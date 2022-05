Max Verstappen nyerte a fordulatos Spanyol Nagydíjat, nullázott Leclerc

A hétvége eddigi menete alapján egy újabb Ferrari–Red Bull-, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy Leclerc–Verstappen-csatát várhattunk a 2022-es Spanyol Nagydíjon, azonban hiába a két éllovas szerezte meg az első rajtsort a szombati időmérőn, a vasárnapi küzdelembe, úgy nézett ki, idén először a Mercedesnek is lesz beleszólása, ugyanis a németek, ahogy a legtöbb csapat, komoly fejlesztésekkel érkeztek a katalán pályára, és ezek a jelek szerint be is váltak. Az F1 gumiszállítója, a Pirelli a legkeményebb keverékeket, a C1-C2-C3-as abroncsokat hozta el ide a csapatoknak, ugyanis a spanyol aszfaltcsík nagyon érdes felületű, szinte radírozza a gumikat, és ehhez hozzá kell még adnunk a magas hőmérsékletet is. Éppen ezért kétkiállásos versenyt jósolt a Pirelli, ami bővítette az alakulatok taktikai mozgásterét.

Remek időmérőt teljesített a Q3-ban egy hiba miatt csak egyszer próbálkozó, pole-t szerző Charles Leclerc, míg a címvédőt, Max Verstappent technikai hiba hátráltatta, egészen pontosan nem működött az állítható hátsó szárny az autóján, így a holland esélytelen volt az első helyre. Carlos Sainz a harmadik rajtkockából kezdhette meg hazai versenyét, míg George Russell bízhatott a javuló Mercedesben, ahogy csapattársa, Lewis Hamilton is. Érdemes megemlíteni a két Haast is, hiszen Kevin Magnussen és életében először Mick Schumacher is bejutott az időmérő utolsó szakaszába, holott egyedül az amerikai csapat nem hozott semmilyen fejlesztést a Spanyol Nagydíjra.

A rajt után Leclerc megtartotta a vezetést, Sainz viszont pocsékul indult, a spanyol két helyet bukott, míg hátrébb Hamilton Magnussennel ért össze, a hétszeres világbajnok és a dán a mezőny végére esett vissza. A Haas azonban egy autóval így is jól állt, Schumacher ugyanis a hatodik helyen haladt. Az első körök után a Leclerc–Verstappen-duó szokás szerint kezdett elszakadni a mezőnytől, Russell a harmadik helyen már közel négy másodperccel volt lemaradva. A középmezőnyben Schumachert Bottas és Ocon is megelőzte, nem volt jó a német tempója.

A 7. körben Sainz ismét egyéni hibát vétett, a spanyol az ötödik helyről kicsúszott a sóderágyba, ám ki tudott evickélni onnan, de visszaesett a 11. helyig, sőt két körrel később Verstappen is elvesztette az uralmát az autója felett ugyanott, a négyes kanyarban, azonban ő is vissza tudott jönni, Leclerc ezzel nagy előnyre tett szert. A rádiózás szerint mind a két versenyzőt a szél tréfálta meg. A második helyet így Russell örökölte meg, nyakán a két Red Bull-lal.

LAP 9/66



Now Verstappen is in the gravel at Turn 4! 😮



The Dutchman drops to P4 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/PVcG8slmPK — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Verstappen helyet cserélt Pérezzel, ám a hollandnak megint nem működött a DRS-e, ahogy az időmérőn sem, így nem tudta támadni Russellt. Közben az élen Leclerc már 10 mp-cel vezetett... Verstappen és Russell a 14. körben, egyszerre jött a bokszba közepes gumikért, de helycsere nem történt kettejük között. A címvédő tovább próbálkozott a Mercedes ellen, de nem működő állítható hátsó szárnya miatt borzasztóan nehéz dolga volt. A brit kitűnően védekezett az egyre frusztráltabban vezető Verstappen ellen, aki a rádión folyamatosan panaszkodott a DRS-probléma miatt, ami valamikor kinyílt, máskor viszont nem.

