A lázadók robbantása sem zavarta meg Leclerc-et, élen a Ferrari

Nincs megállás, a Bahreini Nagydíj után a Formula–1 mezőnye Dzsiddába helyezte át a székhelyét, amely város a Szaúdi Nagydíjnak ad otthon. Az év első versenyén, egy héttel ezelőtt a Ferrari diktálta a tempót, míg a Red Bull nem várt kettős kieséssel kezdte a 2022-es szezont. A harmadik erő egyértelműen a Mercedes volt, ahogy azt az előszezoni tesztek alapján várhattuk, míg a konstruktőri címvédő mögött a Ferrari-erőforrásait használó csapatok következtek, vagyis a HAAS és az Alfa Romeo.

Egy hét alatt nem lehet csodát tenni, ám a Red Bull mégis azt ígérte, megtalálta a szahíri probléma forrását és kezelni is tudják. A csapat tájékoztatása szerint, mind a két autónál elszállt a benzinnyomás a Bahreini Nagydíj hajrájában, keletkezett egy vákuum, amely megakadályozta, hogy a benzinpumpa felszívja az üzemanyagot. Az osztrákok megtették a megfelelő lépéseket, hogy a hiba ne jöjjön elő újra, ám Verstappenéknek ezen felül gumikezelési, illetve tempóbeli különbséget is le kell küzdeniük a Ferrarival szemben, ráadásul az olaszok elismerték, hogy közel sem járatták a maximumon az erőforrásukat, ami rossz hír lehet a riválisoknak. A Mercedes sem számíthat könnyű versenyre, hiszen a GPS-adatok szerint a németek a lassú kanyarokban voltak erősek Bahreinben, ám Dzsiddára éppen a középgyors fordulók és a sok padlógázas szakasz a jellemző. A tavalyi évben ugyan Hamilton győzni tudott itt, idén mégsem javasolnánk, hogy nagyobb tétben fogadjanak a hétszeres világbajnok végső sikerére, mert a Mercedes a saját bevallása szerint sem rendelkezik pillanatnyilag győztes autóval.

A dzsiddai a világ egyik leggyorsabb utcai pályája, számos padlógázas szakasszal és beláthatatlan, gyors kanyarokkal igaz, az első szektort picit átalakították a biztonság érdekében. Ami a versenyzői összetételt illeti, Sebastian Vettel továbbra sem versenyezhet a koronavírus fertőzés miatt, így Szaúd-Arábiában is Nico Hülkenberg helyettesíti a négyszeres világbajnokot az Aston Martinnál.

1. szabadedzés

A pénteki első tréning nem indult jól a Bahreinben remeklő, ám a Dzsiddában még életében nem versenyző Kevin Magnussen számára, akinek autójában hidraulikus szivárgás lépett fel, míg Fernando Alonso új hajtásláncot kapott a szezon második versenyhétvégéjére. Többen is hoztak fejlesztéseket a második versenyhétvégére, például a Mercedes két különböző hátsó szárnnyal kísérletezett, Hamilton egy nagyobb leszorítóerőt generáló változatot használt, George Russell pedig egy vékonyabb konstrukciót. Erősen kezdett a Red Bull: Max Verstappen 1.30.888-cal gyorsan az élre állt, nem sokkal később pedig az 1-es kanyarban egy leszakadó jelző tábla miatt hosszú percekre megszakították a tréninget.

Az edzés végén megvillant a bahreini futam győztese, Charles Leclerc 1.30.772-es időt futva megnyerte a tréninget, a monacói 116 ezredet adott Verstappennek. Jól kezdett Valtteri Bottas az Alfa Romeóval, ő lett a harmadik, majd Sainz, Gasly, Cunoda, Pérez, Ocon, Hamilton és Alonso volt a további sorrend.

2. szabadedzés

A folytatás hirtelen kétségessé vált, ugyanis még az első edzés alatt Verstappen égett szagra panaszkodott a rádión. Mint kiderült, a pályától alig 10 km-re található szaúd-arábiai állami olajtársaság, az Aramco létesítménytől jött a szag, amelyet robbantásos támadás ért. Ezért az FIA rendkívüli megbeszélésre hívta a csapatvezetőket és a versenyzőket, így a második tréning 15 perces csúszással, de végül elkezdődött.

Ahogy kihajtottak a versenyzők a pályára, többen is jelezték a rádión, hogy nagyon pattog az autó, a Ferrari és a Mercedes is. Valóban, nagyon sok a padlógázas szakasz ezen a pályán, érdekes lesz a hétvége további része ebből a szempontból is. Leclerc 1.30.216-tal megadta az alaphangot a közepes keverékeken, csapattársának is bő hét tizedet adott a monacói, míg Hamilton jelezte csapata felé, hogy cseréljék ki az ülését, mert nem érzi magát komfortosan a Mercedesben. Nem sokkal később jött a két Red Bull is, Verstappen pedig két ezreddel letaszította az első helyről Leclercet, míg Pérez a negyediknek sorolt be, de csapattársától csak 146 ezredre volt, köztük pedig két Ferrari.

Ezt követően feltették az autókra a piros oldalfalú lágy keverékeket, így jöhettek az igazán gyors körök. A Pirelli erre a helyszínre a C2-C3-C4-es abroncsokat hozta el, tehát egy fokkal lágyabb kiosztást bocsájtott a csapatok rendelkezésére, mint Bahreinben. Leclerc volt az első fecske a C4-es gumikon és 1.30.074-nél állt meg nála a stopper, így újra ő volt a leggyorsabb, bár nem sokat javított a közepesen futott idejéhez képest. Végre megvillant az első futamon szenvedő McLaren is, ugyanis Lando Norris a hatodik helyen állt, bő hat tizedre Leclerctől. Magnussent közben az ág is húzta, nem elég, hogy az első edzést kénytelen volt teljesen kihagyni, ezek után a második tréningen is ki kellett állnia technikai probléma miatt. Lesz dolga a HAAS-nak rendesen.

A hátralévő 20 percben már a versenytempón dolgoztak a csapatok, így nem történt az élen változás, Leclerc az esti, villanyfényes edzést is megnyerte, de tegyük hozzá, hogy a Red Bullok nem mentek a lágy keveréken.

A Szaúdi Nagydíj programja szombaton, magyar idő szerint 15.00-től a harmadik szabadedzéssel, majd este 18.00-tól az időmérővel folytatódik.

