Kisebb meglepetés: Mercedes az élen pénteken Miamiban

Gentleman, start you engines! Az Egyesült Államokban ez a jól megszokott mondat az autóversenyeken, és ez most nem is lehetne aktuálisabb, hiszen az F1 mezőnye hosszas várakozás után, 2022-ben végre ellátogatott Miamiba, ahol egy teljesen új pálya várta a mezőnyt. Egyébként Miami a 11. helyszín és a 12. pálya az USA-ban, ahol versenyzik az F1-es mezőny. Két héttel ezelőtt Imolában a Red Bull mindent vitt Max Verstappen vezérletével, míg a Ferrari pocsék hazai versenyt teljesített, Charles Leclerc egy nagy hiba után csak a hatodik helyen ért célba, míg Carlos Sainz önhibáján kívül, de kiesett a rajt után. Amerikában adott volt az esély a visszavágásra...

Nincs könnyű dolga a csapatoknak, hiszen egy teljesen új helyszínt kell minél előbb feltérképezniük a mérnököknek, így látja ezt Kling Sándor is.

Miamiban egy új pályát kell megtanulnia minden csapatnak és minden versenyzőnek. Bár ez már rég nem úgy történik, hogy a helyszínen kezdik el kitalálni a csapatok, hogy milyen szárnybeállításokkal és milyen motorbeállításokkal menjenek a hétvégén. Nagyon komoly munka előzi meg a csapatok székhelyén az új pályák érkezését (ahogy a régieket is), és szimulátorban már nagyon sok beállítást, stratégiát kipróbálnak a pilóták vagy a tesztpilóták. Ezzel nagyban le lehet rövidíteni azt a folyamatot, amennyi idő alatt meg lehet találni egy ideális beállítást. Az aszfalt mikro és makro érdessége is nagyon fontos tényező, amit ideális esetben a csapatok jó néhány héttel a verseny előtt le tudnak mérni és ezt is fel tudják használni a szimulátoros teszteken.

Miamiban megadták a módját a szervezők az első versenyhétvégének. Számos helyen helyeztek el elsőre viccesen hangzó, ám remekül kinéző műkikötőket, egy biztos, itt a hajók között nincs lehetőség az úszásra.

Egyébként a csapatok és a versenyzők is igazán magukévá tették a tipikus, amerikai életérzést. Lewis Hamilton és George Russell például golfozott, míg a Haas versenyzői, Kevin Magnussen és Mick Schumacher baseballozott egy jót, de természetesen többen amerikai focira adták a fejüket. Emellett több alakulatnál módosítottak minimálisan az autók festésén, de maguk a főszereplők is kitettek magukért, számos egyedi sisakfestést megcsodálhattunk. A külcsínen túl azonban az autók beállítása a legfontosabb, erről is Kling Sándor sorait olvashatjuk.

A csapatok beállítási választásai nagyon érdekesek lehetnek, mert a miami-i pálya tartalmaz magas sebességű és technikás részeket is, ami arra kényszerít mindenkit, hogy erős kompromisszumokat hozzanak a pálya valamelyik szakaszán. Ezt még tovább fűszerezi az új szabályrendszer alkotta autók, amelyeket még nem volt lehetősége a csapatoknak megfelelő mélységig megismerni, így ez is tovább nehezíti a feladatokat.

A beállítások megtalálására a magyar idő szerint pénteken, este 20:30-kor kezdődő első szabadedzés adott lehetőséget.

1. szabadedzés

Sok csapat hozott újításokat a hétvégére, köztük a Mercedes is, amely új első, illetve hátsó szárnyat tesztelt. A csapat kommunikációja szerint is most kell kísérletezniük, mivel erre máshogyan nincs lehetőségük, csakis a futamhétvégéken. Szinte mindenki azonnal kihajtott a bokszból, hiszen volt mit tanulniuk a versenyzőknek az 5412 méter hosszú aszfaltcsíkról. A vezetést egymásnak adták át a felek, végül a bajnoki tabellát vezető Leclerc elsőségével zárult a tréning, aki 1:31.098-cal zárt az élen.

Erősen kezdett a Mercedes is, George Russell mindössze 71 ezreddel maradt el a Ferraritól, valószínűleg aláírnák ezt az eredményt a németek a hétvége további részére is. Leclerc fő bajnoki riválisa, a címvédő Verstappen is csak 179 ezreddel maradt el a monacóitól. Új helyszín lévén többen is hibáztak, a legnagyobbat Valtteri Bottas, aki a falba tette az Alfa Rómeót, a finn a második tréningen nem is tudott elindulni.

2. szabadedzés

A folytatásban talán már következtetni lehetett a hétvége várható erősorrendjére. Megint a Ferrarik mozogtak eleinte a legjobban, Sainz és Leclerc egymást váltogatta az első helyen. A Mercedesnek láthatóan sikerült mérsékelnie a delfinezést, vagyis az autó pattogását, nyilván ebben segítette a csapatot a miami-i pálya sima aszfaltja is.

Sainz azonban ugyanott folytatta, ahol az elmúlt hetekben abbahagyta, megint összetörte a Ferrarit.

Újabb buta hiba a spanyoltól, aki a 14-es kanyarban vesztette el uralmát az autója felett. Nem alakul jól Sainz idei éve, semmi sem akar összejönni neki 2022-ben.

Az edzést a műszaki mentésig piros zászlóval megszakították. Rossz hír lehetett a Red Bull-szurkolóknak, hogy Verstappen autóját hosszasan szerelni kellett, miután a jobb hátsó keréknél kigyulladt a fék. A címvédőnek végül nem is lett mrét ideje. Az osztrákokkal ellentétben a Mercedes kimondható, hogy saját oldaláról nézve, a 2022-es szezon eddigi legjobb pénteki napját teljesítette, Russell 1:29.938-cal az élre állt, de Hamilton is ott volt a negyedik pozícióban. A sorrend a továbbiakban már nem is változott, bizakodhattak a Mercedesnél, Russell mögött Leclerc és a működő Red Bull-lal, Pérez zárt.

A Miami Nagydíj programja szombaton, magyar idő szerint 19.00-től a harmadik szabadedzéssel, majd 22.00-től az időmérővel folytatódik.

