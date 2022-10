A Ferrari dominálta az Amerikai Nagydíj pénteki napját

Ugyan az egyéni világbajnoki cím két héttel ezelőtt Japánban eldőlt, az F1 még tartogat izgalmas versenyeket. Igaz ez a most hétvégi helyszínünkre, Austinra is, amely az Amerikai Nagydíjnak ad otthont. A Texas államban fekvő pálya 2012-ben látta vendégül először a mezőnyt, így most egy jubileumi futam következik. Vasárnap tizedik alkalommal fognak összecsapni a versenyzők ezen a helyszínen. Az austini futam eddigi királya Lewis Hamilton, aki ötször nyert itt, rajta kívül Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas és Max Verstappen tudott elsőként végezni.

A Herman Tilke által tervezett pálya a már bevált, klasszikus helyszínekből kapott kanyarokat, például az első szektor egyértelműen a suzukai első szektorra, illetve a silverstone-i Maggots-Becketts-Chapel kombinációkra emlékeztet, míg a 17-18-as kanyarok a törökországi öt csúcsponttal rendelkező kanyarra hasonlítanak. A versenyzők egyöntetűen szeretik ezt a pályát, hiszen a vonalvezetés mellett a hangulat is minden évben kiváló. Valóban a déli államokra jellemző, amerikai életérzés ragad ilyenkor a főszereplőkre is, például Daniel Ricciardo lóháton érkezett a bokszutcába, de a dobogón is több alkalommal cowboy kalapban pezsgőznek a dobogósok. Azonban más módon is készültek a csapatok az amerikai hétvégére, a Haas versenyzőinek overáljai is az amerikai zászló színeiben pompáznak, míg az amerikai gárda mellett a Williams is egyedi festéssel készült erre a hétvégére.

Az egyéni bajnokságot Max Verstappen már behúzta, azonban a konstruktőrök között még nyílt a verseny, a Red Bullnak 18 ponttal kell többet szereznie a Ferrarinál a diadalhoz. A csapatnak azonban most más miatt is főhet a feje, ugyanis átlépték a 2021-es, 145 millió dollárban megszabott költséglimitet, a legújabb hírek szerint csupán 1,8 millió euróval. Mindenesetre az FIA szerződésszegési elfogadónyilatkozatot terjesztett a csapat elé, így amennyiben azt az osztrákok elfogadják, egyúttal beismerik a szabálysértést, ha nem, akkor az ügy a költséghatárral foglalkozó ítészek elé kerül, és ebben az esetben komolyabb büntetésben is részesülhetnek.

1. Szabadedzés

Ahogy zöldre váltott a lámpa már jöttek is ki a versenyzők. Öten is kiülték viszont az első tréninget, ugyanis több csapatnál a tartalékpilóták jutottak szóhoz, egészen pontosan Antonio Giovinazzi (Haas), Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams), Robert Shwartzman (Ferrari) és Alex Palou (McLaren). Miattuk ezért Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc és Valtteri Bottas is kihagyni kényszerült az első gyakorlást. Azonban mielőtt a mezőny bele lendülhetett volna a munkába, Giovinazzi elvesztette uralmát a gépe felett a hatos kanyarban és a falnak csapódott, de az olasz vissza tudott térni a bokszba. Ezt követően Verstappen állt az élre 1.38.272-vel, majd Lance Stroll vette át a vezetés az Aston Martinnal. Nem sokkal később viszont már Carlos Sainz nevével kezdődött a tabella, a spanyol 1.36.847-es időt ért el. Ennél jobbat pedig senki sem tudott produkálni az első edzésen.

2. Szabadedzés

Jellemző az amerikai futamokra, hogy a hírességek is tiszteletüket teszik. Pénteken a világhírű színész, Brad Pitt volt a McLaren vendége. A két Ferrari nyitott az élen Leclerc-Sainz sorrendben, de a monacóinál valószínűleg motort fognak cserélni. Egy, már 2023-ra szánt típust terveznek beszerelni Leclerc autójába. Sergio Pérez viszont már biztosan egy öt rajthelyes büntetéssel vág neki a texasi futamnak, szintén az erőforrás elemeinek cseréje miatt, akárcsak Csou Kuan-jü. Nem sokkal később Ricciardo beékelődött a két Ferrari közé, illetve Bottas is, aki Leclerc mögé feljött a második helyre és nagy meglepetésre ott is maradt a leintésig. A pénteki napot a két Ferrari uralta, előbb Sainz, majd a második tréningen Leclerc érte el a legjobb időt, így az olasz csapat várhatta a legjobb előjelekkel a szombati napot.

The times across the board as FP2 comes to a close 🏁#USGP #F1 pic.twitter.com/akzOvOCozY — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

A hétvége programja szombaton a harmadik szabadedzéssel, magyar idő szerint 21.00-től, majd éjféltől az időmérővel folytatódik.

