Eddig csalódás!

– az idén csaknem megállíthatatlan Max Verstappen így értékelte csapata, a Red Bull hétvégén nyújtott teljesítményét a szombati időmérőt követően. A kétszeres világbajnok holland csupán három ezredmásodperccel, de kikapott a mercedeses Lewis Hamiltontól a kvalifikáción, így pedig a második rajtkockába kényszerült a 38. Magyar Nagydíjon.

Hétszeres világbajnok riválisa, Hamilton a szezonban, összességében pedig másfél év elteltével először bizonyult a leggyorsabbnak egy időmérőn. Nem véletlen, hogy bár pályafutása 104. pole-járól volt szó, a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, olyan érzése van, mintha csak a legelső lenne.

A két pilóta 2021-ben a végletekig kiélezett harcot vívott a világbajnoki címért, végül az utolsó futam drámai végkifejlete Verstappen javára döntötte a mérleg nyelvét, ám azóta is jól érezhetően más kettejük rivalizálása, mint bármely másik két versenyzőé a mezőnyben – vagy akár az elmúlt 6-8 évben.

Mindez pedig különösen izgalmas rajtot vetített előre számunkra. Főleg úgy, hogy a két nagy ellenlábas mögött ott volt az a Lando Norris is, aki alig több mint nyolc századdal maradt el a legjobb köridőtől szombaton, és McLarenjével az egész versenyhétvégén rendkívül erősnek tűnt...

A pénteki esős, majd a szombati szeles időt követően vasárnap verőfényes napsütés, forróság, valamint közel 50 fokos aszfalt várta a versenyzőket, amely minimum kétkiállásos boksztaktikát vetített előre.

16 Max Verstappen Galéria: Verstappen történelmi sikerét hozta a 38. Magyar Nagydíj (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A szombati meglepetésemberek váratlan hibája

Aztán a rajt utáni másodpercekben minden a feje tetejére állt: Verstappen lerajtolta Hamiltont, aki bárhogy fogadkozott is, nemhogy a hollanddal, végül Oscar Piastrival és Norrisszal szemben is alulmaradt, így két kanyar után már csak a negyedik helyen autózott. A két wokingira, közülük is elsősorban Piastrira hárult a feladat, hogy megpróbálja valahogy megnehezíteni az élre tört, így a Red Bull sorozatban elért tizenkettedik futamgyőzelme felé száguldó Verstappen életét. A McLarenek helyzete sorsszerűnek tűnt, elvégre az osztrák csapat egy újabb sikerrel épp a wokingi együttes 1988 óta fennálló győzelmi csúcsát készült átadni a múltnak...

Ám nemcsak Hamilton elindulása sikerült pocsékul, Csou Kuan-jü a hatodikról egészen a tizenhatodik helyig zuhant vissza. Gyors visszaesésével ráadásul olyan dominóeffektust indított el a mezőnyön belül, amelynek az lett a vége, hogy Daniel Ricciardo és a két Alpine, Pierre Gasly és Esteban Ocon ütköztek a célegyenes végén. Hármójuk közül a francia istálló pilótái jártak igazán rosszul, egy körön belül kiállni kényszerültek mindketten, míg a hétvége nagy visszatérője, az AlphaTauri ausztrálja az utolsó, 18. helyre esett vissza.

16 Esteban Ocon és Pierre Gasly koccanása a rajt után Galéria: Verstappen történelmi sikerét hozta a 38. Magyar Nagydíj (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Amilyen rosszul jártak a kínai pilóta miatt Oconék, majdnem akkorát nyert Carlos Sainz. A Ferrarival mindössze a 11. helyre kvalifikáló spanyol pillanatok alatt feljött a hatodik helyre, így máris saját csapattársát, Charles Leclerc-t üldözhette. A középmezőny élén Fernando Alonso és Sergio Pérez csatázott hosszasan a hetedik helyért – utóbbi végül a 9. körben tudta megelőzni a mezőny korelnökét. Hátulról George Russell igyekezett kapaszkodni, a már a Q1-ben búcsúzott brit a 18. helyről rajtolva tizenöt kör elteltével már pontszerző helyen autózott.

A tempó és az összeszedettség is hiányzott a Ferrarinál

A Ferrari Leclerc elrontott, majd tíz másodpercig tartó kerékcseréjével borzolta fel rajongói idegszálait, a monacói vissza is hullott a kilencedik helyre a cserék után. Piastri számára sem alakult jól a bokszlátogatás, csapattársa ugyanis megelőzte a kiállást követően, de ne csökkentsük Norris érdemeit, aki egészen elképesztő kivezető kört futott az új abroncsokon. A fiatal ausztrál ezúttal legalább annak örülhetett, hogy kiállása után nem jött azonnal a biztonsági autó, nem úgy, mint Silverstone-ban, ahol, mint később kiderült, pályafutása első dobogós helyezését bukta el a peches körülményeknek köszönhetően.

A 22. körre a két Red Bull és Russell kivételével mindenki túl volt az első kiállásán, a mexikói és a brit esete nem tűnt meglepetésnek, a mezőnyből ugyanis csupán ők ketten indultak kemény keverékről. Ellenben Verstappen nemcsak gyors volt az élen, hanem a közepes keverékekkel is jól sáfárkodott. Piastri bokszkiállása előtt már majdnem tíz másodperccel vezetett, ezek után még négy körrel többet is töltött kinn a sárga oldalfalú Pirellin.

16 Galéria: Verstappen történelmi sikerét hozta a 38. Magyar Nagydíj Fotó: Kaszás Tamás / Index

Közben Pérez is bejött a bokszba új kerekekért, amit követően hajtóvadászatra indult:

előbb Leclerc-t, majd a szintén kiálló Russellt cserkészte be és előzte meg, ellentmondást nem tűrő agresszivitással, majd a negyedik helyen autózó, a sebességére panaszkodó Hamilton nyomába eredt.

