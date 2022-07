Vajon a Hungaroringen mit ront el a Ferrari?

A legutóbbi, Formula–1-es Francia Nagydíj egy remek Leclerc–Verstappen-csatával indult, de az ütközet azelőtt eldőlt, hogy igazán belelendülhettünk volna, ugyanis ezúttal a csapata mellett maga Leclerc is komoly hibát vétett és az élről esett ki, így a holland könnyed sikert aratott. Magyarországon nem hibázhatnak az olaszok!

A múlt hétvégén a 62. Francia Nagydíjat rendezték a Paul Richard versenypályán, amely már ránézésre is igazán furcsa. A különleges pályán egy körön ismét a Ferrari volt a legjobb, de a versenyen csak rövid ideig figyelhettük, hogy mire is képes az olaszok gépe, ugyanis Charles Leclerc az élről dobta el az autót, így Max Verstappen simán győzött és már 63 ponttal vezeti a bajnokságot. Azonban most jön a számunkra legfontosabb verseny, a Magyar Nagydíj!

A Bukótér podcast aktuális adásában többek között az alábbi témákat érintjük:

Mi ez a különös csíkozás a Paul Richard pályán? Mire jó?

Mennyit számított a Ferrari szélárnyék-játéka? Leclerc anélkül is simán behúzta a pole-t.

Micsoda csata volt az első tíz körben az élen! Még mindig kell a DRS?

Ferrari-blama! Már megint mi történt? Megint a gázpedál?

Sainz egy potenciális dobogóját elvette a csapat. Már semmit se mernek bevállalni?

Eldőlt a bajnoki cím?

Mit hozhat a Hungaroring? Elvileg komoly eső lehet a hétvégén!

Ki okozhat meglepetést a magyar hétvégén?

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Alessio Morgese / NurPhoto / Getty Images)