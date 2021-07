Forma-1-es futamgyőztes az Indexnek: Mindig mosolygok, amikor Magyarországra jövök

Javában zajlik a 36. Formula-1-es Magyar Nagydíj, amelyre az egykor a Benettont, a Lotust, a Saubert, a Stewartot és a Jaguart is erősítő Johnny Herbert is ellátogatott. A mindig közvetlen, és aktív pályafutása alatt az F1 mókamestereként számon tartott korábbi F1-es versenyző készséggel állt a rendelkezésünkre egy rövid beszélgetés erejéig.

Johnny, üdvözlöm újra Magyarországon. Milyen gondolatok szoktak a fejében járni a Magyar Nagydíjat megelőzően?

Ilyenkor mindig széles mosoly ül az arcomra, mindig is imádtam a magyar pályát és a szurkolókat. Az idő a legtöbbször napos és meleg, néha már túlságosan is. Versenyzői szempontból igazi erőpróba volt mindig is ez a verseny, de nem csak számomra. Budapesten sokszor jártam, a magyar főváros folyton változik, mindig meg tud lepni valami újdonsággal főleg amióta először jártam itt még 1991-ben. Mindenki örömmel szokott ide visszatérni, hiszen ez egy remek pálya a résztvevőknek és a nézőknek egyaránt.

Aktív versenyzői pályafutásából mi a legkiemelkedőbb, legkedvesebb emléke a Hungaroringről?

Számomra egyértelműen az 1997-es verseny, amikor a harmadik helyen végeztem és dobogóra állhattam Damon Hillel és Jacques Villeneuve-vel. Ez volt itt a legjobb versenyem, Damonnak meg talán a legpechesebb, hiszen az utolsó körben motor és elektronikai gondok jelentkeztek az autójában, és ezzel elbukta a győzelmet. De itt láttam életem egyik legdurvább előzését is, amikor Nelson Piquet az egyes kanyarban megelőzte Ayrton Sennát, miközben keresztbeállt az autója és majdnem megpördült. Úgy gondolom, a magyar pálya történetében sok érdekes versenyt láttunk. 1998-ban Michael Schumacher és Ross Brawn párosa egy fantasztikus taktikai húzással verte meg az erősebb McLaren-Mercedest. A Hungaroring mindig feladja a leckét a mérnököknek és a stratégáknak, ahogyan a versenyzőknek is, és szerintem emiatt is alakulnak ki oly sokszor izgalmas vagy érdekes versenyek.

Kicsit meséljen magáról, milyen titulusban van jelen a 36. Magyar Nagydíjon?

Köszönöm, remekül vagyok. A brit SkySport szakértőjeként tevékenykedek, emiatt sok televíziós munkám van. Általában megosztom a tapasztalataimat, megmagyarázom a pályán történő eseményeket, mint például a legutóbbi, Brit Nagydíjon történt esetet a Red Bull és a Mercedes között. Kifejtem az álláspontomat a Max Verstappen és Lewis Hamilton közötti ütközésről. Ilyenkor jó, hogy mint ex-versenyző megoszthatom a gondolataimat, a tapasztalataimat és az észrevételeimet. Szeretem ezt a munkát, nagyon élvezem. Mindig jön valami új hír, amiről beszélhetünk, vitatkozhatunk. A nézők a tv előtt csak az ütközést látták, de én el tudom magyarázni, hogy mi és miért történt.

Beszélgessünk még a hétvége eseményeiről. Egy szabadedzés már lement a pénteki programból. Ez egy igen technikás, és trükkös pálya. Hogyan látja a két éllovas, a Red Bull és a Mercedes esélyeit a Magyar Nagydíjon?

Az első edzés után nagyon szoros a harc a két csapat között. A rádión Lewis jelezte, hogy elég komoly alulkormányzottsággal küzdött, vagyis kicsit több első szárnyra lesz szüksége, hiszen minél több első szárnyat kap, annál több lesz a tapadás az első tengelyen. Borzasztóan közel lesznek egymáshoz Verstappennel, nem tudom megtippelni, hogy ki örülhet majd vasárnap, és ez a jó. Éppen ezt akarjuk, hogy ne tudjunk megtippelni, hogy ki van elöl. Örülnék, ha ők ketten lennének az első sorban vasárnap, mint a legutóbb is. Aztán pedig jöhet az első kanyar, majd rögtön a második két jó előzési lehetőséggel. Ha a rajtnál az első kanyarban nem tudsz előzni, ott van rögtön a következő lehetőség. A versenyzők is pontosan tudják, hogy főleg a rajtnál nyerhetnek majd sokat. Nyilván tudták ezt Silverstone-ban is, ahol azt gondolom, hogy kicsit óvatosabban kellett volna felmérniük a lehetőségeiket, hiszen emiatt Max sok pontot bukott. De hogy hibázott e bármelyikük? Nem, egyszerűen csak versenyeztek, erről szól a versenyzés, szerintem ez egy klasszikus versenybaleset volt.

Picit még térjünk ki a magyarországi látogatására. Van olyan dolog, amit mindig kipróbál, amikor itt van Budapesten?

Igazából az ételeket tekintve mindig más és más étteremben vacsorázom. Legutóbb például pizzát ettem, előtte pedig egy remek uruguayi steaket. Az italok tekintetében már más a helyzet. A magyar borokat és söröket sosem hagyom ki. Magyarországon kívül soha nem járok alkoholos italért sehova, de itt igen.

Tud esetleg egy-két szót magyarul?

Nem, abszolút nulla a magyar tudásom, de figyelj, taníts most nekem egy jót!

Rendben, akkor legyen mondjuk a köszönöm.

Rendben, megpróbálom, köszönöm.

Tökéletes volt, köszönjük Johnny.

(Borítókép: Johnny Herbert 2018. november 17-én. Fotó: Joe Brady / Getty Images)