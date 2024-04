Öt év után tért vissza ismét az F1 mezőnye az ázsiai országba. A visszatérés mellett még Csou Kuan-jü-nek is külön örülhetett a közönség, ugyanis a 24 éves Sauber Stake-pilóta az első kínai, aki a száguldó cirkusz tagjaként hazai pályán versenyezhetett Sanghajban. Érdekesség, hogy mikor legutóbb megrendezték a Kínai Nagydíjat, Verstappennek „csupán” öt futamgyőzelme volt – immár 58. Illetve Oscar Piastri, Csou, Logan Sargeant és Cunoda Júki is a hétvégén mérkőzhetett meg először a pályán.

Az idei első rendhagyó, sprintfutamos hétvégét pénteken egy szabadedzéssel, illetve a rövid futamra való kvalifikációval kezdte a mezőny. Előbbinél a kanadai Lance Stroll, a mclarenes Piastri és a címvédő Verstappen hármas végzett az élen. Utóbbi viszont merőben mást eredményezett – leginkább a lezúduló eső miatt. A sprintidőmérőn végül Lando Norris szerezte meg a rajtelsőséget, mellőle a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton rajtolhatott. A hollandnak pedig be kellett érnie a második sorral, amin Fernando Alonsóval kellett osztoznia.

Így sem okozott nagy fejtörést a győzelem a Red Bull versenyzőjének, a kilencedik körben már vezette a futamot, majd 12 másodperces előnnyel meg is nyerte azt csapattársa, Sergio Pérez, illetve a kétszeres vb-győztes Alonso előtt. A legrosszabbul Norris járt, aki erőszakosan akarta maga mögé utasítani a fantasztikusan rajtoló Hamiltont, végül a sóderágyban kötött ki és csak a hetedik helyet szerezte meg.

A futam rajtjáról döntő időmérőn a legnagyobb negatív meglepetést talán a vb-rekorder okozta, ugyanis egy elfékezés miatt már a Q1-ben búcsúzott, ezzel 2017 óta a legrosszabb időmérőjét produkálta. Illetve szokatlan módón Nico Hülkenberg és Valtteri Bottas is bejutott a Q3-ba, a 9, 10. helyről indulhattak vasárnap. Az első sorból Verstappen és Pérez, mögöttük Alonso és Norris startolhatott.

Az 56 körös nagydíj startján a holland az élre tört, Alonso pedig simán bevágott Pérez elé és át is vette a második pozíciót. A két Ferrari is pórul járt: mindkét pilóta egy-egy helyet hátra esett George Russell legnagyobb örömére. Így a pontszerző helyeken Verstappen, Alonso, Pérez, Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Stroll, Hülkenberg autózott.

A kilencedik körre már a mezőny majdnem fele kiment abroncsokért, kivéve az élmenőket: ezt először Russell törte meg, majd érkezett egy dupla cserére a Red Bull is – tökéletes sikerült mindkettő. Így a futamot Norris vezette, őt a Leclerc, Verstappen, Piastri, Sainz, Pérez ötös üldözte. A Ferrari ismét megpróbálta az egy kiállásos stratégiát, ami egyelőre jó taktikának bizonyult, ugyanis Leclerc öt másodperces előnyben volt a friss abroncsokon autózó Pérez előtt.

A 20. körben már vissza is vette Verstappen a vezetést, esélye sem volt Norrisnak a védekezésre, aki még nem volt kerékcserén. Ekkor a mezőny végén autózó Bottas kényszerült technikai hiba miatt feladni a versenyt – meglepően lassan behozott virtuális biztonsági autós fázis következett, ezt pedig a Leclerc és Norris egy-egy kerékcserére ki is használta. Sőt, mivel körök alatt sem sikerült kimenteni a finn sebességben maradt autóját, érkezett a biztonsági autó is. Többen, köztük az élen menetelő Verstappen is kihasználta a lehetőséget egy újabb boxutcai látogatásra. Alonso és az Aston próbált váratlant húzni, míg a mezőny jelentős része kemény keverékeket tett fel, a hatodik helyre besoroló spanyol autójára a szombaton megkímélt vadonatúj lágy abroncs került.

A 26. körben hagyta el a pályát a SC, Verstappen indíthatta újra a mezőnyt. A holland mögött Norris, Leclerc, Pérez, Sainz, Alonso, Russell, Piastri, Hülkenberg és Daniel Ricciardo autózott pontot érő pozícióban. A startnál azonban többek versenye is véget ért: feltorlódott a mezőny, Stroll nekiment Ricciardónak, Kevin Magnussen pedig rásodródott Cunodára. Az RB ausztrál pilótájának padlólemeze megsérült, de folytatni tudta a körözést, a dán és a japán versenye viszont azonnal véget ért – ismét érkezett a biztonsági autó. Végül mindkét mindkét szabálytalan pilóta megkapta tíz másodperces büntetését.

Folytatódhatott az üldözés, a nyolcszoros futamgyőztesnek viszont szintén el kellett köszönnie a pályától: az újraindítás utáni két körből kiderült, képtelen a sérült padlólemezzel versenyképes tempót menni – pedig Stroll ügyetlenkedése előtt nagy esélye volt a pontszerzésre...

A 38. körben Verstappen négy másodperces előnnyel autózott Norris előtt, őt kissé lemaradva Leclerc és Pérez követte. A mexikói a hatos kanyarban meglepte a Ferrari pilótáját és érdemi csata nélkül túljutott rajta. A monacói azonnal jelezte is csapatának: nem biztos abban, hogy az egy kiállásos taktika a legmegfelelőbb, az olasz istálló azonban nem akart eltérni a stratégiától. A négy élmenő mögött Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Hamilton és Hülkenberg autózott. A Mercedes brit pilótája fantasztikusan szántotta át magát a fél mezőnyön és zárkózhatott csapattársára.

Végül Verstappen 13 másodperces előnnyel húzta be a futamot, a dobogóra fantasztikusan teljesítő Norris, illetve Pérez fért még fel. A két Ferrari a gyenge kezdés ellenére tartani tudta az élmenőkkel a lépést és végül a negyedik, ötödik pozíciót szerezte meg. Az olasz istálló mögött Russell, a harmadik helyről induló Alonso, Piastri, a kilenc pozíciót javító Hamilton és a Haas ötödik pontját megszerző Hülkenberg végzett.

Verstappen idén negyedik alkalommal ünnepelhetett győzelmet, Norris megszerezte pályafutása 15., Pérez pedig 39. dobogós helyezését.

Az idény két hét múlva, Miamiban folytatódik.

Végeredmény, Kínai Nagydíj, Sanghaj (56 kör, 305,066 km):

pontszerzők:



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:40:52.554 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 13.773 másodperc hátrány

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 19.160 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 23.623 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 33.983 mp h.

6. George Russell (brit, Mercedes) 38.724 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 43.414 mp h.

8. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 56.198 mp h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 57.986 mp h.

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:00.476 perc h.

leggyorsabb kör: 1:37.810 perc (Alonso, 37. kör)

pole-pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 5 futam után (még 19 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 110 pont

2. Pérez 85

3. Leclerc 76

4. Sainz 69

5. Norris 58

6. Piastri 38

7. Russell 33

8. Alonso 31

9. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Cunoda 7

12. Oliver Bearman (brit, Ferrari) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

csapatok:

1. Red Bull 195 pont

2. Ferrari 151

3. McLaren 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin 40

6. RB 7

7. Haas 5