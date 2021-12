Hamilton 10-es, az F1 irányítójánál csak Verstappen volt rosszabb

A vasárnapi futamon a holland versenyző több erősen megkérdőjelezhető húzással próbálta megőrizni első helyét, de végül Lewis Hamilton győzött, így az utolsó futam előtt holtverseny alakult ki köztük az élen.

A Marca osztályzókönyve épp a Mercedes brit pilótájával indul, akinek tízest adott, kiemelve, hogy mindent jól csinált szombaton, a vasárnapi rajton és a futamon is, leszámítva a harmadik újrarajtolást. Ugyanakkor remek versenyzéssel felállt a nehéz helyzetéből, és kiállta Verstappen dupla kiütési kísérletét is. Bajnoki módba kapcsolt – írják a spanyolok.

Hamilton és Verstappen ütközései a nagydíjon

Ugyancsak elismeréssel adóznak Esteban Ocon előtt (9), aki az utolsó méterekig dobogós helyen haladt, de végül a Mercedes erejének hála Valtteri Bottas megelőzte őt a befutónál.

A Red Bull nyolcast, a Mercedes hetest kapott a hétvégi teljesítményére, előbbinél a nagy küzdést, remek stratégiai döntéseket emelték ki, utóbbinál a kellően hideg fejet a legforróbb versenyen.

A következő hármasban Carlos Sainz (6) felkapaszkodását, a dzseddai pályát (5) és a szurkolókat (4) értékelték, utóbbinál kritizálva, hogy Verstappen lett a nap pilótája, miközben a legtöbb védekezése átlépte a sportszerűség határait.

A legrosszabbul teljesítőket a Haas vezeti fel két kiesőjével és az emiatt bekövetkező két piros zászlós szakasszal, majd jön az FIA, amely a szabályozást és a büntetést bohózattá emelte, külön kiemelve az egyest kapó Michael Masit, aki élő egyenes adásban próbált meg alkudozni a résztvevőkkel a szankciókról.

Végül a nullást kapó Verstappen következett, akinek a tehetségét senki sem kérdőjelezi meg, ugyanakkor a szabályokat tisztelhetné jobban. Többször is lement a pályáról, a védekezései során egyszer kivitte a pályáról a már mellé érő Hamiltont, majd egyszerűen besatuzott előtte, szárnysérülést okozva ezzel riválisának. A futamot így is a brit nyerte végül, miután a holland utána előbb pillanatokra, majd rendesen is visszaengedte maga elé.

(Borítókép: Mark Thompson/Getty Images)