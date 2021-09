Búcsú egy legendától, üdvözlégy ismét, Zandvoort

2007 világbajnoka, Kimi Raikkönen az F1 egyik legegyedibb karaktere, ez vitathatatlan. Számtalan humoros esemény, megnyilvánulás és pokolian jó versenyzői teljesítmény kapcsolódik hozzá. Azonban az év végén szögre akasztja a bukósisakját, hogy új kihívásoknak és a családjának élhessen. Reméljük, a következő, Olasz Nagydíjon már ismét a mezőny tagja lesz, ugyanis a pozitív koronavírustesztje miatt ki kellett hagynia az 1985 után visszatérő Holland Nagydíjat.

A helyére Robert Kubica ugrott be, aki nem vallott szégyent. Döbbenetes látvány volt, hogy már pénteken roskadoztak a lelátók a hazai sztár, Max Verstappen narancssárgába öltözött szurkolói miatt. A Red Bull élversenyzője egészen más ligában autózott ezen a hétvégén, egyedül az időmérő edzés utolsó szakaszában tudott hozzá közel kerülni Lewis Hamilton. A versenyen a Mercedesnek semmilyen praktikája nem vált be a holland ellen, miközben Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas viselkedésében is felfedezhető volt, hogy bizony, az átigazolási tárgyalások már folynak a háttérben...

A Bukótér podcast aktuális adásában többek között az alábbi témákról beszélgettünk:

Mi jut eszünkbe Kimi Raikkönenről?

Verstappen ezen a hétvégén verhetetlen volt, de Hamilton is megmutatta, miért hétszeres világbajnok.

Unalmas volt maga a verseny, azért több akciót vártunk.

Bottas az engedetlen? Mi volt az igazság a bónuszpont körül?

Bottas megy az Alfa Romeóba, George Russel megy Hamilton mellé.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.