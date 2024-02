Indul a vadászat a favorit skalpjára, botrányoktól volt hangos a holt szezon

De mielőtt rátérnénk a szezonra, nézzük meg, a bő két hónapos szünetben mik történtek az F1 háza táján, ugyanis természetesen nem maradtak a rajongók sem botrányok, sem meghökkentő hírek nélkül:

December elején felröppent a sajtóban, miszerint a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a felesége, Suzie Wolff titkos információkat szivárogtatott férjének. Természetesen tagadtak a felek, végül a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hamar csitította a kedélyeket, ugyanis nem talált szabálytalanságot.

Egy hónappal később bejelentették, hogy azonnali hatállyal távozik a sportág talán leginkább közkedvelt alakja, Günther Steiner. A Haas csapatvezetőjét az amerikai istálló gyenge teljesítménye miatt menesztették.

Majd a hónap végén kiderült: Charles Leclerc a Ferrarival, Lando Norris a McLarennel hosszabbított több évre. Aztán olyan bejelentés jött, amire senki nem számított, ugyanis február elején robbant a hír, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nem hosszabbít a Mercedesszel, és 2025-ben átül a Ferrariba. Az internet teljesen megvadult ettől a hírtől, a pozitív és negatív üzenetektől kezdve széles palettán lehetett olvasni a kommenteket.

A Red Bull csapatfőnökéről, Christian Hornerről közben az a hír járta, hogy nem megfelelő viselkedést tanúsított egy női kollégájával szemben, emiatt belső eljárást indítottak, amit szerdán zártak le: a független bíró végül ejtette a vádakat.

Biztosak lehetünk benne, hogy idén sem fogja elkerülni a botrány a Formula–1-et.

Igazán különleges év áll mögöttünk. 2023-ban a Red Bull-szimpatizánsokon kívül feltehetőleg nem sokan voltak elégedettek a látottakkal: a 22 futamból 21 viadalon a Red Bull nyert, míg egy versenyen Ferrari-siker született Carlos Sainz révén, igaz: az az egy legalább mindenki számára felejthetetlen volt.

A világbajnok Max Verstappen 19 futamgyőzelme abszolút rekord lett egy versenyidényben, sőt, a 25 éves pilóta gyakorlatilag hétről hétre döntött csúcsokat. A többség – mármint a semleges nézők vagy a más csapatért rajongók – azért reméli, hogy idén izgalmasabb versenyhétvégéknek lehetünk szemtanúi.

Tavaly az Emilia-romagnai Nagydíj elmaradása miatt 22 futamos volt a szezon, idén viszont először már 24 hétvégén várja a száguldó cirkusz a nézőket, míg a mezőny öt év után tér vissza Sanghajba.

Bár a nagy szabályváltozások csak 2025-re érkeznek, azért néhány módosítás már mostantól várható lesz:

pilótafülke hűtésének bevezetése;

a sárvédők tesztelése miatt bevezetett extra tesztnapok;

a maximálisan kiszabható pénzbüntetés 250 ezer euróról 1 millió euróra emelése;

és a füstbombák kitiltása a lelátókról.

A sprintfutam marad a naptárban, de kisebb változással. Az új program szerint a sprintnagydíjas futamokon pénteken egy szabadedzés után következik a sprintidőmérő. Eddig ugye a vasárnapi versenyre kvalifikáló időmérő edzést rendezték a nyitónap délutánján. A sprintfutam a szombat első eseménye lesz, majd következik a normál időmérő edzés, mely a vasárnapi rajtsorrendről dönt.

2024-ben hat sprinthétvégét rendeznek, először Kínában, aztán Miamiban, Ausztriában, Austinban, Sao Paulóban, és végül Katarban.

Ön szerint ki nyeri a 2024-es Formula-1-es idényt? Max Verstappen

Carlos Sainz Jr.

