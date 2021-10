Lewis Hamilton uralta a pénteki napot, de szombaton rajtbüntetést kap

Folytatódik az F1 2021-es szezonja, méghozzá az "örökös beugró" török futammal. Az isztambuli helyszín eredetileg az elmaradó, júniusi kanadai verseny helyét vette volna át, ám később a törökök is visszaléptek a rendezéstől, míg nem sokkal ezelőtt mégis beugrottak a Japán Nagydíj helyére. Ennél izgalmasabb nem is lehetne az idei bajnokság, most éppen a címvédő Lewis Hamilton vezet, két ponttal megelőzve Max Verstappent, ám a forma és a szerencse - főleg idén - valóban forgandó.

Míg a legutóbbi , orosz futamon Verstappen került a mezőny végére erőforráscsere miatt, most Hamiltonnak a V6-os motorját cserélték ki igaz, a brit csak 10 rajthelyes büntetést kapott, hiszen nem kellett minden motorelemet cserélni. Most tehát Hamiltonnak kell majd nagy felzárkózást bemutatnia, ám a pálya karakterisztikája és persze a Mercedes ereje sokat segíthet ebben. A hétszeres világbajnoknak egyébként is kedvelt helyszíne az isztambuli pálya, hiszen 2006-ban óriási felzárkózást mutatott be a GP2-ben, míg 2010-ben és tavaly az F1-es versenyt is megnyerte.

Verstappen nagy esélyt kap, hogy ismét a maga javára billentse a mérleg nyelvét és ezt most egy különleges festésű Red Bull-lal teheti meg, ugyanis az osztrák csapat az év végén az F1-től elköszönő Honda tiszteletére, a japánok színeiben versenyez.

A tavalyi török hétvégén a szabadedzéseket a Red Bull uralta, ám ez idén rögtön az első tréningen megdőlt, ugyanis Hamilton 1.24.178-as időt futva behúzta az első gyakorlást, 425 ezredet adva Verstappennek. A bajnoki éllovasok mellett a az utóbbi hónapokban remeklő McLaren, valamint a Ferrari is jól mozgott.

A második edzésen jöhettek az időmérős, majd a versenyszimuációk, hogy a csapatok megnézzék a különböző gumikeverékek viselkedését az újraaszfaltozott pályán. A Pirelli a C2-C3-C4-es keverékeket hozta el Isztambulba. A tréninget Charles Leclerc kezdte a legjobban, aki a közepeseken 1.24.102-es körrel állt az élre, mögé pedig Hamilton és Bottas jött be. Ám nem sokkal később a címvédő rákapcsolt és 1.23.840-el átvette a vezetést, majd a brit tovább javított 1.23.804-re.

A Mercedes rövid és hosszútávon is jól mozgott, míg a Red Bull láthatóan küzdött az egyensúllyal és a tapadással. Hamilton mögött Leclerc zárt 166 ezreddel lemaradva, majd jött Bottas, Pérez, Verstappen és Norris az első hat helyen.

Our full classification from second practice!



#TurkishGP 🇹🇷 #F1

A hétvége programja szombaton 11.00-től a harmadik szabadedzéssel, majd 14.00-től az időmérő edzéssel folytatódik.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Dan Istitene - Formula 1 / Formula 1 / Getty Images)