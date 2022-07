Óriási húzással úszott meg egy büntetést Fernando Alonso

A hétvégi Osztrák Nagydíj számtalan izgalmat tartogatott a nézők számára. A futam annyira eseménygazdag volt, hogy a kamerák szinte meg sem mutatták azt, hogy Fernando Alonso bokszkiállásánál hibáztak az Alpine szerelői, és rosszul tették fel a bal első kereket. Máskor ezen körökön át csámcsoghatnak a nézők, most a rendezőnek nem is jutott idő az elrontott kerékcserét megmutatni. Alonso azonban megint óriásit merített tapasztalatából, hogy kibekkelje az FIA büntetését – utólag kiderült, hogy sikerült is megúsznia.

AZ 57. körben elfüstölt Carlos Sainz motorja, az autót pedig rossz helyen parkolta le a spanyol, ezért a versenyigazgatóság elrendelte a VSC-t, azaz a virtuális biztonsági autót. Fernando Alonsónak ez gyakorlatilag ajándék volt, hiszen már nagyon elhasználódtak az abroncsai, és amúgy is ideje lett volna egy második kiállásnak, azonban a VSC miatt ezt sokkal kisebb időveszteséggel megúszta.

Pontosabban megúszta volna, de az Alpine-átok minden napra tartogatott valamit a kétszeres világbajnoknak, így miután visszatért a pályára, azonnal érezte az erős vibrációkat az első kerekek felől – hamar kiderült, hogy rosszul rögzítették a szerelők a bal első kereket. Alonso azonban nem ezt kommunikálta a csapat felé, csupán annyit mondott a rádión, hogy visszamegy a bokszutcába. Amikor a versenymérnöke visszakérdezett, hogy miért, csak elismételte, hogy visszamegy egy újabb kerékcserére.

ALONSO EZZEL MEG SZERETTE VOLNA ÚSZNI AZ FIA BÜNTETÉSÉT, UGYANIS HA EGY ROSSZUL RÖGZÍTETT KERÉKKEL MEGY VISSZA VALAKI A VERSENYPÁLYÁRA, AZ BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN A VERSENYIGAZGATÓSÁGTÓL.

Konkrétan „nem biztonságos visszaengedésért” büntethették volna a spanyolt, ami akár egy 10 másodperces stop&go büntetést, a verseny után pedig pénzbírságot vonhat maga után.

A mesteri terve csak félig jött be Alonsónak. Az FIA észrevette a hibát, a verseny után pedig kérdőre vonta az Alpine csapatát, ám végül a franciáknak sikerült megvédeni azt az álláspontot, hogy a kerék jól lett rögzítve, és valamilyen technikai hiba miatt lazult ki – ezt azzal igazolta az istálló, hogy a felvételek alapján csak a hármas kanyar után kezdett el kilazulni a kerék, és a bokszutcában a szerelő testbeszédéről is az jött le, hogy jól tette fel a kereket.

Hiába nem kapott büntetést Fernando Alonso, a saját versenye a harmadik kiállás miatt így is sokkal rosszabbul sikerült, mint ahogy eredetileg végződhetett volna. Erős pontszerzés helyett éppen bejött a 10. helyre a spanyol, ami egyetlen pontot jelent számára, pedig az egész futam alatt szenzációsan vezetett.

Ezzel az Alpine-átok folytatódik Fernando Alonsónak, az egész hétvégéjén minden napra jutott valami balszerencse számára. Az időmérőn a Q3-ban a padlólemeze sérült meg, de így is a nyolcadik helyet szerezte meg a sprintfutamra. A szombati sprintkvalifikáción hiába rajtolhatott a nyolcadik helyről, a motorjával akadtak technikai problémák, így a csapat erőforrást cserélt, és a spanyolnak az utolsó helyről kellett indulnia a Red Bull Ringen.

(Borítókép: Fernando Alonso a bokszutcában az Osztrák Nagydíjon. Fotó: Alessio de Marco / Getty Images)