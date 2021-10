A Red Bull megpróbálta elcsábítani Lando Norrist

Az istálló nemrégiben jelentette be, hogy a 2022-es idénynek is a 120 ponttal jelenleg ötödik helyen álló Sergio Pérezzel vág neki, de úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a mexikói volt az első számú opció a gárdánál.

A 21 éves Norris évről évre egyre jobban teljesít, idén már négy alkalommal is állhatott dobogóra, Szocsiban pedig pályafutása első pole pozícióját is megszerezte.

Nem véletlenül tartják az F1 egyik legnagyobb reménységének, akit a hírek szerint a Red Bull is megpróbált magához csábítani, de Norris hosszabbított a McLarennél.

– idézik Helmut Marko OE24-nek adott interjúját a nemzetközi lapok.

A 2021-es idényben 15 futam után a 246,5 pontos Lewis Hamilton, a 244,5 pontos Max Verstappen és a 151-nél járó Valtteri Bottas mögött a McLaren versenyzője 139-cel a negyedik helyen áll az összetettben, ez pedig még jobban is festhetne, ha az Orosz Nagydíj hajrájában még vezető brit pilóta hallgat a csapatára, és kimegy az esőzések közepette átmeneti gumikért. A száraz pályára megfelelő abroncsokon nem tudott révbe érni, muszáj volt mégis kimennie a bokszba, és végül csak a hetedik helyen zárt.

Adódhat a kérdés, hogy mi lett volna a csapaton belüli sorrend Norris megkaparintása esetén, de Marko szerint Verstappen maradt volna a legjobb pilóta az istállónál.

Norris már korábban is felkeltette a figyelmemet. Ugyanakkor még mindig Max van a rangsorom elején, mert minden körülmény között azonnal kiemelkedően tud teljesíteni, amit Szocsiban is bizonyított. Ha egy körrel korábban jött volna ki a boxba, még a versenyt is megnyerhette volna