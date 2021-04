Extrém körülmények, nagy baleset és Verstappen-győzelem Imolában!

Egy izgalmas időmérő után jó esélyünk volt, hogy a szezonnyitó Bahreini Nagydíj után egy újabb jó versenyt lássunk a 63 körös Formula–1-es Emilia-Romagna Nagydíjon. A vasárnapi versenyt a Mercedes hétszeres világbajnoka és címvédője, Lewis Hamilton kezdhette meg az első rajtkockából. Mögüle a két Red Bull Sergio Pérez, Max Verstappen sorrendben várta a piros lámpák kialvását, fontos azonban megjegyezni, hogy Pérez a piros oldalfalú lágy, míg holland csapattársa – Hamiltonhoz hasonlóan – a sárga jelölésű közepes keveréken kezdhette volna a futamot, ami taktikailag nagy előnnyel kecsegtethetett volna Hamilton ellen, akinek a csapattársa, Valtteri Bottas csak a 8. helyről indulhatott, így a brit versenyző hátvéd nélkül maradt a versenyre.

Azért csak feltételes módban fogalmaztunk, mert időközben leszakadt az ég az imolai versenypálya területén, így a versenyzők vagy az intermediate, vagyis a köztes, vagy pedig az extrém esőgumit rakatták fel a kocsijukra.

Sokat elmond a körülményekről, hogy a rajtrácsra menet Fernando Alonso, az Alpine kétszeres spanyol világbajnoka nekicsúszott a falnak, azonban a szerelőknek sikerült rajtra készre építeni az autót. A spanyol mellett Bottasnak és Strollnak sem volt sima a rajt előtti időszak. Előbbi defektet kapott, utóbbinak pedig a jobb hátsó fékje robbant szét. Végül mind a ketten fel tudtak állni a rajtrácsra. Azonban a másik Aston Martinnál is problémával szembesültek, Sebastian Vettel csak a bokszutcából tudott elrajtolni.

Még el sem rajtolt a mezőny, már a felvezetőkörben megpördült Charles Leclerc, de vissza tudott állni a negyedik rajtkockába. A rajt után Verstappen nagyon erőszakos volt, és a kettes kanyarban elment Hamilton mellett, akinek az autójáról le is repült néhány elem, míg Leclerc Pérezt előzte meg, és jött fel a harmadik pozícióba.

Nicholas Latifi lett az extrém körülmények első komolyabb áldozata, aki ugyan egyszer még vissza tudott jönni a sóderágyból, pár száz méter múlva Nyikita Mazepinnel ért össze, és a kanadai a falban kötött ki a Williamsszel.

Jöhetett be a biztonsági autó. A negyedik körben Mick Schumacher is megtalálta a falat a célegyenesben, de folytatni tudta a versenyt. A német újonc túl agresszíven próbálta felmelegíteni az abroncsait, ennek látta kárát. Öt kör után Verstappen, Hamilton, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Gasly, Stroll, Sainz, Norris és Bottas volt az első tíz sorrendje. A nehéz körülményeket mutatja, hogy a biztonsági autó mögött Pérez elhagyta a pályát, de vissza tudott térni a kavicságyból.

A biztonsági autós fázis a 6. körben ért véget, Verstappen maradt az élen, míg mögötte Hamiltont Leclerc kezdte el támadni, de itt sem történt pozíciócsere. Nem úgy picit hátrébb, ugyanis Lando Norris előbb Strollt, majd Sainzot és Gaslyt is levadászta. Érezhetően az AlphaTauri szenvedett a legjobban ezek között az esős körülmények között, hiszen Gaslyt folyamatosan támadták és előzték a riválisok.

