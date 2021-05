Meghalt az FIA korábbi elnöke, Max Mosley

Mosley 1940. április 13-án született, édesapja Sir Oswald Mosley szélsőjobboldali politikus volt, akit Adolf Hitler is támogatott, sőt barátok voltak. Fiatalon belekóstolt az autóversenyzésbe, amelyben nem volt igazán sikeres, így később többedmagával saját csapatot alapított, név szerint a March Engineeringet. Ezzel párhuzamosan a sportdiplomáciába is belekóstolt, ami aztán sokkal jövedelmezőbb lett számára, 1993-ban pedig őt választották az FIA elnökévé. Szoros barátságot ápolt a Formula–1 akkori legfőbb vezetőjéve, Bernie Ecclestone-nal is.

Óriási szerepe volt az F1-es autók (és pályák) biztonsági fejlődésében, viszont az ő nevéhez köthető a sportvilág egyik legnagyobb szexbotránya is, amikor 2008-ban olyan orgiát tartott, amelyen legalább öt prostituált vett részt, a jelenlévők közül pedig többen is náci tisztnek öltöztek be. Az eset után az F1 és a globális autósport szponzorai a távozását követelték. Ennek is köszönhetően 2009-ben már nem indult újra a szervezet elnöki pozíciójáért, a helyére Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke került.

Később Ecclestone azt mondta, rettenetesen megbánta, hogy akkor nem állt ki Mosley mellett.

Az autósport történetének egyik legbefolyásosabb vezetője egy ideje a rákkal küzdött, halálhírét Bernie Ecclestone megerősítette. Mosley-t az FIA saját halottjának tekinti, és több korábbi F1-es versenyző is megemlékezett róla különböző közösségi oldalakon.