A Ferrari újra méltó régi nagy híréhez

A Ferrari 24 éves versenyzője három futamból kettőt megnyert, és már 46 pontos előnyre tett szert az egyetlen emberrel szemben, aki valószínűleg meg tudná szorongatni a világbajnoki pontversenyben. Ugyanis a regnáló világbajnok, Max Verstappen hiába veszi fel a versenyt Charles Leclerc-rel szemben egy picit lassabb autóval, ha az megbízhatatlan. Bár húsz futam még hátravan a idényből, Leclerc egy olyan autóval, amely alkalmas az élen való küzdelemre, erősebbnek tűnik, mint valaha.

A holland a három futamból kettőt technikai okok miatt nem tudott befejezni, amin viszont célba ért, azt meg is nyerte. Az aggasztó technikai hibák a Red Bull üzemanyagrendszeréhez kötődnek, így az amúgy is Leclerc-nek lejtő pálya még vazelinnel is be lett kenve.

Verstappen pesszimista módon nyilatkozott a bajnoki esélyeiről:

Mérföldekkel vagyunk lemaradva. Nem is akarok a világbajnoki pontversenyre gondolni, jelenleg az a legfontosabb, hogy be tudjuk fejezni a futamokat.

Jelen állás szerint nem tűnik úgy, hogy bárki más beavatkozhatna a világbajnoki küzdelembe. Igaz, a Mercedes jelenleg mind a konstruktőri, mind az egyéni pontversenyben második – George Russell révén –, de a versenytempót tekintve sokkal inkább le van maradva a Red Bulltól. Hacsak nincs valami óriási fejlesztése a német istállónak év közben, az idei világbajnoki küzdelemben a Mercedes versenyzőire nem kell tényezőként tekintenünk.

Leclerc teljesítménye tankönyvbe illő

Bár Charles Leclerc az Ausztrál Nagydíj előtt azt nyilatkozta, hogy az átdolgozott Albert Park a gyorsasága miatt a Red Bullnak fog kedvezni, a monacói az időmérőn és a futamon egyaránt leiskolázta a mezőnyt. Max Verstappennek a biztonsági autós fázis végén volt egyedül esélye átvenni a vezetést Leclerc-től, de a monacói a küzdelemben megtartotta pozícióját. Később Verstappen autója feladta a küzdelmet.

Még csak a harmadik futamon vagyunk túl, szóval nem nagyon szabad a világbajnokságon gondolkodnunk. Viszont van egy nagyon erős és megbízható autónk. Remélem, ez így lesz a továbbiakban is, és akkor van esélyünk a világbajnoki címre. Különösen az elmúlt két nehéz évet nézve ez nagyon boldoggá tesz engem és a csapatot is

– nyilatkozott a Ferrari versenyzője a BBC-nek.

Leclerc rengeteget változott az előző évekhez képest. Az általános vélemény az volt eddig a monacóiról, hogy elképesztően gyors és tehetséges, de néha túlvállalja magát, és komolyat hibázik – ez pedig egy világbajnoki címért folytatott küzdelembe általában nem fér bele. Az eddig évek során Leclerc rendkívül szerény volt, az autó hibáit sokszor magára vállalta, és egy olyan versenyautóval tudott eredményeket elérni, amelyben nem volt meg az azokhoz kellő teljesítmény. Ez főleg a túlvállalásnak köszönhető.

A monacói 2022-re megváltozott, ám csak a javára vált az új iránya. Sokkal kontrolláltabban, szinte hiba nélkül versenyzik. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy nem kell olyan teljesítményt kipréselnie a Ferrariból, amire az autó szinte nem is képes. A szerénységéből azonban az idei nyilatkozatai alapján nem adott le.

Az előző két évvel összevetve más a hozzáállásom a versenyzéshez, hiszen tisztában vagyok vele, hogy egy győzelemre esélyes autó van alattam. Nem kell túlvállalnom magamat, vagy valami hajmeresztő mutatványt csinálni azért, hogy egy-két hellyel előrébb végezzek, mert tudom, hogy az autóban minden megvan, nekem csak a házi feladatot kell elvégeznem

– mondta a 24 éves versenyző a változásról.

Bár elvileg a Ferrarinál nincs első és második számú pilóta, az eddigiek alapján úgy tűnik, Carlos Sainz nem tudja felvenni a versenyt Leclerc-rel. Az időmérőkön és a futamokon egyaránt gyorsabb a monacói, jelenleg 38 pontos előnye van a spanyollal szemben a világbajnoki pontversenyben. Ám ez egyáltalán nem behozhatatlan hátrány, főleg, ha arra gondolunk, hogy húsz futam még van az idényből, és bármikor fordulhat a kocka.

Képes lesz előnyben maradni a Ferrari?

Carlos Sainz melbourne-i szerencsétlen hétvégéjét leszámítva a Ferrarinak eddig minden tökéletesen alakult. Az elmúlt tíz évben láttunk már háromszor is ilyet, hogy a maranellóiak álomszerűen kezdik az idényt, ám később a karjaikban hullik darabokra a világbajnoki remény.

2012-ben Fernando Alonso óriási harcot vívott Sebastian Vettellel úgy, hogy a Ferrari egyértelműen lassabb volt a Red Bullnál. Végül három ponton múlt a spanyolnak a vb-cím, a Red Bull remekül fejlesztett a szezon második felére, ezen dőlt el a világbajnokság.