A 22. körben az éllovas Leclerc is kijött a közepes abroncsokért, majd simán visszaállt az élre. Két körrel később Verstappennek végre kinyílt a DRS-e a célegyenesben, de Russell hősiesen védekezett, és maga mögött tartotta a címvédőt, aztán a következő körben megint csütörtököt mondott az állítható szárny. Gyönyörű csata volt kettejük között, a kérdés az volt, hogy mikor tudja végre Verstappen megelőzni a láthatóan lassabb Mercedest. Közben a viaskodó duóra Pérez is felzárkózott. Ekkor eljött a dráma! Az addig senkitől sem zavartatott, hibátlanul vezető Leclerc alatt lelassult a Ferrari, meghibásodott a monacói autója, aki ezzel idén először nullázott!

LAP 27/66



📻 "No, no, no! What happened?" Leclerc radios



The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Óriási fordulat volt ez a versenyen, a vert helyzetben lévő Red Bull hirtelen ismét első számú esélyessé lépett elő. Verstappen kijött a bokszba friss gumikért, míg a pályán Pérez megelőzte Russellt. A mexikóinál jól működött a DRS, és a friss gumikkal simán megelőzte a britet a külső íven. A hét elejétől immáron háromszoros apuka jó tempót diktált az élen, míg Verstappent háromkiállásos taktikára állította a csapat. Nem sokkal később Pérez is kijött friss gumikért, így Verstappen átvette a vezetést. A holland a 45. körben teljesítette harmadik kiállását is, ezzel a címvédő vissza is jött Russell elé a második helyre, a futamot pedig Pérez vezette. A rádión azonban közölték vele, hogy Verstappen más taktikán van, és engedje el csapattársát. A 49. körben meg is történt a helycsere. Hamilton a peches kezdés után egészen a 4. helyig tört előre, ez is mutatja, hogy mennyit fejlődött a Mercedes a spanyol futamra. A futam elején még jól állt, ám végül pontszerző helyen kívülre került Mick Schumacher, nem tudta pontra, pontokra váltani a remek edzésteljesítményét a Haas.

Végül Verstappen győzelmével zárult a 2022-es Spanyol Nagydíj, míg a kettős Red Bull-diadalról Pérez gondoskodott. A dobogó harmadik fokára pedig az egész futamon hősiesen harcoló Russell állhatott fel. Hamilton az utolsó körökben bukta a negyedik helyet, ugyanis elfogyott az üzemanyag az autójából, így Sainz elvette a hétszeres világbajnoktól a pozíciót.

MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑



Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Újabb sikerével a holland a pontversenyben átvette a vezetést, ahogyan a gyártóknál a Red Bull is letaszította az élről az újabb gyenge futamot záró Ferrarit.

14 Galéria: 2022-es Spanyol Nagydíj Galéria: 2022-es Spanyol Nagydíj (Fotó: Lluis Gene / AFP)

A szezon a következő hétvégén a kultikus Monacói Nagydíjjal folytatódik.

A végeredmény, Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 308,424 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:37:20.475 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 13.072 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 32.927 mp h.

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 45.208 mp h.

5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 54.534 mp h.

6. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 59.976 mp h.

7. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:15.397 perc h.

8. Lando Norris (brit, McLaren) 1:23.235 p h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h.

10. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h.

leggyorsabb kör: Pérez (1:24.108 perc, 55. kör)

pole pozíció: Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

A vb-pontversenyek állása 6 futam után (még 16 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 110 pont

2. Leclerc 104

3. Pérez 85

4. Russell 74

5. Sainz 65

6. Hamilton 46

7. Norris 39

8. Bottas 38

9. Ocon 30

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15

11. Cunoda 11

12. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 11

13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6

14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 4

15. Alonso 4

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3

17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 2

18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1

csapatok:

1. Red Bull 195 pont

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

7. Alpha Tauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 6

10. Williams 3

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Mark Thompson / Getty Images)