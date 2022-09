Hiába a biztonsági autó, Verstappent megint nem lehetett elverni

A szombati nap győztese a besárgult jubileumi festéssel futó Ferrari volt az Olasz Nagydíj helyszínén, hiszen Charles Leclerc 1:20.161-es idejénél senki sem tudott jobb kört összehozni a kvalifikáción. Még azon pilóták közül sem, akik vasárnapra rajtbüntetést kaptak a különböző motorelemek, alkatrészek cseréje, a felhasználható limitszámok túllépése miatt.

Pedig büntetendő versenyzőből akadt dögivel a mezőnyben – a legjobbak között is: a másik ferraris Carlos Sainz, a két Red Bull-pilóta, a világbajnokságot utcahossznyi előnnyel vezető Max Verstappen és csapattársa, Sergio Pérez és a Mercedes hétszeres bajnoka, Lewis Hamilton is hátrébb került a rajtrácson, mint ahányadik helyen az időmérőt zárta.

A nagy felfordulásból a másik mercis, George Russell, a két McLaren, a harmadik helyre fellépdelő Lando Norris, a tavalyi futamot óriási meglepetésre megnyerő Daniel Ricciardo és a vakbélgyulladás miatt hiányzó Alexander Albon helyén ezen az F1-es hétvégén debütáló Nyck de Vries jött ki. Utóbbi a csapattársát, Nicholas Latifit is megelőzve a nyolcadik rajthelyet kaparintotta meg az első futamára a királykategóriában. Nem véletlen, hogy a sorozat hivatalos Facebook-oldala is azon viccelődött szombat este, mikor végre közölték a várható rajtsorrendet, hogy eltartott egy darabig, mire publikálhatták...

A rajtnál Russell majdnem meglepte Leclerc-t, sőt néhány másodpercre talán át is vette a vezetést, ám mivel ehhez le kellett vágnia az első sikánt, harc nélkül vissza is adta a pozíciót a monacóinak. A start nagy vesztese Norris volt, aki kis híján lefulladt, így pedig a harmadik helyről a középmezőnybe esett vissza. A kavarodásból jól jött ki azonban Verstappen, aki pillanatok alatt ötödiknek jött fel, majd Pierre Gasly és a második kör legelején Ricciardo megelőzése sem okozott neki valódi gondot.

Nem telt bele három kör, és a Leclerc, Russell, Verstappen trió látványosan elhúzott a mezőny többi tagjától, majd a negyedik körhöz érve a holland megelőzte a Mercedes pilótáját is. A címvédő pikk-pakk lefaragta a rajtbüntetését, és mindössze két másodperces hátránnyal lódulhatott a monacói éllovas után.

A mezőny hátsó részéből induló nagyok közül Sainz futama kezdődött a legjobban, az ötödik kör végére nyolc helyet javított, és máris pontszerző helyen, a 10. pozícióban autózott. Pérez a két Aston Martint üldözte, kissé beragadva a 13., Hamilton a rajtnál több törmelékkel is találkozva mindössze a 18. helyről próbált valahogy előrébb evickélni – épp Latifi hátsó szárnyát bámulva a plexije mögül. Latifi csapattársa, De Vries továbbra is kellemes meglepetést okozva nyolcadikként autózott.

LAP 8/53



Perez pits for hard compound tyres but his brakes look hot and are smoking. The Mexican heads back out onto the track in P20 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/cjGFUvAB9W — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

A Red Bull mexikóija hét kör után kijött egy váratlan kerékcserére, az okra csak a pitből kihajtó autó látványa engedett következtetni: a jobb első kerék alól óriási füstpamacsok zúdultak elő, egyértelmű fékproblémáról árulkodva. Pérez nem is tudott igazi versenytempót hozni a kivezető körén, amely inkább szólt óvatos tapogatózásról, rendben lesz-e a technika ahhoz, hogy folytatni tudja a futamot...

A 12. körben húzódott félre, az autó mentéséig virtuális biztonsági autó lépett életbe, a Ferrari pedig úgy döntött, kihívja az élről Leclerc-t, kihasználva, hogy így kevesebb időt veszíthet a csapat a kerékcserével. A monacói be is jött, mögötte Verstappen viszont nem reagált, ami kiváló döntésnek bizonyult az osztrákok részéről, hiszen abban a pillanatban, ahogy ferraris riválisa bejött a kerékcserére, zöld zászlót kapott a mezőny, a remélt időspórolás odalett az olaszoknak.

8 Galéria: Formula-1-es Olasz Nagydíj Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

Az elmúlt hetekben-hónapokban újra és újra hibás taktikai döntést hozó Ferrari most megpróbált merészet húzni, de úgy tűnt, stratégiailag erre is ráfarag, ugyanis versenyzőjének rendkívül hosszú, negyvenkörös etapot kellett volna végigcsinálnia a lehető legoptimálisabb tempó mellett kemény keveréken. A Red Bull-szurkolók – ezen a hétvégén a lelátón alighanem ők voltak kisebbségben – máris dörzsölhették a tenyerüket.

A mezőny másik piros (és a gyár alapításának 75. évfordulója alkalmából jelentős részben sárga színre fényezett) autójában Sainz továbbra is remekelt, s közvetlenül a kerékcseréről visszatérő csapattárs mögött taposta a pedált már a 14. körben.

