Mick Schumacher a McLarennél juthat szóhoz idén az F1-ben

A Ferrari legendája anno ádáz csatákat vívott a wokingiakkal, fia viszont náluk versenyezhet idén, ha Lando Norris vagy Oscar Piastri valamilyen oknál fogva nem tud rajthoz állni.

A 23 éves német versenyző az előző két idényt a Ferrari-motort használó Haasnál töltötte, a tavalyi év végén viszont a csapat megköszönte korábbi szolgálatait.

Schumacher ezt követően a Mercedeshez írt alá Lewis Hamilton és George Russell mögé tartalékpilótaként, a motorgyártó McLarennel kötött együttműködése kapcsán adódhat lehetősége arra, hogy utóbbinál versenyezzen 2023-ban.

„Üdv a családban, Mick” – köszöntötte Twitter-oldalán a McLaren Schumachert.

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