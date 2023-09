Verstappen rejtélyes formahanyatlásának okait találgatja a világsajtó

A nemzetközi sajtó Carlos Sainz váratlan sikere mellett főként a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a Red Bull váratlan hanyatlását taglalta a vasárnapi Formula–1-es Szingapúri Nagydíj után. A világsajtó címlapjait a Magyar Távirati Iroda szemlézte a hétvégi futamot követően.

Olaszország



Tuttosport:

„Károly király Szingapúrban. A Ferrari történelmet írt azzal, hogy 434 napnyi böjt után nyert, és egyben megszakította Max Verstappen és a Red Bull diadalmenetét.”



La Repubblica:

„Szóljanak a harsonák, mert ez egy különleges vasárnap volt! Fantasztikus volt, ahogy Sainz és a Ferrari felébresztette az F1-et a Red Bull egyeduralmából.”



Corriere dello Sport:

„Sainz lett a főszereplő Marina Bayben, ahol az idény során először nem a Red Bullt ünnepelték.”



La Gazzetta dello Sport:

„A Ferrari élvezi a sikert, a Forma–1 pedig köszönetet mondhat a maranellóiaknak, mert megmentették a szezont. Hihetetlen, hogy éppen egy vörös autó törte meg Verstappen uralkodását egy nehéz idényben.”



Nagy-Britannia



The Sun:

„Sainz nyerte meg az izgalmas szingapúri futamot, ahol véget ért Verstappen menetelése. Jó ideje ez volt a legszorosabb hajrá, az első négy autó közti különbség egy ideig mindössze 1,4 másodperc volt.”



Daily Mail:

„Verstappen sorozatban tíz diadal után nem pezsgőzhetett, pedig a Red Bull megnyerte a korábbi 14 versenyt az idén. A rejtélyes formahanyatlás lehet, hogy nem tart sokáig, de megmutatta, hogy milyen élénk lehetne az F1 a holland perfekcionizmusa nélkül.”



Mirror:

„Verstappen sorozatban a 11. győzelmére készült, de a Red Bull nem tudott megfelelő autót összerakni Szingapúrban. Ezzel kinyílt az ajtó a konkurencia előtt, hogy az idén először egy kicsit élvezze a sikert.”



The Independent:

„Sainz felülmúlta Lando Norrist és a Mercedes taktikai játékait is, és egy frenetikus fináléban szertefoszlatta a Red Bull verhetetlenségi álmait.”



Spanyolország



Sport:

„Sainz tökéletes hétvégét tudhat maga mögött, végig uralta a szingapúri versenyt, és egyszer sem hibázott.”



Marca:

„Sainz élt a ritka lehetőséggel, és közben visszaverte a mercedeses pilóták támadásait is.”



As:

„Nem Sainzé volt a leggyorsabb autó a hajrában, de mesterien védekezett, és Norris közreműködésével maga mögött tartotta a friss gumikkal érkező Mercedeseket.”



El País:

„Sainz sebészi pontossággal vezetett, és pályafutása második futamgyőzelmét érte el.”



Franciaország



L'Equipe:

„Nem lehet kivetnivalót találni Sainz teljesítményén. Tökéletesen versenyzett, és aprólékosan építette fel a sikert.”



Ausztria



Kronen Zeitung:

„Sainz nyerte a gumipókert Szingapúrban.”



Kleine Zeitung:

„Sainz kihasználta a Red Bull gyengélkedését, és hihetetlen izgalmak közepette kormányozta be elsőként a célba a Ferrarit.”



Németország



Bild:

„Verstappen átélte a vörös csodát. Vége a sorozatnak, ugrott a tökéletes szezon. Mégis verhető!”



Süddeutsche Zeitung:

„Aki véletlenül odakapcsolt a szingapúri futamra, csodálkozhatott a rajt után: az első kanyar előtt két Ferrari csatázott egy Mercedesszel. De nem régi filmfelvétel volt, csak szokatlan a Red Bull idei diadalmenete után.”



Svájc



Blick:

„Balzsam a Ferrari lelkének. A csapat 25 futam és 14 hónap után ünnepelhet ismét, legutóbb Charles Leclerc állt a dobogó tetején tavaly júliusban Ausztriában.”



FORMULA–1, 2023, 15. FUTAM

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ

1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:46:37.418 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 0.812 másodperc hátrány

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1.269 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 21.177 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 21.441 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 38.441 mp h.

7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 41.479 mp h.

8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 54.534 mp h.

9. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 1:05.918 perc h.

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:12.116 p h.



Leggyorsabb kör: 1:35.867 perc (Hamilton, 47. kör)

A vb-pontverseny állása

Versenyzők

1. Verstappen 374 pont

2. Pérez 223

3. Hamilton 180

4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 170

5. Sainz 142

6. Leclerc 123

7. George Russell (brit, Mercedes) 109

8. Norris 97

9. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 36

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 21

14. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 6

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 4

17. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2



Csapatok

1. Red Bull 597 pont

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin 217

5. McLaren 139

6. Alpine 81

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. Alpha Tauri 5

(Borítókép: Max Verstappen 2023. szeptember 17-én. Fotó: Eurasia Sport Images / Contributor / Getty Images)