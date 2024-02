Fernando Alonso úgy érzi, akár 50 éves koráig is versenyezhet

A Formula–1 nyughatatlan „öreg rókája”, Fernando Alonso úgy érzi, akár hét-nyolc évet is eltölthet a száguldó cirkusz mezőnyében, tehát ötvenéves koráig is láthatjuk a rajtrácson, amennyiben időközben nem hagy alább a motivációja.

Nem leszek csak azért a Formula–1-ben, hogy vezessek és szórakozzak. Nem vagyok ilyen pilóta, nem vagyok ilyen ember. Néhány évvel ezelőtt azt mondtam, hogy talán 41-42 évesen fogom abbahagyni, de miután tavaly motiváltnak láttam magam, és jól teljesítettem, azt gondolom, hogy néhány évig még versenyezhetek

– mondta a 42 éves spanyol.

Az F1 rosszfiújaként ismert pilóta azt gondolja: a szervezetével és a fittségével nincsen semmi probléma, így az egyetlen akadálya a további sokéves versenyzésnek az lehet, ha már nem lesz kedve a rengeteg utazáshoz és szerepléshez.

Sőt, csapata, az Aston Martin sem gondolkodik a spanyol leváltásában, ugyanis 2026-ig szeretnék szerződését is meghosszabbítani. Egyrészt Alonso sem tudja pontosan, meddig tervez a száguldó cirkuszban részt venni, illetve valószínűleg – Lewis Hamilton Ferrari-igazolása miatt – a spanyol versenyző képbe kerülhet a Mercedesnél. Az pedig a közelmúlt ismeretében aligha kétséges, hogy a kétszeres világbajnok nem fél a váltástól, az új kihívásoktól.

Úgy érzem, ezen a télen kicsit felülmúltam az elvárásaimat, úgy az összes fizikai teszten, mint minden egyéb téren. Úgyhogy azt gondolom, ha motivált és elkötelezett vagyok, akkor 49–50 éves korig is versenyezhetek. Azonban minden mást fel kell közben áldoznom az életemben, mert a Formula–1 teljes odaadást igényel. Huszonnégy éve az életemet adom a sportnak, de boldog vagyok

– folytatta Alonso.

„A számok, amelyeket minden évben a fizikai tesztek során produkálunk, idén voltak a legjobbak. Még néhány évig folytathatom, de nem tudom, hogy ötvenéves koromig versenyezni fogok-e ilyen megterhelő napirenddel, és ami azzal jár. Nem a képességem miatt, hanem mert vannak más dolgok is az életben, amikre kíváncsi vagyok” – fejezte be gondolatmenetét a februári autóbemutatón feltett újságírói kérdésre válaszolva Fernando Alonso, akiről kiderült, idén még táplálkozási tanácsadóval is bővítette menedzsmentjét.

Alonso jelenlegi megállapodása a szezon végén lejár, de még a közelmúltban is arról beszélt: ha nem érezne magában potenciált, hogy újra világbajnok legyen, már nem lenne itt. A brit istálló csapatfőnöke, Mike Krack elismerte, hogy Hamilton lépése bonyolultabbá tette a versenyzői piacot, de azt mondta a riportereknek:

„Szeretjük Fernandót, nagyon jó a kapcsolatunk. Őszintén szólva örömmel folytatnánk Fernandóval 2025-ben, és az azt követő évben is.”

Fernando Alonso 2000-ben a Minardi tesztpilótájaként kezdte F1-es karrierjét, majd következő évtől, mindössze 19 évesen már a csapat egyik versenyzőjeként folytatta. Az istálló azonban akkor a leggyengébb volt a mezőnyben, így a pilóta gyorsan a Renault-hoz szerződött, ahol ugyanúgy, mint korábbi csapatánál, először tesztpilótaként, majd versenyzőként számítottak rá. A francia istállónál aztán hamar bizonyította tehetségét: a történelem legfiatalabb pilótájaként indulhatott a pole-pozícióból, és lett futamgyőztes. 2005-ben újabb rekordot döntött meg, amikor ugyancsak legfiatalabbként világbajnoki címet szerzett, amelyet következő évben meg is ismételt. Azóta viszont nem sikerült újra a motorsport királyává válnia. Időközben több csapatnál (McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin) is próbálkozott.

