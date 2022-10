Nem kérdés, ki az utcai versenyek ásza az F1-ben

Egészen elképesztő, hogy a városi pályákon mennyire képes dominálni Sergio Pérez. A mexikói versenyző a legutóbbi Szingapúri Nagydíjon élete negyedik F1-es győzelmét aratta.

2019 után izgulhattuk végig újra a Szingapúri Nagydíjat. A vasárnapra megérkező hatalmas eső komolyan fel is borította az előzetes várakozásokat. Nagyot betlizett Lewis Hamilton és a világbajnoki cím első számú várományosa, Max Verstappen is, miközben Sergio Pérez hosszú hetek szürkesége után ismét régi fényét idézte a városállamban, és ugyan a leintés után megbüntették, győzelme így is megmaradhatott.

A Bukótér podcast aktuális adásában többek között az alábbi témákat érintjük:

Verstappen már pénteken sem villogott

Szombaton ízelítőt kaptunk az esőből

Az év első nagy bakija a Red Bulltól. Mi ment félre az üzemanyaggal a Q3-ban?

Vasárnap leszakadt az ég, de Pérezt ez nem zavarta meg

Russell, a bátor. Miért száradt ilyen lassan a pálya?

Hamilton és Verstappen nagy hibái, ezeket nem láttuk jönni

Pérez kiváló volt, Leclerc mindent megtett, bízva a mexikói büntetésében

Pérez a városi pályák királya, de vajon bajnokot avatunk-e Japánban?

