Hamilton nyerte a Bahreini „taktikai” Nagydíjat

A Red Bull számára izgalommal indult a verseny, hiszen Sergio Péreznek már a felvezető körön műszaki problémái adódtak. Szerencséjére a mexikói a bokszból el tudott rajtolni a mezőnnyel. Ennek köszönhetően a tervezett 57 körös verseny 56 körösre csökkent.

Az első kanyar után Verstappen, Hamilton, Leclerc, Bottas volt a sorrend. Meglepetés, hogy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel az utolsó rajtkockából indult időmérős büntetése miatt.

Az időjárási körülmények javultak a korábbi napokhoz képest, de számoltak a csapatok az erősödő széllel, és a verseny alatt be is igazolódott, hogy jogosan. A feltámadó szélre több pilóta is panaszkodott.

A hátsó régiókban Nyikita Mazepin versenyzői hiba következtében a falban kötött ki, így nem kellett sokat várni az új Aston Martin Vantage biztonsági autó bemutatkozására.

Az Alpha Tauri, az Alfa Romeo és az Alpine szinte azonos köridőket futott, valamint a pályán is hasonló teljesítményt mutattak.

Daniel Ricciardo és Pierre Gasly összeértek, így a francia hiába autózott biztatóan az időmérőn, első szárnya nélkül a mezőny végére csúszott már a futam elején, így ő ebből a harcból erre a versenyre hamar kiesett.

A nagy visszatérő Fernando Alonso kiemelkedő teljesítményt mutatott, de 20 körrel a vége előtt fékhiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

Az Alpha Tauri fiatal japán pilótája, Cunoda Juki biztatóan debütált. Stabil teljesítményét egy pontszerző 9. hellyel zárta.

Az első néhány körben jól látszódott, hogy a Red Bull időmérős fölénye a versenyen kezd eltűnni. A Mercedes stratégái jól gondolkodtak, mert a futam során szépen csökkentették a különbséget a holland pilótával szemben.

A 18. körben Verstappen kerékcseréjénél Hamilton átvette az első helyet.

A bokszkiállásoknál többször helyet cserélt a két versenyző.

A látottak alapján az élmezőny az idei évre tartogathat meglepetéseket. Ahogy a szurkolók is bíznak a Mercedes-hegemónia megdöntésében, úgy a Red Bull is mindent megtesz érte. Az élcsapatok küzdelmébe az idei évben a McLaren is beleszólhat.

Lando Norris és Daniel Ricciardo párosa biztató. Utóbbi pilóta vezetési stílusát leginkább a korábbi, red bullos éveiből ismerhetjük. Az ausztrál nagyon szeretne bizonyítani új csapatánál, de a Bahreini Nagydíjon a fiatal csapattársnak jobban jött ki a lépés, a negyedik helyen zárta a futamot.

A verseny utolsó néhány körében mindenki számára láthatóvá vált, hogy a két topcsapat között milyen kicsi a különbség. Drámai küzdelem zajlott Verstappen és Hamilton között, oda-vissza előzték egymást. A holland egyszer levadászta a brit pilótát, de pályaelhagyás miatt a szabályok értelmében visszaengedte maga elé a Mercedes hétszeres világbajnokát.

Egyelőre nem lehet kijelenteni, de meglepetés lenne, ha a HAAS-csapat idén megismételné a 2019-es jó szereplését a bajnokságban. Mick Shumacher a verseny elején pördült meg autójával, bár ő szerencsésebb volt csapattársánál, mert folytatni tudta a versenyt.

A Formula–1 idei szezonja Imolában folytatódik április 18-án, az Emilia Romagna-i Nagydíjon.

Végeredmény, Bahreini Nagydíj, Szahír (56 kör, 303,072 km, a pontszerzők):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:32:03.897 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.745 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 37.383 mp h.

4. Lando Norris (brit, McLaren) 46.466 mp h.

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 52.047 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 59.090 mp h.

7. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:06.004 perc h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:07.100 p h.

9. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:25.692 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:26.713 p h.

leggyorsabb kör: Bottas, 1:32.090 perc (56. kör)

A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 22 van hátra):

versenyzők:

1. Hamilton 25 pont

2. Verstappen 18

3. Bottas 16

4. Norris 12

5. Pérez 10

6. Leclerc 8

7. Ricciardo 6

8. Sainz 4

9. Cunoda 2

10. Stroll 1

csapatok:

1. Mercedes 41 pont

2. Red Bull 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. Alpha Tauri 2

6. Aston Martin 1

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Bryn Lennon / Getty Images Hungary)