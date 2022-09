Tarolt a besárgult Ferrari hazai környezetében

Következik a 2022-es F1-es idény utolsó európai versenyhétvégéje, méghozzá a sebesség templomában, Monzában, ahol az Olasz Nagydíjat rendezik. A titulus nem túlzás, hiszen valóban, a versenynaptárban itt a legnagyobb az átlagsebesség, a versenyzők nagyjából a kör 85%-ban a gázon állnak. Az 53 körös verseny során a kanyarokban is brutális tempóval repesztenek a pilóták. Nem is csoda, hogy a Pirelli a C2-C3-C4-s keverékeket hozta el mostani helyszínünkre, az előrejelzések alapján az egy kiállás tűnik a vasárnapi versenyre a legoptimálisabbnak. A legutóbbi héten Max Verstappen egy taktikailag roppant érdekes és izgalmas versenyt tudott megnyerni és előzetesen az olaszországi futamnak is ő a legnagyobb esélyese.

1. SZABADEDZÉS

Különleges, sárga festéssel jelent meg a napokban a Ferrari konstukrciója, így ünnepelve, hogy a márka kereken 75 évvel ezelőtt debütált Grand Prix-versenyen, éppen ezért a versenyzők ruházata, sisakja és minimális téren, az autó is sárga színben pompázik. Hogy a teljesítményük is végül pompázatos lesz-e vasárnap, azt egyelőre nem tudhatjuk, de az biztos, hogy az első pénteki szabadedzésen jól ment a két autójuk, hiszen Charles Leclerc 1:22.410-el megnyerte az első tréninget csapattársa, a futamot motorbüntetés miatt biztosan a mezőny végéről kezdő Carlos Sainz előtt, igaz, Max Verstappen valós tempóját feltartás miatt még nem láthattuk.

Ígéretesen kezdtek a Hollandiában is remeklő Mercedes-versenyzők, de Lewis Hamilton is rajtbüntetéssel kell, hogy számoljon.

FP1 CLASSIFICATION



It's Charles Leclerc on top in the first session#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/1eyIF18fCp — Formula 1 (@F1) September 9, 2022

2. SZABADEDZÉS

Verstappen-Leclerc-csatával indult a délutáni gyakorlás, végül 1:22.303-mal a címvédő holland nyerte ezt a kis külön meccset, aki négy ezreddel előzte meg a monacóit. Ezt követően Verstappen 1:21.807-re szorította a legjobb köridőt, majd piros zászló lépett érvénybe, miután Mick Schumacher félreállt a pályán a Roggia-sikánnál, a rádión motorhibára utalt a német versenyző. A zöld jelzés után Sainz 1:21.664-es kört futva átvette a vezetést és a leintésig ott is maradt a tabella elején, ugyanis innentől kezdve a versenyszimulációké lett a főszerep. A Ferrari jól kezdte hazai hétvégéjét, de a Red Bull mindig extra teljesítménnyel szokott előrukkolni a szombati napon. Meglátjuk, hogy ezúttal mekkora tempónövekedést láthatunk majd az osztrákoktól.

A program szombaton 13.00-tól a harmadik szabadedzéssel, majd 16.00-tól az időmérővel folytatódik.

FP2 CLASSIFICATION



Carlos Sainz tops the charts in FP2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/lzkNh14OIt — Formula 1 (@F1) September 9, 2022