A versenymérnöke meg is dicsérte a csapatrádión, és amolyan extra motivációként közölte vele, ezzel a tempóval akár a dobogóra is odaérhet. Féltávhoz, vagyis a 35. körhöz érve így nézett ki az első tíz sorrendje: Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Pérez, Sainz, Leclerc, Alonso, Lance Stroll és Valteri Bottas.

Ricciardo bár az időmérőn biztató formával tért vissza a pályára, a rajtbalesete és az AlphaTaurival való, versenykörülmények közötti ismerkedés rányomta a bélyegét a futamára, csupán a 15. volt, míg csapattársa, Cunoda Juki Bottast üldözte a 10., már pontszerző helyért.

A végére megrogyott a McLaren tempója is

Pérez a 43. körben érte utol Hamiltont, aki az első támadásokat visszaverte, de akkora volt a Red Bull tempóelőnye, hogy csak idő kérdésének tűnt, mikor megy el mellette. A mexikói versenymérnöke aztán inkább úgy döntött, ne veszítsenek időt a csatával, inkább egy elévágással próbálkozva bokszba hívta pilótáját. Mindezt épp abban a körben, amikor az előttük álló, a gumijaival körök óta szenvedő Piastri is kiállt. Amilyen jó taktikai húzás volt Pérezéké, annyira jól sikerült a kivitelezés is, 1,9 másodperccel világrekordgyanús tempóban cseréltek kerekeket, ezzel nagyot hozva a McLarenen is.

A 47. körben aztán egy agresszív támadássorozat végén meg is előzte az ausztrált, ezzel gondolatban már a harmadik helyen érezhette magát – Hamilton körökkel későbbi kiállásakor pedig ténylegesen is megérkezett oda.

Senki és semmi nem fenyegette Verstappen újabb diadalát, a hajrá kezdetére inkább az lett a kérdés, összejön-e a Red Bullnak a kettős győzelem, ugyanis a mexikói apránként elkezdte ledolgozni a 8 másodperc körüli hátrányát Norrissal szemben is.

16 Lando Norris Galéria: Verstappen történelmi sikerét hozta a 38. Magyar Nagydíj (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A negyedik helyen autózó Piastri helyzete még kritikusabb volt. A frissebb gumikon érkező Hamilton körönként 5-7 tizedmásodpercet adott az ifjú ausztrálnak, akinek az 57. körhöz érve el is fogyott az előnye a hétszeres világbajnokkal szemben, a DRS-zóna végén pedig esélye sem volt a védekezésre.

Bár az utolsó tíz körhöz érve még úgy tűnt, Norrisnak is aggódnia kell Pérez közeledése miatt, végül Pérez került kis híján bajba a háta mögött öles léptekkel érkező Hamilton miatt. Valamivel hátrébb a hatodik helyért dúló csatába is egy Mercedes csempészett még izgalmat: Russell ugyanis első próbálkozásra megelőzte Sainz Ferrariját a célegyenesben, majd pillanatokon belül öt másodpercen belülre ért Leclerc-hez képest is, akit korábban bokszutcai gyorshajtás miatt épp ennyi időbüntetéssel sújtottak.

Verstappen ismét történelmet írt

A dobogós helyeken újabb helycsere már nem történt, Verstappent elképesztő dominanciával, több mint 33 másodperces előnnyel intette le a kockás zászló a 70. kör végén Norrishoz képest. A harmadik helyet a taktikusan versenyző Pérez szerezte meg, akinek végül igazán komolyan védekeznie sem kellett Hamiltonnal szemben.

16 Galéria: Verstappen történelmi sikerét hozta a 38. Magyar Nagydíj Fotó: Kaszás Tamás / Index

Verstappen ismét történelmet írt, az idényben kilencedszer nyert, a Red Bull pedig megszerezte sorozatban a tizenkettedik futamgyőzelmét, átadva a múltnak a McLaren 1988 óta fennálló rekordját.

Ha ilyen egy csalódást keltően indult hétvége vége, jó kérdés, miként lehetne az osztrákokat megállítani ebben az évben...

FORMULA–1,

38. MAGYAR NAGYDÍJ (2023), VÉGEREDMÉNY

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38:08.634 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 33.731 másodperc hátrány

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 37.603 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 39.134 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:02.572 perc h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 1:05.825 p h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:10.317 p h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:11.073 p h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:15.709 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör hátrány

11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 kör h.

12. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1 kör h.

13. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) 1 kör h.

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1 kör h.

15. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h.

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1 kör h.

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

Kiesett

Logan Sargeant (amerikai, Williams) 69. kör

Esteban Ocon (francia, Alpine) 2. kör

Pierre Gasly (francia, Alpine) 1. kör



Leggyorsabb kör: Verstappen (1:20.504 perc, 53. kör)

Pole pozíció: Hamilton



A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 11 van hátra)



Versenyzők

1. Verstappen 281 pont

2. Pérez 171

3. Alonso 139

4. Hamilton 133

5. Russell 90

6. Sainz 87

7. Leclerc 80

8. Norris 60

9. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Csou 4

17. Cunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri) 0

21. Daniel Ricciardo 0



Konstruktőrök

1. Red Bull 452 pont

2. Mercedes 223

3. Aston Martin 184

4. Ferrari 167

5. McLaren 87

6. Alpine 47

7. Williams 11

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. Alpha Tauri 2

(Borítókép: Max Verstappen. Fotó: Kaszás Tamás / Index)