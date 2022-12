F1, sznúker, rock and roll – Wéber Gábor évértékelője

Még mielőtt átadnánk magunkat az ünnepek meghitt hangulatának, érdemes számot vetni a 2022-es F1-es szezonról. A versenyzők és a csapattagok is már a jól megérdemelt pihenésüket töltik, de ne feledjük, március elején máris újraindul a menet Bahreinben, no, és akkor a téli tesztidőszakról nem is beszéltünk, hát még a január végi, február eleji autóbemutatókról.

Azonban nem szabad folyton csak a jövőre figyelni, meg kell élni a jelent és emészteni kell a múltat. Max Verstappen immáron kétszeres világbajnokként ünnepelhet egy olyan szezon után, amely egyáltalán nem úgy indult, ahogy azt a holland sztár elképzelte, hiszen a Ferrari hosszú évek után első számú erőként kezdte meg az idényt idén márciusban, Charles Leclerc volt, hogy 40 ponttal is vezette a bajnokságot. Persze a történetet azóta tudjuk, az olaszok hibát hibára halmoztak, hol a stratégia alapja, hol a versenyzők keze remegett meg, az év eleji pofonokból felocsúdott és felmérgesített Red Bull pedig az élre tört és soha többé nem engedte át a pályát riválisainak, a Ferrarinak, illetve az év második felében magához térő, az idény első futamait katatón állapotban teljesítő Mercedesnek.

A számos változást hozó szezonban magyar viszonylatban egy biztos pont volt, ez pedig Wéber Gábor hangja és szakértelme, a hazai F1-es közvetítések fő megfejtője szerkesztőségünkben osztotta meg véleményét, élményeit, észrevételeit a mögöttünk hagyott szezonról. Azonban aki azt hiszi, hogy csak „szakmáztunk” Wéber Gáborral, az téved, ugyanis az autók karakterisztikáján, a Ferrari-blamán, a „delfinezésen”, az FIA buta döntésein, Verstappen és a Red Bull bajnoki címén kívül picit betekintést kaphattunk annak az embernek az életébe, aki már 20 éve vezető szereplője a Formula–1 magyar közvetítéseinek.

A Bukótér podcast aktuális adásában többek között az alábbi témákat érintjük:

Hogyan látta az idényt a Bahreini Nagydíj előtt Wéber Gábor?

Mi okozta a Ferrari tündöklését és szenvedését?

A Verstappen-jelenség nyomában. Élete formájában van a holland!

A pokolból, a felszínre: ez volt az idei Mercedes!

Kit ültetne Wéber Gábor egy topcsapat ülésébe?

Húsz éve a mikrofon mögött, de honnan indult Wéber Gábor az „F1”-be?

Kommentátori felállások? Ki a csatár, ki a szervező?

Mivel foglalkozik Wéber Gábor, ha épp nem az autósporttal?

Wéber Gábor, a rocksztár!

Ezt a cikket az Index szakmai együttműködő partnere, az egyForma készítette.

(Borítókép: Wéber Gábor. Fotó: Ruzsovics Dorina / Index)