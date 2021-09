Bejelentették az AlphaTauri versenyzőit a következő szezonra

Hivatalos, hogy a 2022-es szezonra nincs változás a Red Bull Racing fiókcsapatában. Pierre Gasly és Cunoda Juki párosával készül a jövő évre az AlphaTauri.

Cunoda Juki jövőre a második F1-es szezonjában indul el. A 21 éves japán versenyző a debütáló futamán pontot szerzett, összességében pedig 18 pontot gyűjtött össze idén.

Ross Brawn szerint Cunoda a legjobb újonc az utóbbi éveket nézve.

Gasly 2017-ben mutatkozott be a Formula–1-ben a szezon végén a Toro Rosso színeiben. 2018-ban már a teljes szezonban övé volt az egyik ülés a Toro Rossóban. Olyan jól kezdett a francia pilóta, hogy az első toro rossós szezonja után a Red Bull úgy döntött, helye van a nagy csapatban, és a távozó Daniel Ricciardo helyére ült be 2019-ben, hogy Max Verstappen mellett harcolhasson a világbajnoki címért.

Ám a szezon nem úgy alakult Gasly számára, mint ahogy azt elképzelte. A gyenge teljesítménye miatt a belga nagydíj előtt visszakerült az akkor már AlphaTauri néven futó junior-csapatba, míg a helyére Alexander Albon ült be a Red Bullba. Ez a csere úgy tűnik, a legjobbat hozta ki a francia pilótából, bármennyire is elszomorító volt a „lefokozás” számára. Még abban az évben dobogóra állt az AlphaTaurival, végül a hetedik helyen végzett a világbajnoki pontversenyben.

2020-ban is maradt az AlphaTaurinál, a kaotikus Olasz Nagydíjon pedig elsőként intették le a kockás zászlóval, 1996 óta ő az első francia, aki futamgyőzelmet aratott. 2021-ben az Azeri Nagydíjon állhatott dobogóra, a világbajnoki pontversenyben pedig a 8. helyet foglalja el. Most már biztos, hogy 2022-ben is az AlphaTauri csapatát erősíti.