2017-ben ismét remekül kezdte az idényt a Ferrari, Sebastian Vettel az első 12 futamon át (több mint a szezon fele) végig vezette a világbajnoki pontversenyt, de 25 pontnál sosem tudott többre elnyúlni Lewis Hamilton előtt. A Mercedes hatalmas teljesítménybeli ugrása, illetve a Ferrari és Vettel botlásai miatt Hamilton az utolsó két futamra már világbajnokként érkezett meg.

2018-ban két négyszeres világbajnok küzdött az ötödik címért. Az idény feléig Lewis Hamilton és Sebastian Vettel egymás kezébe adták a kilincset a világbajnoki pontverseny élén. A Brit Nagydíj során vezetett utoljára Vettel, akkor nyolc pont volt az előnye. Az azt követő Német Nagydíjon az esőben a német versenyző kicsúszott, az év további részében pedig Hamilton sorra nyerte a futamokat, míg Vettel a versenyek felében még a dobogóra sem tudott felállni. Sokak szerint ez Vettel és a Ferrari viszonyának, illetve a Mercedes pazar fejlesztéseinek köszönhető.

Leclerc is tisztában van a közelmúlt ferraris bicsaklásaival. A nyilatkozataiból kiderült, hogy szerinte sem lesz könnyű a Red Bull-lal tartani a versenyt. A monacói azonban azt is megemlítette, hogy ugyanaz a csapat fejleszti a saját autójukat, amely megalkotta azt, ez pedig bizakodásra ad okot.

Az elmúlt évek során komoly fejlődést látok a csapat hozzáállásában és háttérmunkájának teljesítményében. Hamar megtaláljuk a gyengeségeinket, és gyorsan tudunk változtatni rajtuk. Magabiztos vagyok abban, hogy az idei évben jól kezeli majd a fejlesztéseket a csapat.

Mivel a következő versenyhétvége Imolában lesz, amely közel van a Ferrari maranellói főhadiszállásához, gyakorlatilag hazai pályán állnak rajthoz. Leclerc szerint nem szabad máshogy kezelni a versenyhétvégét, mint a többit, ugyanúgy nyugodtnak kell maradniuk, és nem gondolhatják túl a dolgokat.

A Red Bull nem rossz – már ha működik

Az eddigi három futamon csak a Red Bull volt képes felvenni a versenyt a Ferrarival, bár a Ferrari kicsit gyorsabbnak bizonyult. Vezethetőség terén nem tökéletes a Red Bull, Verstappen arra panaszkodott, hogy a csapattal nem találják az autó egyensúlyát, és a gumikat is nagyon gyilkolja az autó verseny közben. Ám az igazi probléma a megbízhatóság. Az idény során eddig háromszor kotlott meg a Red Bull, mindhárom esetben az okot az üzemanyagrendszerben kell keresni.

A mai nap minden tekintetben egy rossz nap volt. Nem volt meg a tempóm, csak a gumik menedzselésével foglalkoztam, hogy kibírják a végéig. Úgy tűnt, egy sima második helyezés lesz, tudtam, hogy nem nagyon lesz lehetőségem Leclerc-rel harcolni. De be sem tudtam fejezni a futamot, ez frusztráló és elfogadhatatlan

– mondta az Ausztrál Nagydíj után Max Verstappen, aki a 39. körben a második helyről technikai hiba miatt kényszerült feladni a versenyt.

Inkább megpróbálok megbízhatóvá tenni egy gyors autót, mint egy lassú, de megbízható autót felgyorsítani

– próbált pozitívan nyilatkozni, illetve odaszúrni kicsit a rivális Mercedesnek Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

Bűvöli a kristálygömböt a Mercedes

A Red Bull megbízhatatlanságának a Ferrarin kívül a Mercedes csapatánál örülhetnek nagyon. Bár a konstruktőri pontversenyben a második helyen áll a Mercedes, egyéniben pedig George Russell, az újdonsült Mercedes-pilóta Leclerc mögött áll, idén nem tűnik valószínűnek, hogy a világbajnoki címért harcba tudna szállni a csapat. Körönként durván egy másodperces lemaradásban vannak a Ferrarihoz képest, ami rengeteg idő, de ne feledjük: a Mercedes nem először van ilyen helyzetben – bár 2017-ben és 2018-ban közel sem volt ekkora lemaradásuk.

Nem hiszem, hogy a közeljövőben utolérnénk a Ferrarit. Lesznek fejlesztéseink, de mások sem ölbe tett kézzel ülnek a szezon során, így hiába fejlődünk majd, nem lesz olyan látványos, mert a Red Bull és a Ferrari is gyorsulni fog

– mondta George Russell. A fiatal brit megnyilvánulásai alapján úgy tűnik, kezd beletörődni abba, hogy egy olyan csapat autójával küzd az élmezőny alsó szegmensében, amely az elmúlt nyolc idényben világbajnok konstrukciókkal állt elő. Bár Lewis Hamilton is próbál optimista maradni, ő is elmondta, hogy hatalmas a lemaradásuk a Ferrarihoz képest. Állítása szerint rengeteget egyeztet a csapattal versenyhétvégéről versenyhétvégére, de nagyon hosszú út áll előttük.

Az biztos, hogy a Red Bull és a Mercedes is képes lesz olyan autót fejleszteni, amely sokkal kompetitívebb, mint a mostani. A kérdés az idő, hogy ebben az évben lesz-e bármelyik istállónak reális esélye felvenni a versenyt a Ferrarival.

(Borítókép: Charles Leclerc az Ausztrál Nagydíjon 2022. április 10-én. Fotó: Mark Thompson / Getty Images)