23 Galéria: Emilia-Romagna Nagydíj 2021 Fotó: Bryn Lennon / Getty Images Hungary

A 12. körben Pérezt kezdték el vizsgálni, miután a biztonsági autós fázis alatt a kicsúszása után visszavette az elvesztett pozícióit. A versenybírók stop/go büntetéssel sújtották a mexikóit. Kis idő múlva a Ferrari spanyolja, Carlos Sainz is meglátogatta a kavicságyat, de vissza tudott térni az aszfaltcsíkra. Időközben nem érkezett újabb esőzés, így a körülmények egyre jobbá váltak, amit jól mutat, hogy több pilóta is jelentette rádión, hogy meg lehetne próbálni a száraz pályás gumikra váltást, bár azt megjegyezték – különösen Verstappen –, hogy a körülmények továbbra is nagyon trükkösek. Sebastian Vettel volt az első legény a gáton, akinek feltették a közepes keveréket, igaz, a futam elején a németnek nem tették fel öt perccel a rajt előtt a kerekeket, ezért stop/go-t kapott ő is Pérezhez hasonlóan. A 25. körben Hamilton kezdett el felzárkózni Verstappenre. A brit rádión jelentette, hogy egyre jobbá vált a tapadás. A címvédő néhány körön belül két másodpercre lopta magát a hollandtól. Verstappen a 27. körben szánta el magát a nagy döntésre, és felrakatta a sárga oldalfalú közepes gumikat. Hamilton egy kör múlva jött ki a bokszba, azonban az ő kiállása jóval lassabb volt, mint Verstappené, így a Red Bull versenyzője maradt az élen.

Féltávnál jött a dráma! A 31. körben Lewis Hamilton kicsúszott a pályáról a lekörözés közben. A brit első szárnya megsérült, és csak a 7. helyre tudott visszatérni.

Szinte rögtön a brit hibája után Valtteri Bottas és George Russell ütközött össze hatalmas tempónál a célegyenes végén. Mind a két autó ripityára törött. A Mercedes finnjét előzte volna Russell, amikor Bottas a féktávon irányt változtatott, ezzel a nedves pályarészre kényszerítve a fiatal brit versenyzőt, aki megcsúszott, és ezzel elkerülhetetlenné vált a karambol.

A két versenyző sértetlenül szállt ki a kocsikból, de láthatóan mind a ketten roppant dühösek voltak a másikra, amit különféle kézmozdulatokkal jeleztek a másik felé. A versenybíróság a verseny után vizsgálta az incidenst. A visszajátszásokból nehéz eldönteni, hogy ki tehetett jobban a balesetről. A rengeteg törmelék és leszakadó alkatrész miatt a 34. körben előkerült a piros zászló, és megszakították a futamot. A piros zászló pillanatában a sorrend Verstappen, Leclerc, Norris, Pérez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Räikkönen, Hamilton és Cunoda volt az első tízben, míg Bottas, Russell és Latifi volt kénytelen feladni a viadalt.

23 Galéria: Emilia-Romagna Nagydíj 2021 Fotó: Hasan Bratic / picture alliance / Getty Images Hungary

Magyar idő szerint 16:25-kor a szabályoknak megfelelően újraindult a futam, és a Safety Car felvezetése után gördülő rajt következett. Verstappen majdnem kicsúszott, amikor már a biztonsági autó kihajtott a bokszba, azonban sikerült irányba állítania az autót, és az újrarajt után az élen tudott maradni, míg mögötte Leclerc-t Norris a lágy gumikon megelőzte a McLarennel, míg hátrébb Cunoda pördült ki a sóderágyba, de folytatni tudta a versenyt. Kis idő múlva Pérez is hibázott, és a megpördülése után visszaesett a mezőny végébe. Közben Lewis Hamilton megkezdte a felzárkózást, és nagy csata után megelőzte Strollt a célegyenes végén. A 42. körben Ricciardo sem tudott vitatkozni a címvédővel, aki feljött a 6. helyre. Sainz viszont már keményebb diónak bizonyult a hétszeres világbajnok számára, aki első kísérletéből nem is tudott elmenni a Ferrari mellett, ám másodjára már átrágta magát a spanyolon, és már a 4. helyen haladt.

Tíz körrel a verseny leintése előtt Verstappen kényelmes előnnyel vezette a futamot, mögötte nagy csata dúlt a dobogós helyekért Norris, Leclerc és Hamilton között. Végül utóbbinak sikerült levadásznia a Ferrari és a McLaren fiatal versenyzőjét, és feljött a második helyre. Több helycsere már nem történt. Max Verstappen megnyerte az Emilia-Romagna Nagydíjat, míg mögötte a nagyot hibázó, de utána nagyot mentő Lewis Hamilton lett a második, míg a dobogó legalsó fokára a hétvége meglepetésembere, Landa Norris állhatott fel.

23 Galéria: Emilia-Romagna Nagydíj 2021 Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

A 2021-es Formula–1-es szezon május 2-án a Portugál Nagydíjjal folytatódik.

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Bryn Lennon / Getty Images)