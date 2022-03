Nem csak idén, a jövőben sem rendeznek F1-es Orosz Nagydíjat

Felbontotta szerződését a Formula–1 vezetősége az Orosz Nagydíj szervezőivel, így hivatalosan is eldőlt, hogy nem csupán az idei évben, de előreláthatólag bizonytalan ideig egészen biztosan nem vándorol a száguldó cirkusz orosz földre – olvasható az F1 közleményében.

Az orosz–ukrán háború kirobbanása után szinte azonnal reagált a Formula–1 vezetősége is, és azonnali hatállyal eltörölte a 2022-es versenynaptár Szocsiban rendezendő Orosz Nagydíját. Ezt a szankciót súlyosbították tovább csütörtökön, miután felbontották a szerződést az Orosz Nagydíj rendezőivel,

így a jövőben sem rendeznek F1-es futamot az oroszoknál a háborús helyzet miatt.

Szocsiban 2014 óta rendezték a Formula–1 oroszországi futamát, és éppen az idei lett volna az utolsó, mielőtt Szentpétervár venné át a száguldó cirkusz orosz vendéglátását.

Érdekesség, hogy Vlagyimir Putyin rendkívül komoly befolyással rendelkezett az oroszországi F1-es futamokat illetően, egészen 2018-ig személyesen adta át a pódiumon a győztes pilótának járó trófeát. Különösen fájó tény az orosz elnöknek, hogy Szentpétervár Putyin szülővárosa is egyben, így az invázió eredményeként e sportesemény rendezését is elvették Oroszországtól. Pár nappal korábban a labdarúgó Bajnokok Ligája idei fináléját is elvették Szentpétervártól.

A szentpétervári versenypályát 200 millió font összköltségből építették, aminek egyik fő funkciója lett volna az Orosz Nagydíj megrendezése.

Eközben a Haas istállója még mindig mérlegeli, mit kezdjen orosz versenyzőjével, Nyikita Mazepinnel kapcsolatosan, akinek édesapja Putyin elnök egyik közeli barátja. Egyelőre annyi biztos, hogy a brit szankciók eredményeként Mazepin az idei Brit Nagydíjon egészen biztosan nem állhat rajtvonalhoz.

Az F1 2022-es szezonja március 18-án rajtol Bahreinben.

(Borítókép: AFP)