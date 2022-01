Ezért nem lesz elektromos a Formula–1

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) távozó elnöke, Jean Todt a BBC-nek beszélt arról, hogy miért nem lehetséges a legrangosabb motorsportszéria, a Formula–1 elektromossá válása a közeljövőben.

Az F1-ben 305 kilométer a versenytáv. Újratöltés nélkül ilyen teljesítményű autókkal ez kivitelezhetetlen. Talán 20-30 év múlva más lesz a helyzet, de jelenleg ez egyszerűen lehetetlen

– fejti ki tömören a legnagyobb problémát a leköszönő elnök.

A 75 éves francia sportvezető az egyik legfontosabb résztvevője a mai motorsportnak. 1981-ben ralivilágbajnoki címet nyert navigátorként Guy Fréquelinnel. Igazgatott többszörös világbajnok raliistállót is, de legkomolyabb sikerét, azaz az öt világbajnoki címet az F1-ben Michael Schumacherrel és a Ferrarival érte el. Ferraris megbízatása után 2009-ben megválasztották az FIA elnökének, tavaly decemberben távozott a pozícióról.

Jean Todt helyét a 60 éves dubaji Mohammed ben Szulajem vette át, ő az első nem európai FIA-elnök.

Az FIA leegyszerűsítve két fő tevékenységet folytat:

Igazgatja és felügyeli a motorsportbajnokságokat világszerte.

Képviseli az autóhasználókat, kampányokat folytat a közúti biztonságért és fenntarthatóságért.

Todt úgy gondolja, a motorsportoknak sokat köszönhet a közúti autózás. Rengeteg technikai újítást hoz, egyfajta laboratóriumi tesztnek is tekinthető a motorsport világa. Ezt azzal a példával magyarázza, hogy a Formula–E ötletét tíz éve egy vacsoránál találta ki ő, egy spanyol üzletember, Alejandro Agag és az EU-s közlekedési biztos, Antonio Tajani. Akkor az egész széria ötletét egy szalvétára skiccelték fel, most pedig a nyolcadik szezonjára készül a Formula–E. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szériából már kiszállt az Audi és a BMW, illetve a Mercedes is távozni készül a következő idény végén.

A géposztály tehát nem aratott osztatlan sikert, ezt, úgy látszik, Todt is elismeri. A francia viszont azt is leszögezi, a szériának komoly szerepe volt az elektromos autózás finomításában. A Formula–E indulásakor egy 45 perces futamhoz félúton még autót kellett cserélniük a versenyzőknek, mostanra egy autóval képesek teljesíteni a versenyt.

Ez a rengeteg kutatás és tapasztalat mind hasznos egy hétköznapi autós számára. Ezért hallani manapság olyan elektromos autókról, amik 400-500 kilométeres hatótávval rendelkeznek, ami tíz éve szinte elképzelhetetlennek tűnt. Ugyanez igaz a töltési idő csökkenésére is

– támasztja alá érveit Todt.

Megemlíti a Formula–1 hét évvel ezelőtti korszakváltó szabályozásait is. Szerinte a hibrid éra beköszöntével környezettudatosabbá vált a sportág, például 150 kilogramm üzemanyag helyett csak 100-at használnak el a versenyautók egy nagydíj alatt. A hibrid rendszerre is úgy gondol, mint az energiapazarlás megállítására, hiszen a visszanyert energiával az autókat gyorsítják.

Ám a száguldó cirkusz környezetterhelésének elenyésző részét teszi ki a versenyautók károsanyag-kibocsátása. Az egyik legkomolyabb probléma az, hogy versenyről versenyre utaznak a csapatok, és mindent magukkal visznek, ami szükséges egy hétvége menedzseléséhez. Emellett a szurkolók is rengeteget utaznak, aminek a környezetterhelése szintén felróható az F1-nek. Plusz rengeteg hulladékot is termel a világbajnokság, elég csak a versenygumikra gondolni, amiket ha nem használnak el egy hétvégén a csapatok, megsemmisítésre kerülnek biztonsági okokból.

A versenysportokat, azon belül is a technikai sportok csúcsát egyszerűen lehetetlen környezetbaráttá tenni.

Az elektromosság helyett az F1 vezetése inkább a környezetsemleges üzemanyagban – amelyet laboratóriumi körülmények között, szén-dioxid levegőből való megkötésével állítanának elő – és a hibrid rendszerben látja a jövőt, legalábbis rövid távon biztosan. A sorozat a jelenlegi tervei szerint 2030-ra szeretne karbonsemlegessé válni.

Nem a környezettudatosság az egyetlen célja az FIA-nak

A fenntarthatóság és a környezetvédelem mellett az FIA a diverzitásra is törekszik a motorsportokban. Legutóbb 29 éve volt női versenyző a Formula–1-ben, Giovanna Amati személyében. 2010-ben az FIA-n belül felállítottak egy Nők a Motorsportban bizottságot, amit a korábbi raliversenyző Michele Mouton vezet. A bizottság célja, hogy bátorítsák a nőket, hogy vegyenek részt ők is a motorsportokban, illetve hogy segítsék a tehetséges versenyzőket.

Ezért jött létre 2019-ben a W Series, ami egy kizárólag nőknek szóló bajnokság, ahol Formula–3-as autókkal versenyeznek. Érdekesség, a széria debütáló évében Keszthelyi Vivien is és részt vett négy futamon.

(Borítókép: Jean Todt a 2015-ös Brazil Nagydíjon. Fotó: Clive Mason / Getty Images)