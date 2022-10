Leclerc taktikázott a legjobban, övé a pole Szingapúrban

A 2022-es F1-es szezon nagy kérdése már nem is az, hogy ki lesz az év világbajnoka, hanem hogy mikor lesz bajnokavatás. Max Verstappen kimagasló teljesítményt nyújt ebben az évben, és a Red Bull is eddig a legmegbízhatóbb konstrukciónak bizonyult. Mindez azt jelenti, hogy a hétvégi Szingapúri Nagydíjon már a címvédés is megtörténhet, azonban ehhez meglehetősen szerencsés csillagállás szükséges a hollandnak. Verstappennek mindenképp nyernie kell, miközben ferraris riválisa, Leclerc nem szerezhet pontot.

A kérdés elodázásával kecsegtetett, hogy a Szingapúri Nagydíj pénteki napján nem a Red Bull brillírozott. Az első tréningen Lewis Hamilton és a Mercedes, a másodikon Carlos Sainz és a Ferrari volt a leggyorsabb. A harmadik gyakorlást már esős körülmények között rendezték, az első félórában a pálya alkalmatlan volt a versenyzésre, végül az így megkurtított tréningen Charles Leclerc bizonyult a legjobbnak. A Ferrari meglehetősen jól mozgott esős körülmények között, Max Verstappen fél másodperc lemaradásban végzett a második helyen a monacóihoz képest.

Ha hihetünk az időjárás-előrejelzéseknek, vasárnap is hasonlóan nedves körülményekre számíthatunk Szingapúrban. A hőmérséklet viszont végig harminc fok felett lesz, ami rendkívüli megterhelést jelent majd a pilóták számára.

A szingapúri paddockban már napok óta szóbeszéd tárgya, hogy a 2021-es költségvetési limitet két istálló, jelesül az Aston Marton és a Red Bull sem tartotta be. Az FIA bejelentette, hogy hamarosan közleményt ad ki az esetről, ha bebizonyosodik a szabályszegés ténye, mindkét csapat komoly szankciókkal számolhat. A Red Bull idén megdöntheti a Mercedes nyolc éve tartó konstruktőri világbajnoki hegemóniáját, de erre aligha kerülhet sor, ha az FIA is arra jut, átlépték a költségsapka kereteit.

Q1

A pályán még nedves és extrém párás körülmények uralkodtak, így a teljes mezőny átmeneti esőgumikon kezdte meg a körözést. Ráadásul az előrejelzések azt jósolták, hogy az időmérő alatt bármelyik pillanatban megérkezhet az égi áldás.

A kisebb csapatok számára a nagy kérdés az volt, hogy a száradó aszfalt mikor válik alkalmassá a száraz pályás gumikhoz, a jó időzítés könnyed továbbjutást jelenthetett volna a kisebb csapatok számára.

Az első mért körök után a Mercedes állt az élre. Lewis Hamilton idejét azonban a címvédő hamar megjavította, Verstappen 1:54.395-tel vette át a vezetést. Folyamatosan javultak a körülmények, de a slick gumik továbbra sem voltak ideálisak egy gyors kör teljesítésére, így a köztes esőgumikon kellett bizonyítania a mezőnynek.

Közben Leclerc vette át a vezetést, a monacói két tizeddel tudott jobb kört teljesíteni holland riválisánál. De ezzel még mindig nem volt vége, az utolsó próbálkozások előtt Hamilton visszaállt az élre, hogy végül Verstappen húzza be a Q1-et. Az első etap hőse mégsem a világbajnok, hanem Mick Schumacher lett, aki az utolsó pillanatban ment nagyot, és beküzdötte magát a Q2-be.

A kiesők végül Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon és Nicholas Latifi lettek.





Q1 CLASSIFICATION



Q2

Továbbra is a köztes esőgumik voltak a legideálisabbak a szingapúri aszfaltra, de a pilóták jelezték, hogy több helyen is száraz foltokat tapasztaltak a pályán. Így a slickeket több csapat is előkészítette az utolsó mért körökre.

