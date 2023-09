Ilyen lenne az F1 a Red Bull nélkül: az utolsó körig éles csatát hozott a Szingapúri Nagydíj!

Öt éve nem történt olyan a Formula–1-ben, mint szombat délután a Szingapúri Nagydíj időmérőjén. Legutóbb 2018-ban, Szocsiban esett meg a Red Bull pilótapárosával, hogy egyikük sem jutott be a Q3-ba. Ez akkor kisebb meglepetést jelentett, hiszen a mezőny harmadik-negyedik erejének számított az osztrák energiaitalos istálló. Most viszont mindenki álla leesett, elvégre a csapat a szezon korábbi 14 fordulójából tízszer is megszerezte a pole-pozíciót, futamgyőzelmet pedig egyet sem adott ki a kezéből: tizenkétszer a címvédő Max Verstappen, kétszer a csapattárs, Sergio Pérez állhatott a dobogó legfelső fokára. A holland ezúttal a 11., a mexikói a 13. helyre szorult vissza.

A Red Bull a hétvége kezdete óta keresi önmagát, Christian Horner csapatfőnök szerint autójuk egyszerre alul- és túlkormányzott, miközben a féktávokon is bizonytalanul mozog – a hirtelen teljesítményvesztés okát pedig a legkevésbé sem értik. A kárörvendő riválisok és az istálló ellenszurkolói ugyanakkor úgy érezhetik, egyértelmű összefüggés lehet a címvédő látványos teljesítményromlása és a hétvége előtt hozott technikai direktívapontosítások között.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis az alkatrészek – főleg az aeroelemek – hajlékonyságát illetően pontosított a korábbi szabályozáson, valamint az elemek szabályosságának tesztelésén. Az intézkedés elméletileg újabb kiskapukat zárt be a világbajnokság résztvevői előtt, a szabadedzéseket megelőzően pedig ment is az egymásra mutogatás, melyik csapat miatt is érezhette úgy a szövetség, hogy változtatnia kell. A szakértők szerint ugyan korai kijelenteni, hogy a Red Bull (dominanciája) ihlethette a döntést, a pocsék szombati eredmény minimum a gyanú árnyékába tereli Verstappenéket, még akkor is, ha Horner kijelentette, minden alkatrészük ugyanolyan, mint az elmúlt futamokon volt.

Az osztrákok gyöngélkedését a Ferrari tudta kihasználni a legjobban: Carlos Sainz az Olasz Nagydíj után ismét az első rajtkockából rajtolhatott. Csapattársa, Charles Leclerc a harmadik pozíciót szerezte meg, a két olasz autó közé pedig a Mercedes versenyzője, George Russell fért oda.

A rajtot remekül kapta el a spanyol, Russellnek nemhogy előzni nem volt esélye, még Leclerc és ideig-óráig az első kanyart kiszélesítő csapattársa, Lewis Hamilton is elment mellette. A hétszeres világbajnok később – a büntetés kockázatát elkerülendő – visszaadta a pozíciót, nemcsak Russellnek, de a McLarenben ülő Lando Norrisnak is.

15 Galéria: Ilyen lenne az F1 a Red Bull nélkül: az utolsó körig éles csatát hozott a Szingapúri Nagydíj Fotó: Andy Chua / Reuters

A verseny első harmada komolyabb izgalmak nélkül telt el, a két Ferrari magabiztosan autózott az élen, Russell bő két másodpercre követte a vörös autókat. A mezőnyben Verstappen igyekezett kapaszkodni, de önerőből a 8. helynél előrébb nem jutott. Az élen Russell kérdezte a versenymérnökét, megpróbálkozzanak-e egy kétkiállásos stratégiával annak érdekében, hogy legyen esélye a győzelemre, de a csapat elhessegette az elé vágás gondolatát. A brit pilóta türelme a 20. körhöz érve kifizetődött, a Williams versenyzője, Logan Sargeant hibázott, és ütközött a falnak – az amerikai ugyan tudta folytatni a versenyt, a pályára került törmelékek miatt pályára küldték a biztonsági autót.

A mezőny nagy része úgy döntött, kijön a bokszutcába új kerekekért, a Red Bullok azonban maradtak a pályán, így a cseréket követően a második és a negyedik helyre sorolhattak be a Safety Car mögött. Rengeteg időt vesztett a bokszban Leclerc, ezúttal nem a Ferrari szerelői hibáztak, hanem a forgalom szúrt ki a monacóival, aki egészen a 6. helyig esett vissza, Verstappen és Pérez mellett Russell és Norris is átugrotta őt.

Az újraindítás felpezsdítette a futamot. A használt keményeken autózó Verstappen nemhogy támadni nem tudta a versenyt továbbra is vezető Sainzot, de egy kör alatt elvesztette a 2. helyet is Russell-lel szemben. A mezőnyben Leclerc vesztett újabb pozíciót Hamiltonnal szemben, így már a 7. helyre csúszott vissza a ferraris.

