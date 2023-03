Verstappen a 15. helyről vág neki a Szaúdi Nagydíjnak

A mezőny második fele a 15. körre már kiment a boxba, mindenki a kemény keveréket vette elő, ami Lewis Hamilton autóján ezen a futamon eddig nem működött túl jól. Az Aston Martinnál emiatt változtattak Alonso taktikáján is. Közben a negyedik helyről kiállt Sainz is egy kerékcserére, a spanyolnak is a fehér oldalfalú abroncsokat tették fel.