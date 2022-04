Charles Leclerc fölényesen nyerte a 2019 után visszatérő Ausztrál Nagydíjat, mögötte Sergio Pérez és George Russell futott be, míg a címvédő Max Verstappen a második helyről esett ki technikai probléma miatt. mmegbízhahatlan a Red Bull. Pontot szerzett a Williams is!

2019 után ismét korán kelhettünk egy F1-es verseny apropóján, hiszen magyar idő szerint reggel 7.00-kor rajtolt a három év kihagyás után visszatérő Ausztrál Nagydíj, egy némileg átalakított pályán. A szombati időmérőn a Ferrarival Charles Leclerc volt a leggyorsabb. Az olasz csapat 2007-ben rajtolhatott utoljára a pole-ból Melbourne-ben, akkor sikerült is győzniük.

Max Verstappen elmondása szerint nem érezte jól magát a Red Bullban, nehéz versenyre számított a címvédő, míg Carlos Sainz dühös volt a kilencedik helye miatt. A Ferrari spanyolja későn tudott kihajtani a bokszból az utolsó gyors köre előtt, így a gumik hőmérséklete nem volt optimális. Fernando Alonso útban volt egy bravúros időmérős eredmény felé az Alpine volánjánál, ám a franciák autójában megint technikai probléma jelentkezett, így a kétszeres világbajnok kicsúszott és csak a 10. helyet szerezte meg, pedig a véleménye szerint a pole-ért is küzdhetett volna. Alonso bekötött kézzel versenyzett, ugyanis az ütközése során végig fogta a kormányt, hogy óvja az első szárnyát.

A futam kezdése előtt érdekes kérdés volt a taktika, ugyanis a Pirelli 2018 után lépte meg azt, hogy kihagyott egy keveréket a felhozatalból, ezúttal a C2-C3 mellett a C5-ös, leglágyabb garnitúrát bocsájtotta a csapatok rendelkezésére.

Jól indult Leclerc és Verstappen is, míg Pérez elbukott egy helyet Hamiltonnal szemben, valamint Sainz visszaesett a 13. helyre, sőt a pokoljárás folytatódott a számára, miután a második körben, a 11-es kanyarban kicsúszott és elásta magát a sóderágyban a következő forduló kijáratánál; óriási mázlija volt, hogy nem találta el Mick Schumachert. Jött is a biztonsági autó, ezzel eltolódtunk az egykiállásos stratégiák felé.

A hetedik körben kezdődhetett újra a száguldás, Leclerc viszont eleinte nem tudta leszakítani magáról Verstappent, aki folyamatosan egy másodpercen belül autózott a monacói mögött. Pérez a 10. körben visszavette a harmadik helyét Hamiltontól, sokkal gyorsabb volt a Red Bull. Közben az élen Leclerc kezdett ellógni Verstappentől, gyorsan három másodperc fölötti előnyre tett szert, azonban a holland jelezte a rádión, hogy a bal első kereke teljesen elszemcsésedett, ez is okozhatta a nagy lemaradást.

A 17. körben Magnussen egy az egyben lemásolta Sainz manőverét, a 11-es kanyarban majdnem felöklelte Cunodát, de a dán folytatni tudta a versenyt. Két körrel később Verstappen jött a kerékcserére, a címvédő a kemény gumikra váltott. A hollan éppen a Gasly-Alonso páros elé jött vissza, a kavarodást a spanyol ki is használta és átugrotta a franciát. Közben a szemcsésedéstől szenvedő Pérezt Hamilton támadta keményen, a mexikói jött is a bokszba friss abroncsokért. A versenyt vezető Leclerc a 22. kör végén jött be a kemény gumikért, a monacói vissza is állt az élre. Másodszor jött be a futam során a Safety Car a 24. körben, miután Vettel autóját megdobta a rázókő a négyes kanyarból kijövet, aki így előbb a falba csapódott, majd félre állt. Pérez még épp a baleset előtt tudta megelőzni a pályán Hamiltont, ez nagy szerencse volt, viszont maga a menőver zseniális volt, a mexikói a 11-es kanyar előtt, külső íven lépte át a hétszeres világbajnokot.

14 Galéria: Charles Leclerc nyerte az Ausztrál Nagydíjat Fotó: Loren Elliott / Reuters

Leclerc ezzel elbukta a szépen felépített előnyét, de bízhatott a Ferrari eddig látott tempófölényében. A 27. körben folytatódhatott a viadal, ezúttal viszont a monacói pocsékul indult meg, Verstappen majdnem megelőzte a Ferrarit, miközben Russellt Alonso támadta a harmadik helyért. A kezdeti megingás után Leclerc hamar két másodperc fölötti előnyt épített ki Verstappennel szemben. A 36. körben tudta Pérez megelőzni Russellt a harmadik helyért, miközben az élen Leclerc már 5,5 mp-cel vezetett Verstappen előtt és ekkor bekövetkezett a dráma! Verstappen autója megállt az egyes kanyar után. Idén már másodszor esett ki technikai hiba miatt a címvédő. Virtuális biztonsági autó lépett életbe, csak erre várt Alonso, aki ezzel kihasználhatta az alternatív stratégiáját.

Azonban a spanyol nem igazán tudott feljönni a kerékcsere után, mivel erősen szemcsésedett a közepes keverék. A középmezőnyben Alexander Albon okozta a meglepetést, aki a sereghajtó Williamst felhozta a hetedik helyre, azonban neki még jönnie kellett a kötelező kerékcserére. Az első két hely biztosnak tűnt, ám Russell mögött Hamilton lőtávolban volt, így Mercedes-csata jöhetett a dobogó legalsó fokáért. Leclerc közben a leggyorsabb kört is megfutotta, hogy valóban a maximális pontmennyiséggel távozhasson a kenguruk földjéről. Végül a monacói rajt-cél győzelmet aratott, három futamból két győzelemmel és egy második hellyel kezdte az idei szezont. Leclerc mögött Pérez behozta az egyetlen állva maradt Red Bullt a második helyre, míg a harmadik Russell lett, akit nem tudott már megfogni Hamilton. Alboné volt a slusszpoén, aki az utolsó körben állt ki kerékcserére és a lágyakkal megkaparintotta a gyengécske Williamsszel a 10., még pontszerző helyet.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆



He takes home his first-ever Grand Slam victory - pole, win and fastest lap!!! 🤩#AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL — Formula 1 (@F1) April 10, 2022

A szezon immáron Európában, San Marinóban folytatódik majd április 22-től.

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Charles Leclerc a 2022-es Ausztrál Nagydíjon. Fotó: Mark Thompson/Getty Images.)