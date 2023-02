Lázadnak az F1-es versenyzők az FIA új szabálya miatt

Az FIA decemberben jelentette be, hogy a jövőben megtiltja a pilótáknak, hogy politikai, vallási vagy személyes véleményt mondjanak az F1-es versenyeken. Több pilóta, köztük a leghangosabban Lando Norris emelte fel a hangját az új szabály ellen.

Lando Norris felkészült arra, hogy harcoljon az FIA szabályával, amely megtiltja a pilótáknak, hogy politikai, vallási vagy személyes véleményt mondjanak az F1-es versenyeken. A 23 éves versenyző hozzátette, a tiltakozás a pilóták között olyan erős, hogy szerinte az FIA meg fogja változtatni az előírást – írja a The Guardian.

Nem tudom, hogy mi a büntetés, de ha pénzbeli büntetés, akkor boldogan fogom megszegni a szabályt. Ha többről szól, talán akkor is, attól függ. Bizonyos időkben vannak dolgok, amiket el szeretnél mondani, de megtiltják. Szerintem ha kimondod, az bármilyen körülmények között csak pozitív dolog lehet

– nyilatkozta Norris a McLaren 2023-as autóbemutatóján.

Többek között Max Verstappen, Alexander Albon, Sergio Pérez és Valtteri Bottas is felszólalt már az előírás miatt, de a Red Bull csapatigazgatója, Cristian Horner is kifejtette már a véleményét. Múlt héten Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója is megjegyezte, hogy nem ért egyet azzal, hogy bárki megmondja a pilótáknak, mit mondhatnak és mit nem.

Nem a suliban vagyunk, nem kéne mindenhez engedélyt kérnünk. Elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy értelmes döntéseket hozzunk

– taglalta a McLaren versenyzője.

A The Guardian szerint Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke állhat az ilyen és ehhez hasonló szabálymódosítások mögött. Bin Szulajm a napokban bejelentette, hogy szépen lassan szeretné magát kivonni az F1-et érintő mindennapi döntésekből. Valószínűleg azért, mert az irányító testület élén töltött első éve során jelentős elégedetlenséget és vitákat váltottak ki a döntései.

(Borítókép: Lando Norris a Monacói Nagydíjon 2022-ben. Fotó: Eric Alonso / Getty Images)