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Fernando Alonso

Lando Norris

más

Az idén lejáró szerződések

E szempontból is izgalmasnak ígérkezik a szezon, ugyanis 13 pilótának, tehát több mint a mezőny felének lejár a szerződése, sőt, ha a már említett Leclerc-t is beleszámítjuk, akkor 14. Viszont a Ferrari gyorsan lezárta a monacóit övező kérdéseket, és már januárban bejelentette, hogy újabb, hosszú távú kontraktust írt alá.

Kezdjünk a bajnok istállónál, ugyanis Sergio Pérez kontraktusa lejár idén. A mexikóit is rengeteg kérdés övezi, hiszen sokan kritikákkal illették tavaly a teljesítményét, lojalitása azonban kétséget kizáróan fontos a Red Bullnak.

A Mercedesnél Lewis Hamilton nem töltötte ki a szerződésében foglalt plusz egy évet (2025-ig), és erős nemzetközi sajtóvisszhangot kiváltó körülmények között már aláírt a Ferrarihoz, tehát az olasz istálló gyorsan pontot tett az ügy végére. Ha már Ferrari, itt van spanyol pilótájuk, Carlos Sainz, akinek az idény végéig van ülése, és egyelőre nem tudni, hogy vele például mi lesz 2025-től.

Miként kérdéses az Aston Martinnál versenyző Fernando Alonso jövője is. A rutinos spanyol neve felmerült már esetleges Hamilton-utódként is, de szó volt arról is, hogy marad a brit istállónál.

A további öt csapatnál, tehát az Alpine, a Williams, a Haas, a Visa Cash App Red Bull (korábbi nevén Alphatauri) és Stake-Sauber (Alfa Romeo) csapatában mindkét pilóta szerződése lejár.

Tehát Esteban Ocon és Pierre Gasly, Alexander Albon, valamint Logan Sargeant, a Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg páros, Daniel Ricciardo, Cunoda Júki duó végül pedig Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü.

A nagydíjakat illetően nincs kérdéses szerződés

Silverstone és Szuzuka 2024-ig rendelkezik szerződéssel, ám mindkettő esetében február elején bejelentették, hogy további tíz évig marad a versenynaptárban.

A Magyar Nagydíjra a labdarúgó-Európa-bajnokság július 14-i döntőjét követő hétvégén kerül sor, napokkal a párizsi olimpia 26-i megnyitója előtt. A nyári szünet előtti utolsó verseny július 28-án lesz (Belga Nagydíj), majd a vb-szokásoknak megfelelően egy hónap múlva, az augusztus 25-i viadallal (Holland Nagydíj) folytatódik.

Február 21–23. között Bahreinben megtartották az idény előtti háromnapos tesztelést, amelyről szerdán, csütörtökön és pénteken is beszámoltunk. A három nap összesítésben Ferrari-sikert hozott, a kérdés azonban még mindig áll: vajon ez elengedő-e a Red Bull és Verstappen ellen?

A 2024-es év versenynaptára

március 2. Bahreini Nagydíj (szombat)

március 9. Szaúd-arábiai Nagydíj (szombat)

március 24. Ausztrál Nagydíj

április 7. Japán Nagydíj

április 21. Kínai Nagydíj

május 5. Miami Nagydíj

május 19. Emilia-romagnai Nagydíj

május 26. Monacói Nagydíj

június 9. Kanadai Nagydíj

június 23. Spanyol Nagydíj

június 30. Osztrák Nagydíj

július 7. Brit Nagydíj

július 21. Magyar Nagydíj

július 28. Belga Nagydíj

augusztus 25. Holland Nagydíj

szeptember 1. Olasz Nagydíj

szeptember 15. Azerbajdzsáni Nagydíj

szeptember 22. Szingapúri Nagydíj

október 20. Amerikai Nagydíj

október 27. Mexikói Nagydíj

november 3. Brazil Nagydíj

november 23. Las Vegas-i Nagydíj (szombat)

december 1. Katari Nagydíj

december 8. Abu-Dzabi Nagydíj

(Borítókép: Carlos Sainz Ferrari SF–23-as autója az F1-es tesztelés harmadik napján a Bahreini Nemzetközi Körpályán 2024. február 23-án Bahreinben. Fotó: Michael Potts / BSR Agency / Getty Images)