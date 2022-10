A hétvége a szabályok át- vagy át nem hágásáról is szól. A Red Bull csapatát azzal vádolják, hogy a 2021-es szezonban túllépték a költségsapkát, persze ezt ők tagadják. Feltehetően egy pénzügyi csata indult meg, mert amennyiben kiderül, hogy a hír igaz, úgy az akár Verstappen 2021-es világbajnoki címébe is kerülhet, és befolyásolhatja a 2022-es szezont is.

A Mercedes egy Hamilton-orrékszer miatt került bajba. Az autók, pilóták és a csapat versenyre való felkészültségét már nem az FIA munkatársai végzik, hanem a csapatoknak maguknak kell elvégezni. Ebbe az is beletartozik, hogy a pilóta nem visel ékszert, és a csapat ennek jelzését elmulasztotta, Hamilton pedig orvosi tanácsokra hivatkozik.