A nemzetközi sajtó az Interlagosban is magabiztosan győztes Max Verstappent és az utolsó pillanatban előző Fernando Alonsót méltatta a Formula–1-es Brazil Nagydíj másnapján – derül ki a Magyar Távirati Iroda lapszemléjéből.

Nagy-Britannia

The Sun

„Horrorshow – Hamilton és Russell egy rémálmot élt át a Brazil Nagydíjon, Verstappen győzelme letörölte a mosolyt a Mercedes arcáról.”



Daily Mail

„Lando Norris győzelmi reményei a sprintfutamban egy pillanat alatt semmivé váltak. A brit pilóta Brazíliában az élről kezdhetett szombaton, de »Tudod ki« már az első kanyarban megelőzte. Tehát Verstappen nyert, a golyót nem lehet eltéríteni útjából.”



Spanyolország

Marca

„Alonso úgy táncolt, mint 2005-ben Imolában.”





As

„Varázslatos, higgadt és precíz: Alonso feledhetetlen manővert mutatott be, amikor megelőzte Pérezt. Az alonsismus visszahozta a lelkesedést az Aston Martin számára. A nehéz ősz Brazíliában véget ért.”



Olaszország

Corriere della Sera

„Charles (Leclerc) autója meghibásodott Interlagosban, mielőtt elindulhatott volna. Russell kiszállt, szuper Alonso pedig leelőzte Pérezt.”



Tuttosport

„Verstappen Brazíliában is győzött. A háromszoros világbajnok verhetetlennek bizonyult egy olyan hétvégén, amely az egyik legrosszabb volt a vörösök (Ferrari) számára.”



Franciaország

L’Équipe

„Verstappen folytatta menetelését az álomszezonban.”



Ausztria

Kronen Zeitung

„Verstappen magabiztosan nyert a káoszos rajt után.”



Kurier

„Verstappen diadalmaskodott Brazíliában, Alonso parádés huszárvágása.”



Svájc

Blick

„Az Alfa-Sauber csapata elfelejtheti a Brazil Nagydíjat. Ugyanez vonatkozik a Ferrarira, Charles Leclerc már a rajt előtt kiesett. A győztes? Természetesen Max Verstappen.”