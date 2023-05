A szabadedzéseken történt

Pénteken az első szabadedzésen a beállítási gondokkal küszködő Max Verstappen autózta a legjobb időt (1:12.462), de nagyon közel volt hozzá a két Ferrari – kisebb törése előtt Carlos Sainz (1:12.569) talán még kicsit biztatóbban is nézett ki, mint a másodikként záró Charles Leclerc (1:12.527).

A szombati tréningen már senkinek nem fért bele egy nagy hiba, tekintettel arra, hogy rendkívül rövid idő van az időmérő előtt, a Ferrarival szóba hozott Lewis Hamilton a végjátékban egy virtuális biztonsági autós időszakot követően a lila első szektort viszont megcsúszással és falba csúszással zárta.

A piros zászlóval véget ért szakaszt ismét Verstappen húzta be, Red Bull-lal versenyző csapattársa, Sergio Pérez előtt, míg a harmadik az Aston Martinnal köröző Lance Stroll volt.

Q1 – Pérez összetörte a Red Bullt, Hamiltonék megmenekültek

A 16 órakor kezdődő időmérőre azért időben összerakták a hétszeres világbajnok Mercedesét, így rajthoz tudott állni, az előző etapban remeklő Pérez viszont itt hibázott nagyot, óriási erővel csapódott a falba, így számára az első szakaszban véget ért a kvalifikáció – minden bizonnyal a bokszutcából indulhat csak a mexikói.

Hamilton szurkolóinak így is izgulniuk kellett, mert a brit az utolsónak tervezett gyors körébe belehibázott, így az idő letelte előtt kellett még egyre elmennie, miközben nem volt továbbjutó helyen – ahogyan amúgy Sainz is a második szakaszért küzdött a kieső pozíciókból.

Végül itt egyikük sem hibázott, így Pérez mellett a két Haas (Magnussen és Hülkenberg), Sargeant és Csou Kuan-jü számára ért véget a szombati program.

Q2 – Hamilton megint megúszta, a koccanó Norris kiimádkozta

A Q1-ben is leggyorsabb Verstappen kezdte ezt a szakaszt is a legerősebben, de Pierre Gasly és Fernando Alonso is két tizeden belül követte őt, a két Ferrari elé pedig a másik Alpine, Esteban Ocon is befért az első próbálkozások után.

Az Aston Martinra váltó Alonso második kísérlete 69 ezredre volt már csak a holland idejétől, miközben a Mercedesek a hátsó részlegben voltak, Hamilton csak a kilencedik volt, George Russell pedig a 11. helyen szerénykedett.

A hétvége során először a papírformának megfelelően Verstappen ment be 1:12 alá (1:11.908), Lando Norris odaverte az első szárnyát, ami miatt csak reménykedhetett, hogy becsúszik a végén a top 10-be – a kilencedik volt két perccel a zárás előtt, de Hamilton ekkor csak a 11. helyen tanyázott.

A brit a végén itt is megvillant, egészen az ötödik helyig kapaszkodott, de Norris sikeresen szurkolta ki, hogy más (például saját csapattársa) ne előzze be.



Piastri mellett De Vries, Albon, Bottas és meglepetésre Stroll (Alonso a harmadik volt) esett ki.

Q3 – Verstappené lett a csattanó

Itt aztán beindult a tűzijáték, Alonso, Sainz és Leclerc 1:11.7-es idővel indított, ilyet ment Hamilton is, de közben a lila utolsó szektort futó Verstappen 1.11.6-ra javult.

Elképesztő tempóban javult a pálya, három és fél perccel a vége előtt Ocon 1.11.553-mal sokkolta a népet, majd Leclerc vette át a vezetést, és Alonso hibával együtt is az élre állt!

De Verstappennek volt még egy köre, és 1:11.365-tel megszerezte a pole-t – úgy, hogy négyszer is hozzáért a falhoz!

Mögötte Alonso, Leclerc, Ocon, Sainz, Hamilton, Gasly, Russell, Cunoda, Norris lett a sorrend.

Eredménysor később.

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Stephane Mahe / Reuters)