A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, valamint csapata, a Red Bull fölényét taglalja a szezonnyitó Formula–1-es Bahreini Nagydíj másnapján, de több lap kiemeli a 41 évesen dobogós Fernando Alonso (Aston Martin) teljesítményét is.

A brit sajtó egyértelműen Max Verstappen teljesítményét emelte ki. A The Sun bulvárlap röviden és tömören összefoglalta a hétvégét ezzel a címmel: Szuper Max. Történetesen létezik egy Super Max névre hallgató szurkolói dal is a hollandról, valószínűleg ez ihlette a címadást. A Daily Mail azt írta, „Max Verstappen hidegvérű, meggyőző sikerrel kezdte a címvédést a Bahreini Nagydíjon”. A Guardian a szikár tények híve volt ezúttal is: „Verstappen a rajttól a kockás zászlóig hibátlan és precíz volt.”

A The Telegraph foglalta össze leghangzatosabban a hétvégét:

Ha valami üdítő volt a 2023-as szezon nyitó hétvégéjében, amely után akár halottnak is nyilváníthatjuk az idei harcot a vb-címért, akkor az az Aston Martin felbukkanása.

A spanyol lapok egyértelműen Fernando Alonsóról szóltak: A Marca hasábjain ez volt olvasható: „Max Verstappen nyert Bahreinben, Checo Pérez lett a második, de ez Fernando Alonso visszatérésének napja volt.” A Mundo Deportivónál már a jövőbe tekintenek az Aston Martin teljesítményén felbuzdulva: „Fernando Alonso boldog. Az asztúriainak végre olyan autója van, amellyel fontos dolgokért harcolhat, ezt az első versenyen elért dobogó is bizonyítja.”

A német Süddeutsche Zeitung szerint a Ferrari és a Mercedes katasztrofális volt – ezzel valóban nehéz vitatkozni:

A Red Bull és a világbajnok Verstappen tetszés szerint irányította a mezőnyt a bahreini idénynyitón. A Ferrari és a Mercedes katasztrófát élt át, Fernando Alonso viszont visszatért a dobogóra.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung röviden és tömören foglalta össze a Bahreini Nagydíjat: „Verstappen verhetetlen.”

A svájci Blick azt írta: „A Red Bull kiosztotta az első pofont a Ferrarinak.” A Tages-Anzeigernél minden bizonnyal Alonso-rajongók írhatták a vasárnapi összefoglalót. Az anyag ugyanis a következő címmel jelent meg: „Fernando Alonso becsapott mindenkit – szinte mindenkit.”

Index/MTI

(Borítókép: Max Verstappen a Bahreini Nagydíj időmérőjén. Fotó: Peter Fox / Getty Images)