Leclerc 1:52.343-mal az élre állt. A monacóit versenymérnöke kérdezte a pálya körülményeiről, ő pedig magabiztosan jelezte, hogy bevállalná a száraz pályás gumikat. A Ferrari viszont egyelőre megtagadta ezt, és inkább új interekre váltottak a monacóinál.

Az Aston Martin bevállalósabbnak bizonyult, Sebastian Vettel és Lance Stroll is megkapta a száraz pályás gumikat az utolsó mért körökre. A bemelegítő körökön még mindkét Aston csúszkált a pályán, és bár úgy tűnt, az utolsó pillanatokra sikerül üzemi hőmérsékletre hozni az abroncsokat, végül nem jött be a kockáztatás, a kanadai és a német versenyző is búcsúzott.

A Q2-t végül Charles Leclerc nyerte, és Fernando Alonso is nagy kört futott a végén, a spanyol világbajnok az ötödik helyen jutott tovább.

A kiesők végül meglepetésre George Russell, Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel és Csou Kuan-jü lettek.

Q2 CLASSIFICATION



Q3

Az utolsó etapra már nem volt eső kilátásban, ráadásul a mezőny annyira bevállalósnak bizonyult, hogy szinte mindenki slick gumikon ment ki az első mért körökre.

A bevállalósak rendesen csúszkáltak a bemelegítő körökön, viszont a slickek hosszú távon egyértelműen jó választásnak bizonyultak. Lewis Hamilton is betalált a száraz pályás gumikkal, a hétszeres világbajnok az élre állt. Max Verstappen alatt is elkezdtek működni az abroncsok, de Hamilton volt a leggyorsabb a pályán.

Folyamatosan záporoztak a jobbnál jobb körök: pár perccel a Q3 vége előtt Hamilton, Verstappen és Pérez volt az első három sorrendje.

Leclerc brutális utolsó körön volt, csakúgy, mint Verstappen. De közben a spanyolok kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso állt az élre. Ezt az időt szinte rögtön megjavította Charles Leclerc, így a monacói szerezte meg a szingapúri pole pozíciót. Max Verstappen abszolút leggyorsabb körön volt, de csapata a legvégén a bokszba hívta, így ez a kör befejezetlen maradt. Vélhetően az üzemanyagszint miatt aggódtak a pitben, és inkább nem vállalták a kockázatot, hogy a teljes rajtrács végére kerüljenek, ha elegendő minta hiányában kizárják a címvédőt az időmérőről.

A második helyen Sergio Pérez végzett, a harmadikon végül Lewis Hamilton futott be.

LECLERC TAKES POLE!



Időmérő utáni interjúk

Charles Leclerc:

Nagyon nehéz időmérő volt, nem igazán tudtuk, hogy mit csinálunk. A legvégén a slickek mellett döntöttünk, és végül be is jött. Őszintén nem hittem, hogy összejöhet ma a pole, de végül sikerült. Örülök a mai eredménynek, de a pontokat holnap osztják.

Sergio Pérez:

A holnapi rajtot várom a legjobban, le akarom győzni Leclerc-t, és utána irány a győzelem! Úgy érzem, jó munkát végeztünk ma, de a pole is összejöhetett volna. Nehéz körülmények voltak. A kulcs az volt, hogy ne hibázzunk, és a versenyen is ez lesz a legmérvadóbb faktor.

Lewis Hamilton:

Annyira közel voltam ma az első helyhez, de ezek a srácok pokoli gyorsak. Az utolsó köröm sajnos nem volt tökéletes. Nem tudtuk, hogy ma mennyire leszünk közel, de nagyon kevéssel maradtam le a pole pozícióról, sajnálom ezt, de holnap újra harcolunk majd.

A Szingapúri Nagydíj hétvégéje a vasárnap 15.00-kor rajtoló futammal zárul.

(Borítókép: Charles Leclerc a Szingapúri Nagydíj időmérő edzése után 2022. október 1-jén. Fotó: Lilian Suwanrumpha / AFP)