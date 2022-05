A Ferrari fejlesztései beváltak Barcelonában: Leclerc uralta a pénteki napot

A két héttel ezelőtti, első Miami Nagydíj után ezúttal egy, az egész mezőny számára ismerős helyszínen, a Circuit de Catalunya pályán randevúzik a száguldó cirkusz mezőnye, ugyanis ezen a hétvégén a Spanyol Nagydíjra kerül a sor. Számos emlékezetes versenynek adott otthont a Barcelonától északra, Montmelóban fekvő pálya, elég, ha mondjuk Mika Hakkinen drámai kiesését említjük 2001-ből, amikor a kétszeres finn világbajnok az élről esett ki pár kilométerrel a futam vége előtt, amelyet így Michael Schumacher nyert meg, míg Hakkinent csapattársa, David Coulthard hozta vissza a bokszba.

Ugyanúgy említhetnénk a venezuelai fenegyerek, Pastor Maldonado váratlan győzelmét 2012-ből, vagy a Mercedes versenyzőinek összeütközését 2016-ból, amikor Rosberg és Hamilton kiütötte egymást a rajt után, és ezzel az élete első red bullos versenyét teljesítő Max Verstappen első F1-es győzelmének lehettünk tanúi. Voltak tehát izgalmas és meglepetésszerű végeredményt hozó versenyek, ám nagy átlagban a pole-ból induló versenyző meg is szokta nyerni a versenyt vasárnap.

A pályán egyaránt jelen vannak a gyors, középgyors és lassú kanyarok, így nem csoda, hogy a szezon előtti tesztek hosszú évek óta többek között itt kerülnek megrendezésre, hiszen alaposan fel lehet térképezni az autók paramétereit, adottságait, erősségeit és gyengeségeit.

A Haason kívül mindenki hozott fejlesztést

Jól bevett szokás az F1-ben, hogy a csapatok az első átfogó újításaikat a Spanyol Nagydíjra időzítik, ez most sincsen másként. Egyedül a Haas nem fejlesztett az autóján, ők később terveznek új alkatrészeket bevetni. A McLaren tíz helyen is módosított a autóján, például az első szárny terelőlapjain, de az első felfüggesztés is új borítást kapott, illetve a fékhűtőkhöz, az oldaldobozokhoz és a padlólemezhez is alaposan hozzányúltak, továbbá a hátsó szárny sem olyan, mint Miamiban volt. Az Aston Martin egy teljesen újragondolt autóval próbálkozik a gyenge szezonkezdés után. A britek egy az egyben a Red Bull konstrukciójára építettek, nagyon hasonlít a két autó, de az ördög nyilván a részletekben rejlik. A Red Bull a hírek szerint tovább faragta az autó súlyát, az osztrákok hét kilós fogyást tudtak elérni az autón. Az Alpine módosított hátsó szárnnyal próbál közelebb zárkózni a középmezőny éléhez, míg a Ferrari is komoly újításokkal igyekszik visszavágni a Red Bullnak. Az olaszok módosítottak a padlólemezen, valamint új első és hátsó szárnnyal, illetve fékhűtőkkel jöttek Spanyolországba, emellett ők is próbáltak csökkenteni az autó súlyán.

A Mercedes kimondottan az utolsó esélyt ragadja meg ezen a hétvégén. Az eddig szenvedő konstruktőri címvédő is módosított padlólemezzel próbál a Ferrari és a Red Bull sarkába érni, illetve az első szárny és a hátsó fékek légterelője is módosult. A Red Bull fiókcsapata, az AlphaTauri is fejlesztett hátsó szárnnyal érkezett Spanyolországba, míg a Williams a féken, illetve az első és hátsó szárnyon végzett módosítást. Az Aston Martin mellett az Alfa Romeo is szinte új autóval folytatja a szezont, igaz, itt csak Valtteri Bottas számára készültek el az újítások. A finn kocsiján az első szárny véglapjai, az első felfüggesztés, a motorborítás, a padlólemez, a hátsó felfüggesztés és a hátsó szárny is eltér az eddig használttól.

A fejlesztések mellett érdemes az esélyekről is beszélni. Előzetesen talán a Ferrari mondható favoritnak ezen a pályán, ugyanis a lassú és középgyors kanyarokban az olaszok autója volt eddig az etalon, ezekből pedig gazdagon van ezen a pályán. Az idei szezonban eddig pocsékul teljesítő Carlos Sainz hazai pályán próbálhatja megszerezni élete első futamgyőzelmét a Ferrarival, míg Sergio Pérez a héten háromszoros apuka lett, miután megszületett kisfia, Emilio, így a mexikói is jó hangulatban várhatja a spanyol futamot.

1. szabadedzés

Az idei évtől a csapatoknak két szabadedzésen fiatalokat kell az autóba ültetni. Két csapat ennek már most elkezdett eleget tenni. Így például a Red Bullnál Pérez autóját az észt, Juri Vips vezette, aki az első baltikumból származó versenyző, aki F1-es autót vezethetett egy versenyhétvégén. A Williamsnél Alexander Albon helyett a holland Nyck de Vries, míg az Alfa Romeónál Robert Kubica kapott lehetőséget Cso Kuan-jü helyén.

Az első 20 perc mindenkinél az új elemek teszteléséről szólt, minden autóra került valamilyen szenzor vagy érzékelő. A legjobb idő Leclerc nevéhez fűződött, aki 1:19.828-as kört futott, de érezhető volt, hogy a csapatok még nem a tempót keresik, hanem az újításokat tesztelik. A monacói mögött csapattársa, Sainz végzett, míg Verstappen a harmadik helyen zárt, megelőzve George Russellt.

2. szabadedzés

A második szabadedzésre igazán felforrósodott a hangulat, telt ház előtt gurult ki szinte a teljes a mezőny a közel 45 fokos aszfaltra.

Az első gyors körök teljesítése után Verstappen állt az élre 1:20.932-es idővel, mögötte Sainz és Leclerc következett. Az első három mindössze 63 ezred különbséggel követte egymást, rendkívül kiélezett hétvégének nézünk elébe. Köztudott, hogy a Red Bull nem hozott számottevő fejlesztéseket Barcelonába, a Ferrari viszont számos újítást vet be a hétvégére.

Valtteri Bottas műszaki hiba miatt félrehúzódott, így a finn már az első 10 perc után befejezte az Alfa Romeo által hozott új elemek tesztelését. A mentési munkálatok idejére a virtuális safety car volt érvényben.

Sebastian Vettel a teljesen újjá épített Aston Martinnal az élre állt az edzés 37. percében, de nem sokáig birtokolhatta az első helyet, Verstappen hét tizeddel javította meg a német világbajnok idejét.

A félidőben a két Ferrari állt az élre, akiket nem sokkal később egy bravúros körrel George Russell választott szét. Hamilton is brillírozott, a harmadik helyre jött fel. A Mercedes teljesítménye bizakodásra ad okot.

A mezőny az utolsó félórában már szokásosan versenyszimulációt teljesített, így gyorsabb kör nem született. Charles Leclerc 1:19.670-es idővel nyerte a második szabadedzést, George Russell második, Lewis Hamilton harmadik helyen végzett.

A Spanyol Nagydíj programja szombaton 13:00-kor a harmadik szabadedzéssel, majd a 16:00-kor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.

