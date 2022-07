Verstappen boldog, Hamilton meglepett, a Ferrari ideges a Magyar Nagydíj után

Véget ért a 37. Formula–1-es Magyar Nagydíj, amelyet Max Verstappen nyert meg a Red Bull-lal. A viadal után több versenyző is értékelte a futamát az Indexnek.

A világbajnoki címvédő és a magyar futam győztese, Max Verstappen bízott benne, hogy a dobogót elérheti, a holland szerint a csapat remek taktikát választott, és dacára a megpördülésének és annak, hogy szinte a teljes verseny alatt problémái voltak a kuplunggal, nagyon élvezte a számos csatát hozó futamot.

Volt oka az örömre a Mercedesnek is, hiszen Lewis Hamilton és a pole-ból rajtoló George Russell Franciaország után ismét közvetlenül a győztes mögött zárt.

Fogalmam sincs, honnan jött ez a tempó, a verseny elején még nem tudtam, hogyan fogom tudni elkapni elöl a srácokat, most meg mind a két autóval itt vagyunk megint a dobogón. Úgy gondolom, hogy a hűvös időjárás is a kezünkre játszott. Ez csodálatos, jó így elmenni a nyári szünetre

– örömködött Hamilton.

„Jó volt a rajtom a lágy gumikon, majd az első etap is rendben volt, de a közepesekre váltás után szenvedtem egy kicsit. Ettől függetlenül sikerült fejlődnünk, jó volt a tempónk a futam végén, örülök az újabb dupla dobogónak” – nyilatkozta Russell.

A dobogósok után a további helyezettek is megosztották élményeiket. A Ferrari párosa, Charles Leclerc és Carlos Sainz természetesen csalódottan értékelte a versenyt, miután a 2-3. rajthelyről csak a 4-6. helyen végeztek a futamon.

„Pénteken egy remek versenyben reménykedtünk, de a mai teljesítményünket nem értem. A hűvösebb idővel teljesen mások lettek a körülmények, de folyton volt valami gond az autóval vagy a gumikkal. Meg kell tudunk, mi ment ennyire félre. A bokszban is túl lassú volt a munka, remélem, hogy a szünet után erősebben fogunk visszatérni” – reagált Sainz.

Csapattársa, Leclerc még idegesebben nyilatkozott.

Borzasztóan csalódott vagyok. Remek volt a tempónk a közepes keveréken, aztán keményekre váltottunk. Nem értem, miért döntöttünk így. Le akarok ülni a csapattal megbeszélni, hogy mi siklott félre. Verseny közben szóltam, hogy ne ezt a keveréket használjuk. Ez a vasárnap sem alakult jól, pedig a tempónk alapvetően megvan, de valami folyton rosszul sikerül. Ki kell elemeznünk ezeket a hibákat.

A 15. helyen záró Daniel Ricciardo jó pozícióból kezdett, de végül pont nélkül távozik Magyarországról. Az ausztrál jót csatázott Fernando Alonsóval és Esteban Oconnal, de már alig várja a nyári pihenőt.

„Ahogy kihajtottam a garázsból a lágy gumikon, tudtam, hogy ez kemény menet lesz, aztán a közepesek már rendben voltak, de a futam eleje nagyon trükkös volt a lágy keverékeken. Voltak remek pillanatok a versenyben, például a dupla előzésem az Alpine-ok ellen. Láttam, hogy Fernando kicsit szenved a kemény gumikon, és Ocon épp jött ki a bokszból, végül mindkettejük mellett el tudtam menni, mókás volt. Velük versenyről versenyre változik az erősorrend, hol mi vagyunk a jobbak, hol ők. Pénteken úgy tűnt, mi vagyunk a jobbak, aztán szombatra ez megfordult. A hűvös idő ezzel az erős széllel kombinálva számunkra kissé trükkössé tette a versenyt. Örülök, hogy jön a szünet, ez a hat hónap nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Még ha egy remek fél éven lennék túl, akkor is szükségét érezném a pihenésnek. Nagyon intenzívek a napok a Formula–1-ben, a hotelnél mindig óriási a tömeg, nagy körülöttünk a felhajtás. Jó ilyenkor pár hétre kikapcsolni” – értékelt Ricciardo.

Esteban Ocon végül a 9. helyen futott be, ám elmondása szerint a csapattal rossz taktikát választottak a Magyar Nagydíjra.

Érdekes taktikánk volt, picit frusztrált is vagyok emiatt. Így utólag talán túlságosan is merész volt az egy kiállás, a kemény keveréken nagyon szenvedtünk, nehéz volt munkára fogni a gumikat. Talán rossz döntést hoztunk. Végül ugyan mind a két autóval pontokat szereztünk, versenyképesek voltunk a hétvégén, ez sajnos nem igazán látszik a végeredményben, de jó érzés pontokkal menni a nyári pihenőre.

Pierre Gasly az AlphaTaurival a 12. helyen zárt, de egyértelműen érzi, hogy ebben az autóban több van.

„Próbálunk visszatalálni az év eleji formánkhoz, nyilván a McLaren és az Alpine túl gyors volt ma hozzánk képest, illetve versenytempóban az Aston Martin is fölénk kerekedett. Szerintem ez akkor is egy pozitív nap volt a számunkra. A szünet után izgalmas pályákon folytatjuk az idényt. Most lesz lehetőség egy kicsit kikapcsolni és feltöltődni. Tudjuk, hogy jó autónk van, a cél, hogy közelebb kerüljünk a középmezőny elejéhez. Együtt kell dolgoznunk, tudom, hogy mire képes a csapat, remek emberek dolgoznak itt, fontos, hogy a közösen képviselt tudást a pályán érvényesítjük” – mondta Gasly.

17 Galéria: Formula1 Magyar Nagydíj, 2022 Fotó: Kisbenedek Attila / Pool / AFP

Az F1 most a jól megérdemelt nyári szünetére megy, a száguldás négy hét múlva Belgiumban folytatódik.

Végeredmény, Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,63 km):

Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:39:35.912 óra Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 7,834 másodperc hátrány George Russell (brit, Mercedes) 12,337 mp h. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 14,579 mp h. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 15,688 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 16,047 mp h. Lando Norris (brit, McLaren) 1:08.300 perc h. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1 kör h. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1 kör h. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1 kör h. Csou Kuang-jü (kínai, Alfa Romeo) 1 kör h. Mick Schumacher (német, Haas) 1 kör h. Daniel Ricciardo (brit, McLaren) 1 kör h. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 kör h. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 1 kör h. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 2 kör h.

kiesett: Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo), műszaki hiba a 68. körben

leggyorsabb kör: 1:21.386 perc (Hamilton, 57. kör)

pole-pozíció: Russell

A vb-pontversenyek állása 13 futam után (még 9 van hátra):

versenyzők:

Verstappen 258 pont Leclerc 178 Pérez 173 Russell 158 Sainz Jr. 156 Hamilton 146 Norris 76 Ocon 58 Bottas 46 Alonso 41 Magnussen 22 Ricciardo 19 Gasly 16 Vettel 16 Schumacher 12 Cunoda 11 Csou 5 Stroll 4 Albon 3 Latifi 0

csapatok:

Red Bull 431 pont Ferrari 334 Mercedes 304 Alpine 99 McLaren 95 Alfa Romeo 51 Haas 34 Alpha Tauri 27 Aston Martin 20 Williams 3

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Szabó Bernadett / Reuters)