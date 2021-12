Hiába az óvás, Verstappen maradt a világbajnok

A szenzációs idényt méltó lezárás követte, Max Verstappen az utolsó körben előzte meg az újraindítást követően Lewis Hamiltont, így megkaparintva a világbajnoki címet.

A Mercedes két dolog miatt is óvott, a 48.8-as cikkelyben tárgyalt, előzés a biztonsági autós időszak alatt című fejezet alapján fellebbezték meg, hogy Verstappen még a safety car idején megelőzte Hamiltont, ennek nem adtak helyt.

Nem sokkal később tárgyalták a másik kifogásolt pontot, a 48.12-est. Itt több probléma is felvetődött, egyrészt az, hogy csak a két élmenő közötti autókat engedték el, hogy visszavegyék a körüket, másrészt az, hogy a safety carnak egy körrel később kellett volna a bokszutcába hajtania, így pedig már nem lehetett volna előzni.

Végül ezt is elutasították, így maradt Verstappen elsősége és világbajnoki címe.

Persze, a Mercedes még fellebbezhet...

BREAKING: The FIA Stewards have dismissed Mercedes' protests against the Abu Dhabi Grand Prix final classification #AbuDhabiGP#F1 pic.twitter.com/VPNIfaFDMC