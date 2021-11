Lewis Hamilton, a félelmetes ébredő oroszlán

A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, a Mercedes brit versenyzőjének hibátlan teljesítményét taglalta a vasárnapi Formula–1-es Katari Nagydíj másnapján, többek között ébredő oroszlánnak és emírnek titulálva a 36 éves pilótát.

The Guardian:

BBC Sport:

The Telegraph:

The Independent:

La Gazzetta dello Sport:

Lewis Hamilton alvó oroszlán módjára ébredt fel, és most tényleg félelmetes. A brazíliai őrületes felzárkózását követően most Katarban is győzött, így a Mexikóban két héttel ezelőtt eldőlni látszó világbajnoki küzdelem megint teljes mértékben nyitott.