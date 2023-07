A dubaji sportvezető az elmúlt hétvégi, 38. Magyar Nagydíjon adott exkluzív interjút a formula.hu szaklapnak, és azt mondta, egyetlen jelentkezőt sem akarnak kizárni anélkül, hogy alaposan átvizsgálták volna a benyújtott pályázati anyagot.

„Nagy nevekről és komoly pénzösszegekről van szó. Az időt rászántuk, az FIA csapata nagyon keményen dolgozott a szándéknyilatkozaton, voltak megbeszéléseink a csapatokkal, ahol áttekintettük a pályázataikat, és szerintem négy-hat héten belül meglesz a végleges döntés” – nyilatkozta az elnök.

„Megértem a többi csapat aggodalmát, főleg az anyagi részt, annak elosztását illetően, de én nem azért vagyok itt, hogy bárkit felbosszantsak, hanem azért, hogy a sportág érdekében helyesen cselekedjek. Mi örömmel leülünk mindenkivel, és adunk tanácsot, de nem mondhatjuk azt egy nagy csapatnak, amelyik jönni akar az F1-be, hogy menj, és vegyél meg egy istállót, különben nem jöhetsz. Ez szerintem helytelen” – jelentette ki Ben-Szulajem.

A mezőnyt jelenleg alkotó 10 csapat ugyanakkor egyelőre jellemzően nem támogatja azt, hogy új istálló kerüljön az F1-be, többek között biztonsági okokra hivatkozva.

A biztonság az FIA számára mindennél fontosabb, és amikor erről van szó, a biztonsági részlegünk azt mondja, hogy 11-12 csapattal is biztonságos. Nem értem a negatív hozzáállást. Hallottam és olvastam korábban, hogy a Liberty Media is szívesen látna 11. csapatot, tehát úgy tűnik, hogy mindketten a sport érdekeit nézzük, és annak fenntarthatóságát, mert így több lesz az üzlet a promoter számára is