Alonso az Indexnek: Aggódtam a visszatérésem miatt

A Magyar Nagydíj hetében az Alpine egy sajtóesemény keretein belül jelentette be, hogy a márka hazánkba is betörni készül. Európa-szerte az 59 márkakereskedéshez a 60. már Magyarországon létesül. Az Alpine-ok tehát hazánkban is kereskedelmi forgalomba kerülnek, elsőként az A110-es három típusát csodálhatjuk meg, vagy éppen – ha elég mélyen a zsebünkbe nyúlunk – hajthatjuk mi is az utakon.

A rendezvényén személyesen az Alpine ügyvezető igazgatója, Laurent Rossi is jelen volt, valamint két F1-es pilótájuk, Fernando Alonso és Esteban Ocon is csatlakozott az eseményhez.

Fernando Alonso ismét hazánkban, a Magyar Nagydíj előtt néhány nappal ünnepelte születésnapját, a spanyol pilóta elérkezett a negyedik ikszhez. Az Index személyesen kérdezte a kétszeres világbajnokot. Kitértünk a szezonkezdetre, a 2022-es szabálymódosításokra, a Brit Nagydíjon bemutatott új konstrukciókra, de a rutinos spanyol pilótát kérdeztük a fizikai és mentális állapotáról is.

Hogyan értékelné a visszatérő szezonját eddig?

Szerintem ez egy biztató visszatérés eddig. Az első néhány verseny kicsit nehézkes volt számomra, újra fel kellett venni a ritmust, adaptálódni a megváltozott helyzetekhez, teljesen bevonódni az F1-es berkekbe, a csapattal ismét összeszokni. Voltak kihívások, kérdés volt az Alpine elhelyezkedése a konstruktőröknél, a teljesítményünk, a tempónk kérdőjeles volt. Legutóbb 2009-ben dolgoztam együtt a csapattal, utána évekig más gárdáknál tevékenykedtem. Az utóbbi versenyeken sokkal magabiztosabb voltam, értékes pontokat szereztem, mondhatni összeszoktunk az autóval és a csapattal is

– válaszolta Fernando Alonso az Index kérdésére.

Milyen a jelenlegi formája? Hogy érzi magát mentálisan és fizikálisan?

Jól érzem magam. Év elején sajnos volt egy biciklis balesetem, aggódtam a visszatérésem miatt. Nem tudtam, mennyire fogja érinteni az első pár versenyemet, de mostanra teljesen felgyógyultam. Mentálisan teljesen friss vagyok. Tudjuk, hogy a Formula–1 körforgása eléggé megterhelő. Ha versenyzel, a teljes életedet ennek szenteled, minden napodat. Edzés, tesztelés, versenyzés, marketing… Nincs megállás. Tizennyolc év után úgy éreztem, nincs tovább, lemerültem, kellett ez a két év szünet, hogy ismét, teljesen feltöltődve tudjam belevetni magam ebbe az életvitelbe, és ismét élvezzem a mindennapokat

– mondta lapunknak Alonso.

Két héttel ezelőtt a Brit Nagydíjon bemutatták a 2022-es autók prototípusait. Mi volt az első benyomása, illetve mit gondol a jövő évi szabályváltozásokról?

Szerintem szépek az autók, igaz, első látásra eléggé futurisztikusak, de megnyerőek, jól néznek ki. A lényeg persze, hogy megfeleljen 22-es szabálymódosításoknak, több kerék a kerék elleni csatát lássunk, kevésbé domináljon az aerodinamika, és a költségsapka is jelen lesz, az erőviszonyok kiegyenlítődhetnek

– fogalmazott a spanyol világbajnok az Indexnek.

Alonso átmentené az utóbbi nagydíjakon mutatott formáját, ismét a dupla pontszerzés a cél az Alpine-nál.

A Hungaroringen egyértelműen a pontszerzés a csapat célja. Silverstone-ban Oconnal mindketten pontszerző helyen végeztünk, ezt a formát szeretnénk áthozni a Magyar Nagydíjra is, és persze rendszeresíteni a szezon további versenyeire. A végső cél, hogy az Aston Martin és az AlphaTauri előtt végezzünk összetettben, beférjünk a konstruktőrök top 5-jébe

– mondta a 40 éves pilóta újságírói kérdésre válaszolva.

A Magyar Nagydíj után három hét szünet következik, ezt szinte minden pilóta másként tölti. Van, aki az aktív pihenésre esküszik, de van, aki ezeket a heteket sem bírja versenyzés nélkül. A spanyol világbajnok azok közé tartozik, akik nem bírják ki sebesség nélkül, de szükségesnek érzi a pihenőt a csapat számára.

Kicsit bánom, hogy szünet következik, mivel imádok versenyezni, de most pár hétre ki kell vonni magunkat a forgalomból. Valószínű, hogy gokartozni fogok, mindig megtalálom a módját a versenyzésnek, imádom ezt az érzést. Másrészt tudom, hogy az ilyen időszakok kellenek a csapatnak, a versenyeken és a gyárban dolgozóknak is, akik hónapokon keresztül folyamatosan keményen dolgoznak, nem beszélve a jelenlegi Covid-helyzetről és az ezzel járó állandó kötelezettségekről. Ez a két-három hét szünet szükséges most mindenkinek, hogy újult erővel, feltöltődve térhessünk vissza a versenypályára

– zárta a kétszeres világbajnok.

Pénteken 11.30-tól az első szabadedzéssel kezdődik meg a 36. Magyar Nagydíj.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Fernando Alonso 2021. július 29-én. Fotó: Florion Goga / Pool / Getty Images)