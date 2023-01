Hamiltonnal olyan történt, mint még soha – van-e visszaút a csúcsra?

A Mercedes pilótája pályafutása során 103 F1-es nagydíjon állhatott a dobogóra tetejére, de remek szériája tavaly megszakadt:

2007-es bemutatkozása óta minden idényben volt futamgyőzelme, egészen 2022-ig.

A versenysorozatot évekig uraló Mercedes erőfölénye a masszív technikai változtatásokkal nem csupán elszállt, hanem egyenesen harmadik, sőt, időnként negyedik-ötödik erővé csúszott hátra.

Ennek ellenére nem kellett szégyenkeznie Hamiltonnak, hiszen az idény során ötször lett második, további négy alkalommal pedig harmadik, az idény végéhez közeledve pedig az addig inkább csak megbízhatóságával kitűnő Mercedes a fejlesztéseknek köszönhetően már a futamgyőzelmekért is harcolhatott, és mivel nem lesznek ekkora változások 2023-ra, a német istállónak lehet esélye arra, hogy visszatérjen az élre.

De meglesz Lewis Hamiltonnak az egyedüli rekordot érő nyolcadik világbajnoki címe?

„Ami mellette szól, hogy tavaly sem látszott, hogy kiégett vagy vesztett volna a teljesítményből. Ilyen sikerszéria után a sikerre ennyire esélytelen autóval menni nyilván mindenkinél egyfajta motivációvesztést eredményez, nála is, ez törvényszerű a technikai sportágakban – kezdte az Indexnek adott válaszát Wéber Gábor, az F1-es közvetítések kommentátora. – A Mercedes óriási gyomrost, de hát a csapat is hibázhat, ezt emészteni kellett, és megérteni, hogyan lehet javítani az autót, sokáig tartott, mire sikerült gatyába rázni, és még az utolsó futamon is kaptak egy nagy pofont a Red Bulltól, amikor úgy nézett ki, hogy már versenyképes a német istálló. Nagyon nehéz év volt ez Hamiltonék számára, ezt jobban megsínyli az, aki hozzászokott a sikerekhez.”

A szakember George Russell remek bemutatkozására is kitért, valamint arról is beszélt, hogy Hamilton a nagy bajnokok erényét megcsillantva állt fel a padlóról.

Russell számára a gyenge autók után már a folyamatos dobogós szereplések is sikert jelentettek, még a jelentősen gyengülő Mercedes is óriási előrelépés volt, miközben Hamilton számára óriási visszaesés. Azt, hogy a csapaton belüli beállítások mikor kinek kedveztek, kevésbé releváns, mert az hosszú távon kiegyenlítődik, hogy kinél hogyan válnak be a változtatások, de az idény elején érződött a motivációján, hogy nem a szokásos Hamiltont láthatjuk – erről árulkodott a testbeszéde, a kommunikációja. A nagy bajnokok ismérvét bemutatva ebből felállt, és amikor a Mercedes elkezdett javulni, akkor ő is hozta a jó teljesítményét, és az átlagos munkája is sokkal jobb volt az idény második felében, amikorra leülepedhetett benne, hogy ez az év már ilyen lesz, ezzel kell boldogulni. Az év vége felé már a szokásos Hamilton minőségű versenyek jöttek tőle

– tette hozzá.

Adja magát a kérdés, hogy mi lehet az ellenpólus, mi akadályozhatja meg a brit versenyzőt abban, hogy nyolcadszor is a csúcsra érjen.

„Egyrészt már alaposan a korban van, hiszen 38 éves, és bár Fernando Alonso példája mutatja, hogy ez nem feltétlenül számít, fizikailag egyre nehezebb felvenni a versenyt. Most van a legerősebb csapattársa, aki már 2022-ben is megmutatta, hogy nagy dolgokra lehet képes, nyert is futamot, pole-ja is volt, és ha jó az autó, akkor házon belüli nagy csata várható. Ezen kívül Max Verstappen és Charles Leclerc is óriási kihívást jelent, ők ketten szerintem a két vezérkakas most a riválisnál, akikkel küzdeni kell a győzelemért. Hamilton képességei megvannak ahhoz, hogy visszatérjen a csúcsra, de sosem volt ekkora kihívás előtte a hibrid érában, az elvesztett 2022-es, esélytelen év után kell felállni, ilyen nehéz ellenfelekkel szemben.”

A témáról Szujó Zoltánt, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökét is faggattuk.

Azért lehet ismét ő a világbajnok, mert a Formula–1 történetének egyik legtehetségesebb pilótájáról beszélünk. Elképesztő küzdeni tudással és óriási tapasztalattal felvértezve. Az előző idényig minden évben tudott futamot nyerni, még amikor gyengébb is volt az autója, és a világ egyik leghatékonyabb csapata támogatja, amely szerintem sokat tanult a tavaly elkövetett hibákból, és idén versenyképesebb lesz

– mondta a hazai F1-es közvetítések korábbi kommentátora.

Az ellenvélemény?

„Nyilván mindenki a korát hozza fel hátráltató körülménynek, mert nehezebb fizikailag csúcsformában maradni, úgyhogy én máshonnan közelítem most meg: könnyen elképzelhető, hogy a F1-en kívüli dolgok már jobban érdeklik, még akkor is ha ezt magának nem is teljesen vallja be, és esetleg emiatt kicsit dekoncentráltabb lehet az idény során, ami meggátolhatja az újabb sikerben” – tette hozzá az MNASZ elnöke.

A 2023-as idény a március 5-i Bahreini Nagydíjjal veszi kezdetét, és a szezonbeli 23. futammal, a november 26-i Abu-dzabi Nagydíjjal ér véget.

