az új csúcs is.

A legtöbb siker egyhuzamban egy GP-n: Ayrton Senna (5)

A legendás brazil ötször volt egymás után a monacói utcák ura, Hamilton ötös holtversenyben áll a második helyen négy sikerrel. Ezt Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Spanyolországban is meg tudta tenni, sőt utóbbit épp az elmúlt négy évben, így ha május 9-én a Circuit de Barcelona-Catalunyán őt intik le elsőként, akkor beállítja ezt a rekordot.

A legtöbb idény egyhuzamban futamgyőzelemmel: 1. Michael Schumacher (15)

A német 1992 és 2006-os (első) visszavonulása között minden évben szállított legalább egy győzelmet, ez a 15-ös széria pedig csúcstartó. Hamiltonnak most jön a 15. éve, eddig minden szezonjában volt sikere, és ha most is lesz, akkor beéri riválisát. Erre a legkisebb az odds eddig.

Az összes vezetett kör az F1 történetében: Michael Schumacher (5111)

A Jordan, a Benetton, a Ferrari és a Mercedes volt versenyzőjének neve 5111 kör után volt legelöl a listán, Hamiltonnak eddig 5099 környi vezetés jött össze, tehát csupán 12 körrel beéri, 13-mal pedig már át is veszi a vezetést Schumachertől. Ez még az előzőnél is biztosabb opciót nyújt. Érdekesség, hogy a távban viszont így is előrébb van, ő már 25 900 kilométeren át vezetett, Schumachernek – akinek idén már a fia is versenyez a sorozatban – 24 148 jött össze.

Pole-ból nyert versenyek a leggyorsabb körrel: Michael Schumacher (22)

A mesterhármasból egyelőre 18 díszeleg a brit neve mellett, ebből legalább négyre lenne szüksége a csúcshoz, rajtuk kívül csak Jim Clarknak van két számjegyű termése (11).

Pole-ból indulva aratott rajt-cél győzelmek a leggyorsabb körrel: Jim Clark (8)

Ha pedig már az 1960-as évek brit nagymenője szóba került, ő a Grand Slamek mestere, nyolcszor is képes volt arra, hogy az első helyről indulva minden kört az élen teljesítsen úgy, hogy még a leggyorsabb kör is az övé lett. Ezen a listán Hamilton hattal követi őt, neki a 2017-es éve volt kiemelkedő, akkor háromszor is összejött a GS, azóta viszont csak a 2019-es Abu-dzabi Nagydíjon.

Rekordok, amiket Hamilton aligha fog megdönteni

A legidősebb nagydíjrésztvevő: Louis Chiron (55 év, 292 nap)

Hamilton csupán 36 lett januárban, még közel két évtizedig kellene versenyeznie a legjobbakkal, hogy erre esélye legyen.

A legidősebb futamgyőztes: Luigi Fagioli (53 év, 22 nap)

Lásd az előzőt.

A legidősebb pilóta a verseny leggyorsabb körével: Juan Manuel Fangio (46 év, 209 nap)

Még ehhez is egy évtizedre lenne szükség.

A legtöbb F1-es start: Kimi Räikkönen (329*)

Ez már esélyesebb kategória, de ehhez is sok kell még. Hamilton 266-nál jár, idén 23 versenyt rendeznek meg a tervek szerint, de még a finn is aktív versenyző. Ha Räikkönen az idény végén vissza is vonul, még legalább három évre lenne szüksége a britnek a csúcshoz. Megszakítás nélküli 265 rajtja viszont csúcs, mint fentebb említettük.

A legtöbb dobogó egyhuzamban: Michael Schumacher (19)

Hamilton eddigi csúcsa 15, és akár egészen jól is állhatna most, hiszen a legutóbbi nyolc versenyéből hatot megnyert, kettőn harmadik lett. Ugyanakkor az idény utolsó előtti futamán a koronavírus miatt nem ülhetett autóba, így jelenlegi „sorozata” csupán egy futamot érint, vagyis legalább az idei első 18 futamon kellene egyaránt az első háromban végeznie, ami egy technikai sportban még egy Mercedes-szintű autóval sem vehető biztosra. Sőt.

A legtöbb győzelem egyhuzamban: Sebastian Vettel (9)

Az egyetlen tavaszi teszten szenvedő Vettel a 2013-as idényben a Red Bull-lal épített ki eszméletlen szériát, amihez foghatót Hamilton még csak megközelítőleg sem tudott eddig produkálni (5).

A legtöbb pole-pozíció egyhuzamban: Ayrton Senna (8)

A brazil az 1988-as évad utolsó három futamán indulhatott az élről, majd az 1989-es kiírás első öt nagydíján is. Hamilton csúcsa a hét még 2015-ből, a tavalyi év utolsó futamán Max Verstappené volt a pole, így idén kellene egyhuzamban legalább ennyit összehoznia.

A legtöbb dobogó egyhuzamban az idény kezdetétől: Michael Schumacher (17)

A német a 2002-es idény minden futamán dobogós lett, mint feljebb említettük, nagyon kevés arra az esély, hogy semmilyen meghibásodás, vezetői rontás ne következzen be ilyen hosszú időn belül.

A legtöbb élen töltött kör egyhuzamban: Alberto Ascari (304)

Az olasz legenda 1952-ben egymást követő öt futamon nem engedte át a vezetést egy körre sem az ellenfeleknek. Ez a bokszkiállásokkal nagyjából megdönthetetlen csúcs még akkor is, ha valaki sorozatban szerzi a pole-okat, és meg is tudja tartani az első helyét a rajtot követően.

Ön szerint hány világbajnoki címig jut Lewis Hamilton? 416 Schumachert a második helyre taszítva nyolccal zár

249 A csúcsbeállítás megvolt, de újabb már nem jön, megreked hétnél

212 Még két elsőség benne van, kilenc lesz a vége

144 Meg sem áll legalább tízig!

A Formula–1 2021-es versenynaptára

március 28., Bahreini Nagydíj, Szahír

április 18., Emilia Romagna-i Nagydíj, Imola

május 2., Portugál Nagydíj, Portimao

május 9., Spanyol Nagydíj, Barcelona

május 23., Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

június 6., Azeri Nagydíj, Baku

június 13., Kanadai Nagydíj, Montreal

június 27., Francia Nagydíj, Le Castellet

július 4., Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 18., Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 1., MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

augusztus 29., Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

szeptember 5., Holland Nagydíj, Zandvoort

szeptember 12., Olasz Nagydíj, Monza

szeptember 26., Orosz Nagydíj, Szocsi

október 3., Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 10., Japán Nagydíj, Szuzuka

október 24., Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 31., Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 7., Brazil Nagydíj, São Paulo

november 21., Ausztrál Nagydíj, Melbourne

december 5., Szaúd-Arábiai Nagydíj, Dzsidda

december 12., Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

(Borítókép: Dan Istitene / AFP)