Szinte biztos, hogy esős Magyar Nagydíjunk lesz

Ezen a hétvégén rendezik meg a 37. Magyar Nagydíjat, és bizony soha nem látott nézőszámmal büszkélkedhet a Hungaroring az előttünk álló versenyhétvégén. A szervezők telt házzal számolnak, a jegyvásárlás hónapok óta sold outot jelez – nem csoda, hiszen évek óta hatalmas érdeklődés övezi az F1-et idehaza is.

A csapatok már a bokszban vannak, készülődnek a pénteken 14.00-kor elrajtoló első szabadedzésre. A mérnököknek és a stratégáknak bőven van miről diskurálniuk, ugyanis az időjárás-előrejelzések szerint szombatra biztosan megérkezik az égi áldás Mogyoródra.

Péntek

A pénteki szabadedzéseken még hőségre lehet számítani, a napi maximum a 35 fokot is elérheti, és rendkívül magas UV-B-sugárzással kell számolni. A helyszínre látogatók mindenképp készüljenek sapkával, esernyővel, valamint hideg vízzel a pénteki gyakorlásra. (Figyelem: az idei szabályozás szerint három szendvics és maximum fél liter műagyag palackos víz vihető be a pálya területére, továbbá nem összecsukható ernyőt is tilos bevinni.)

Szombat

A szombati napra erős széllökések kíséretében megérkezik a hidegfront, a levegő hőmérséklete valamelyest visszaesik majd, 27 fokkal kell számolni, a napközbeni zápor, zivatar valószínűsége több mint nyolcvan százalék az előrejelzések szerint. Így ezen a napon a lelátókón az esernyők, a csapatok számára pedig az esőgumik mindenképp előkerülnek majd. Izgalmas időmérőre van kilátás.

Vasárnap

A futam napján tovább mérséklődik a hőmérséklet, a napi maximum 25 fok köré tehető majd. A szél erőssége vasárnap is jelentős marad, valamint további esőzések is előfordulhatnak, igaz, jelenleg ennek az esélye negyven százalék.

A hétvége F1-es menetrendje pénteken 14.00-kor az első szabadedzéssel startol, majd délután 17.00-kor a második szabadedzéssel folytatódik.

(Borítókép: A FIA által 2020. július 19-én közreadott képen versenyautók sorakoznak a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság Magyar Nagydíjának időmérő edzésén a mogyoródi pályán, a Hungaroringen július 18-án. Fotó: MTI / EPA / FIA / F1)