Az élen közben taktikai csatába kezdett a Sainz–Russell-páros. A spanyolt arra kérte a Ferrari, menedzselje a távolságot, a lehető leglassabb köröket teljesítve úgy, hogy közben lehetőleg ne kínáljon támadási esélyt a Mercedesben ülő üldözőjének. A terv lényege az volt, hogy így az egész mezőnyt vonatozásra kényszeríthetik, ezzel pedig elejét veszik annak, hogy a brit vagy bárki más a hajrához közeledve egy újabb kerékcserét eszközöljön, azzal ugyanis a mezőny sűrűjébe hullana vissza...

15 Galéria: Ilyen lenne az F1 a Red Bull nélkül: az utolsó körig éles csatát hozott a Szingapúri Nagydíj Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

Mindez a Red Bullok számára is rossz hír volt, Verstappen hiába jelentette féltávhoz érve, úgy érzi, szinte jégen vezet, annyira nincs tapadása az autójának, a 6.-ról az utolsó előtti helyre esett volna vissza egy kiállással. Pérez is hasonló problémákkal küzdhetett, erre utal az is, hogy a 35. körben Fernando Alonsóval küzdve kevés hiányzott ahhoz, hogy négy kerékkel a falba csússzon egy balos kanyarnál.

A hajrához közeledve az Esteban Ocon alatt megálló Alpine hozott új fordulatot a versenybe. A virtuális biztonsági autós fázis alatt a két mercedeses úgy döntött, a pályaelőnyt beáldozva kijön friss közepes keverékekért. A 4. és az 5. helyre visszaeső brit páros a dobogós triótól több mint 15 másodperces hátrányban kezdett neki a vágtának, és az első körök tempója – 1,4-1,6 másodperc körül hoztak az élen álló Sainzhoz képest – alapján nem is tűnt kérdésnek, utolérik-e a 3. helyen tanyázó Leclerc-t.

Kilenc körrel a vége előtt aztán elfogyott a monacói előnye, akit Russell az első valamirevaló támadásból át is ugrott, majd egy körrel később Hamilton is megelőzött. Egyre fogytak a kilométerek, és egyre nőttek az izgalmak: ezúttal már a második helyen autózó Norris volt a Mercedesek célkeresztjében. Russell tempója pedig nem csökkent, 1,2-1,4 másodpercet hozott továbbra is az élen autózó kettősön. A McLaren versenyzője próbált előre menekülni, és DRS-távolságra zárkózni Sainzhoz képest. Az 58. körre ez összejött, de ekkorra már a két német autó is ott volt mögötte, szinte egy vonatot alkotva a kameraképeken.

Sainz közben rádión jelentette, taktikázik, és szándékosan engedte egy másodpercen belülre Norrist, azt remélve, hogy utóbbi így jobb eséllyel tud majd védekezni Russell-lel szemben, mintegy fedezéket adva neki a Mercedesekkel szemben. A terv működött, a McLaren pilótája remek védekezéssel megakasztotta Russell előretörését, miközben minden alkalommal, ha leszakadt volna a DRS-távolságból, Sainz érezhetően visszavett.

Az öldöklő csatában végül Russell bakizott, az utolsó körben elkapta a falat, így nemhogy a győzelemért nem tudott támadni, végül pontot sem szerzett! Hamilton lesipuskásként begyűjtötte az ölébe hulló harmadik helyet, Norris remek védekezésével a másodikat, az elképesztő taktikai érettségről tanúbizonyságot tévő, hiba nélkül vezető Sainz pedig pályafutása második győzelmének örülhetett!

A tízfutamos győzelmi sorozatát elbukó Verstappen végül az 5. helyig küzdötte fel magát. A Red Bull-családon belül pedig alighanem nagy dicséretet kap majd a kéztöréséből lábadozó Daniel Ricciardót helyettesítő Liam Lawson is, aki harmadik F1-es futamán első pontjait szerezte meg.

Jövő héten Japánban folytatódik a világbajnokság.

FORMULA–1, 2023, 15. FUTAM

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ

1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:46:37.418 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 0.812 másodperc hátrány

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1.269 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 21.177 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 21.441 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 38.441 mp h.

7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 41.479 mp h.

8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 54.534 mp h.

9. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 1:05.918 perc h.

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:12.116 p h.



Leggyorsabb kör: 1:35.867 perc (Hamilton, 47. kör)

A vb-pontverseny állása

Versenyzők

1. Verstappen 374 pont

2. Pérez 223

3. Hamilton 180

4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 170

5. Sainz 142

6. Leclerc 123

7. George Russell (brit, Mercedes) 109

8. Norris 97

9. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 36

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 21

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 6

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 4

17. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2



Csapatok

1. Red Bull 597 pont

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin 217

5. McLaren 139

6. Alpine 81

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 5

(Borítókép: Mark Thompson / Getty Images)