A Red Bull vagy a Mercedes néz ki jobban idén? Szavazzon!

Nemcsak bemutatták már az összes idei autót, de már a szezon előtti teszten is túl vannak a csapatok. Vessünk egy pillantást az új festésekre, és keressük meg a választ arra, hogy miért van ennyi fekete az autókon.

A 2023-as lesz az F1 történetének legzsúfoltabb szezonja: úgy lesz 23 versenyhétvége, hogy eredetileg eggyel többel számoltak a rendezők. A Kínai Nagydíjat azonban az elmúlt évekhez hasonlóan a koronavírus-járványra hivatkozva nem rendezik meg. Visszatér a naptárba viszont a Katari Nagydíj, és érkezik egy újabb futam az Egyesült Államokból, a Las Vegas-i Nagydíj. Minden autót láthattunk már élesben is – persze sok apró változás lehet még akár a nyitófutam előtt is.

Az autók külsejében a legnagyobb változás, hogy mindenhol megszaporodtak a fekete elemek. Ez pedig nem valamilyen divatról szóló döntés volt a csapatoknál, hanem a súlycsökkentés miatt sötétülnek el az autók. A legtöbb ilyen elem ugyanis karbonszálból készül, amelyet nem festenek le – így faragják a grammokat a kocsiból. Egyszerű az elmélet: könnyebb autó, gyorsabb autó. A Mercedes meg is erősítette: részben ezért is térnek vissza a korábbi festésre, mert tavaly túl nehéz volt az versenyautójuk.

Idén minden egyes grammot ki akartunk csavarni az autóból

– nyilatkozta a leleplező eseményen a csapat vezetője, Toto Wolff.

Vessünk egy pillantást mindegyik festésre – előre szólunk, idén egyik csapattól sem dobjuk el az agyunkat.

Red Bull: RB19

A Red Bull volt az első csapat, amely élőben mutatta be az autóját. Nagyjából 1,01-es szorzó volt arra, hogy a festés gyakorlatilag ugyanolyan lesz, mint az eddigi évek során, ez be is jött. Klasszikus Red Bull-kinézet, semmi meglepő.

Ferrari: SF–23

A Ferrari a rajongókat elkápráztató bemutatóval érkezett, ugyanis a csapat maranellói bázisán nemcsak mutogatták a versenyautót, hanem a pályán is megfuttatták. A piros-fekete festék a csapat szerint egy „teljesen újragondolt” autót rejt.

Mercedes: W14

A Mercedes visszatalált a fekete színvilághoz. Az autó tervezésénél még a tavalyi irányvonalat követték, megmaradtak az általuk kigondolt oldaldoboz ötlete mellett, emellett rengeteg új aerodinamikai fejlesztést ígértek.

Alpine: A523

Az Alpine két festéssel mutatta be az idei autóját – nem is akárkik segítségével. A leleplezésen Zinédine Zidane és Nicola Adams sportlegenda is ott volt. A rózsaszín festést az első három futamra szánják, ezt követően a szokásos Alpine-kékben pompázik majd a versenyautó.

McLaren: MCL60

A szebb időket is megélt McLaren a 60. szezonjára készül az F1-ben. Az autó nem tűnik túl ígéretesnek, sőt a csapat saját bevallása szerint sem tudta elérni az általuk kitűzött célokat. A festés nagyjából ugyanaz, mint a tavalyi, de itt is több a fekete, mint eddig.

Alfa Romeo: C39

Az Alfa Romeo svájci főhadiszállásán mutatta be az új autóját. A külsőben annyi változás történt, hogy a tavalyi fehér színt feketére cserélték. A tesztek során egész ígéretesnek tűnt a csapat, bizakodva várhatják az első versenyt.

Aston Martin: AMR23

Az Aston Martin autóleleplezése elég klisésre sikeredett a sok süket magyarázás miatt, de a teszteken mutatott teljesítményük elég meggyőző volt. Az autó a klasszikus zöld színt kapta, a fekete felületek száma pedig itt is növekedett a tavalyihoz képest. A bahreini teszten viszont mindenkit meglepett a csapat, hogy mekkorát léptek előre a tavalyi teljesítményhez képest – tegyük hozzá, hogy volt is honnan felállniuk –, így az idény elején biztosan a középcsapatok élmezőnyében lesznek majd.

Haas: VF–23

Január végén a Haas indította az autóbemutatók szezonját. Az új autó – plot twist – sokkal több feketét tartalmaz, mint a tavalyi.

Alpha Tauri: AT04

Az Alpha Tauri vállalta talán a legszembetűnőbb változást a külsőben. Az eddigi szokásos fekete-fehér színeit egy kis pirossal dobta fel a csapat.

Williams: FW45

A Williams folytathatja az építkezést a szezonban, új csapatfőnököt igazolt az istálló. Az autójuk kinézetre a tavalyira hasonlít, de a fekete elemek száma itt is megnövekedett.

(Borítókép: Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Bahreini Nagydíjnak otthont adó szahíri pályán tartott tesztelésen 2023. február 23-án. Fotó: MTI / AP / Frank Augstein)