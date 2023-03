Az angolszász sajtó klasszikus bulvárlapja, a The Sun így foglalta össze a vasárnapi Szaúdi Nagydíjat: „Késői dráma a Formula–1-ben: Fernando Alonsót előbb megfosztották a dobogós helyezésétől, aztán drámai módon újra harmadiknak nyilvánították.” A The Sunhoz hasonló műfajt képviselő Daily Mail is a kétszeres világbajnok vesszőfutását emelte ki:

Fernando Alonso a nemzetközi szövetséget (FIA) kritizálta, miután megfosztották harmadik helyezésétől – hogy aztán három órával később visszakapja a dobogós pozíciót.

A The Guardian a Red Bullok behozhatatlannak tűnő előnyéről és a korán eldőlő világbajnoki címről írt: „Két futammal az idei Formula–1-es idény megkezdése után a számok és az eredmények előrevetítik, hogy mi várható ebben az esztendőben. A bahreini szezonnyitón kettős diadalt arató Red Bull megismételte ezt a hőstettet Szaúd-Arábiában.”

Hasonlóan borúsan látja a helyzetet a The Telegraph is:

Egy újabb verseny és egy újabb Red Bull kettős győzelem. Ez arról tanúskodik, hogy nagyjából ez vár ránk az egész szezonban.

A Marca Pérezt az égbe emelte, és talán kicsit ferdített is azzal, ahogyan Verstappenről írt az összefoglalójában – nagy csata ugyanis nem volt a csapattársak között: „Checo Pérez fenséges diadalt aratott a Szaúdi Nagydíjon, miután visszaverte a szabadon engedett Verstappen támadásait az újabb kettős Red Bull-siker felé vezető úton" – olvasható a Marca hasábjain.

A Mundo Deportivo Alonso sikerének hullámait próbálta meglovagolni – meglehetősen tényszerűen: „Az FIA meghátrált, és visszaadta a dobogós helyet Alonsónak Dzsiddában.”

Olaszországban érthetően csalódottak a Ferrari teljesítménye miatt. A Tuttosport rövid, ám annál többet mondó címet adott az összefoglalójának:

A Ferrari és Leclerc csalódása Szaúd-Arábiában.

A Corriere dello Sport is kiemelte a Ferrari gyászos szereplését: „Kettős győzelem a Red Bullnak, a Ferrari nagyon messze az élmezőnytől.” A Gazzetta dello Sport a harmadik hely sorsával foglalkozott: „Alonso harmadik, aztán negyedik, utána megint harmadik – micsoda káosz.”

A francia L’Équipe szokásához híven a tényekhez ragaszkodott: „A Ferrari ellenállt Verstappennek, a Ferrari lemaradt.” Az osztrák Kronen Zeitung is a kaotikus döntéseken akadt fent:

A versenybíróság teljesen összezavarodott – káosz a szabályokban! Alonso visszakapta a harmadik helyet.

A svájci Blick is Alonso esetét emelte ki:

Teljes őrület a Szaúdi Nagydíjon: Alonsót előbb megfosztották a dobogós helyezéstől, majd visszakapta azt.

A Tages-Anzeiger a Blickhez hasonlóan látta a történteket: „Káosz a Szaúdi Nagydíjon: Alonso ünnepelt, majd megbüntették, aztán az egész igazán abszurddá vált.”

