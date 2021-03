Verstappennek szárnyakat adott a Red Bull, ő a leggyorsabb

Minden versenyhétvége kezdetén a hazai autó- és motorsportélet egy-egy jeles képviselőjét kérjük fel, hogy tippelje meg az adott futam dobogósait. A 2021-es szezon idénynyitó Bahreini Nagydíja végeredményének a megtippelésére Szabó Krisztiánt, ötszörös rallycross-Európa-bajnokunkat kértük fel.

Az edzések alapján is úgy tűnik, hogy idén is erős teljesítményre lesz képes a McLaren, illetve a Red Bull is jóval erősebben kezdi az idei évet, mint a tavalyit. Nyilván nem tudhatjuk, mennyi van még a Mercedesben, amelynek szokása az év eleji altatás. Stratégiailag biztosan erős lesz a címvédő gárda, ahogyan a Red Bull is. Szerintem Max Verstappen és Lewis Hamilton fog harcolni a győzelemért, és előbbi állhat majd a dobogó tetejére, míg a harmadik helyre egy McLaren–Ferrari-párharcot várok egy „meglepetés” Ferrari-dobogóval Charles Leclerc révén, aki a tavalyi évben is a hátán cipelte a csapatot.