LAP 14/53



Sainz is having a mighty race *



The Spaniard picks off Ricciardo and is up to P4 - he started P18! *#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/MWHPkLBqrJ — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

Féltávhoz közelegve Leclerc elkezdte szórni a gyorsköröket, ezzel ismét 10 másodpercen belülre érve a futamot vezető Verstappenhez képest. A ferraris tempója kifejezetten jónak tűnt, ám az továbbra is kérdéses volt, a kemény Pirellik bírni fogják-e a terhelést. A holland pilótát a 26. körben hívták ki, ami az előzetes saccolásokhoz képest túl is volt az ideális kerékcsereponton. A legutóbbi két hétvégét egyaránt imponáló magabiztossággal nyerő címvédő a két Ferrari közé, Leclerc-től bő tíz másodperc hátrányban, Sainzhoz képest bő tíz másodperces előnyben tért vissza a pályára.

A rádiózás alapján a Ferrarinál egyre komolyabban gondolkodtak a második kerékcsere lehetőségén, de látva azt, hogy Verstappen milyen tempóban faragta a két autó közti különbséget, az időablak egyre szűkült, amíg ezt a futamgyőzelem reális esélyének feladása nélkül tehették volna meg az olaszok.

Bármennyire is felforgatott rajtráccsal indultunk neki a futamnak, jó 30 kör elteltével ennek kevés nyoma volt: a legjobb nyolc közé a két Ferrarin, Red Bullon és Mercedesen kívül csak Norris és Fernando Alonso tudta beverekedni magát. A spanyol veterán futama ráadásul hiába alakult biztatóan, a 32. körben véget ért: a csapat technikai hibára hivatkozva kérte, álljon ki, aztán rögvest a garázsba is tolták a francia alakulat kék színű autóját...

Míg az előző futamon, Zandvoortban az időmérőn parádézott, de a versenytempója egészen kiábrándító volt, ezúttal teljesen ellentétes hétvégét futott Mick Schumacher a Haasszal: az utolsó előtti sorból konzervatív gumitaktikával ő örökölte meg a nyolcadik pozíciót Alonso kiállása után.

LAP 34/53



Leclerc stops for a second time



Soft tyres are bolted on and he returns to the track in P2, just under 20 seconds behind leader Verstappen



Can he claw that time back? #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/vAhmqX2m5m — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

A 33. körben lépett a Ferrari: egy kifejezetten gyors kerékcsere után friss szett lágy gumival folytatta Leclerc. Az idényt fantasztikusan kezdő, azóta viszont már több mint 100 pontos hátrányba került kihívó Verstappen mögött 19 másodperces hátránnyal tért vissza a pályára.

A várt tempókülönbség viszont elmaradt, Leclerc öt körrel a kiállása után kezdett rendszeresen lila szektorokat futni és egyértelműen faragni a lemaradásából, de ekkor sem óriási léptekkel, csupán körönként 3-5 tizeddel lopva a távolságot a Red Bull-lal szemben. S mivel már csak 14 kör volt ekkor hátra, ez megint csak kevésnek ígérkezett.

Az olasz rendezők megpróbálták izgalmasabbá tenni a tévéközvetítést: bevágták a képeket, ahogy kerékcserére készül az osztrák istálló, majd a következő snitten Verstappenről mutattak közeli felvételeket, ám nem a holland, hanem a futam legelején a bokszban járt Pérez érkezett satuzva a pitbe. A mexikói nemcsak folytatni tudta a versenyt a korai fékgondok után, hanem arra is reális esélye volt, hogy a legjobb hat között fejezze be azt. Nem mellékesen egy leggyorsabb körrel és az azért járó extra ponttal a neve mellett.

LAP 47/53



Ricciardo has pulled up at the side of the track



We have a * SAFETY CAR *#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ETbdMtFN9T — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

Már-már unalomba fulladt a verseny, amikor hat körrel a vége előtt Ricciardo McLarenje lelassult, s mivel nem tudott olyan helyen megállni, ahonnan gyorsan ki lehetett volna tolni az autóját, jött a biztonsági autó. Verstappen és a teljes élmezőny kijött lágy gumikért, így az eddigi taktikai csata borult, a kérdés pedig hirtelen az lett, belefér-e az időbe, hogy újraindítsák még a futamot egy utolsó nagy vágtára.

A safety car azonban a szokásosnál is lassabban tudta csak összeszedni a mezőnyt, az idő egyre csak fogyott, miközben Ricciardo autóját továbbra sem tudták a pálya széléről eltüntetni. Az 51. kör végén jártunk, amikor a futamot vezető Verstappen egyáltalán besorolt az SC mögé...

Az újraindításra egyszerűen nem maradt idő.

337 ezer néző előtt Verstappen győzelmével ünnepelte a monzai versenypálya a története első futamának 100. és az F1 hivatalos gumiszállítójának, a milánói székhelyű Pirelli alapításának 150. évfordulóját. A Ferrari ünnepi festése nem hozott szerencsét: a gyár 75 éves fennállását nem sikerült még emlékezetesebbé tenni a Tifosi (a csapat fanatikus olasz drukkerei) előtt kicsikart újabb F1-es diadallal.

A holland és a monacói mögött Russell jött be harmadiknak, mellettük Sainz, Hamilton, Pérez (végül tényleg övé lett a leggyorsabb kör), Norris, Gasly, az újonc De Vries és Kuan-jü Csou szerzett még pontot.

A futamról készült percről percre, körről körre írt beszámolónkat itt olvashatja.

Három hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik az F1 2022-es idénye.



Az utolsó 6 futamnak 116 pontos Verstappen-vezetéssel vág neki a mezőny, úgy, hogy a legutóbbi öt versenyt kivétel nélkül a címvédő nyerte...

(Borítókép: CIRO DE LUCA / POOL / AFP)